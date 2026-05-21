Αυτό το κουνάβι πέθανε το 1988 - Τώρα οι κλώνοι του γεννούν μωρά

Snapshot Ερευνητές κλώνισαν το μαυροπόδαρο κουνάβι Γουίλα, που πέθανε το 1988, και δημιούργησαν απογόνους που γεννούν τώρα νέα μικρά.

Η κλωνοποίηση δημιούργησε μια νέα γενετική γραμμή που προσθέτει μια όγδοη γραμμή ιδρυτών στον πληθυσμό του είδους.

Η κλώνος Αντόνια γέννησε τρία μικρά το 2024, σηματοδοτώντας την πρώτη αναπαραγωγή κλωνοποιημένου απειλούμενου είδους στις ΗΠΑ.

Η κλωνοποίηση δεν προκαλεί τα αναπαραγωγικά προβλήματα που είχαν άλλοι κλώνοι, όπως η Ελίζαμπεθ Ανν, και οι επιστήμονες συνεχίζουν να βελτιώνουν τις μεθόδους.

Δεν υπάρχουν σχέδια για απελευθέρωση κλωνοποιημένων κουνάβων στη φύση, καθώς η αποκατάσταση βασίζεται σε πολλαπλές διαχειριστικές πρακτικές και περαιτέρω έρευνα.

Πριν από έξι χρόνια, επιστήμονες δημιούργησαν έναν κλώνο ενός απειλούμενου είδους των ΗΠΑ, του μαυροπόδαρου κουναβιού που ονομάστηκε Ελίζαμπεθ Ανν.

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν κύτταρα από τη Γουίλα, ένα κουνάβι-δότη που είχε πεθάνει πριν από περισσότερα από 30 χρόνια.

Ωστόσο η ιστορία είναι λίγο πιο περίπλοκη, καθώς η Ελίζαμπεθ Ανν δεν αναπαράχθηκε ποτέ, αλλά το έκανε η γενετική γραμμή της Γουίλα. Το 2024, ένας άλλος κλώνος που προήλθε επίσης από τη Γουίλα, με το όνομα Αντόνια, γέννησε τρία μικρά, και τα δύο επέζησαν.

Μέχρι την αναπαραγωγική περίοδο του 2025, επίσημες ενημερώσεις ανέφεραν τέσσερις γέννες και 12 μικρά που συνδέονταν με την κλωνοποιημένη γενεαλογία στο Smithsonian και στο Εθνικό Κέντρο Διατήρησης του Μαυροπόδαρου Κουνάβιου.

Μετά το θάνατο της Γουίλα το 1988, οι επιστήμονες έστειλαν τα κύτταρά της στο Frozen Zoo της San Diego Zoo Wildlife Alliance προκειμένου να διατηρήσουν το DNA της.

Η προνοητικότητά τους απέδωσε καρπούς τον Νοέμβριο του 2020, όταν τα γονίδια της Γουίλα εγχύθηκαν σε ένα έμβρυο, «αφυπνίστηκαν» με ηλεκτρικό ρεύμα και εμφυτεύτηκαν στη μήτρα ενός οικιακού κουνάβι, το οποίο γέννησε την Ελίζαμπεθ Ανν τον Δεκέμβριο της ίδιας χρονιάς.

«Η κλωνοποίηση, από μόνη της, δεν αποτελεί στην πραγματικότητα κάτι πρωτοποριακό», λέει ο Μπεν Νόβακ, επικεφαλής επιστήμονας της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Revive & Restore με έδρα την Καλιφόρνια, η οποία ηγήθηκε του προγράμματος για το μαυροπόδαρο κουνάβι.

«Αυτό που είναι πραγματικά καινοτόμο σε ό,τι κάναμε είναι ότι γυρίσαμε πίσω στο χρόνο για να επαναφέρουμε κάτι που είχε χαθεί».

Κάθε μαυροπόδαρο κουνάβι στον σημερινό ελεγχόμενο πληθυσμό προέρχεται από μόλις επτά ιδρυτές. Τα διατηρημένα κύτταρα της Γουίλα είναι πολύτιμα επειδή θα μπορούσαν να προσθέσουν μια όγδοη γραμμή ιδρυτών — γενετικό υλικό που βρισκόταν εκτός του ζωντανού πληθυσμού για δεκαετίες.

Αυτή η ιδέα της «γραμμής των ιδρυτών» έχει πλέον πραγματικούς απογόνους.

Τον Απρίλιο του 2024, η Υπηρεσία Αλιείας και Άγριας Ζωής των ΗΠΑ (USFWS) ανακοίνωσε δύο ακόμη κλώνους που προέρχονται από τη Γουίλα: τη Νορίν και την Αντόνια. Η ίδια ενημέρωση απάντησε επίσης στο ερώτημα που κρέμονταν πάνω από την Ελίζαμπεθ Ανν. Οι προσπάθειες αναπαραγωγής της είχαν αποτύχει λόγω υδρομέτρου και υποανάπτυκτου κέρατου της μήτρας, καταστάσεις που, σύμφωνα με την υπηρεσία, εμφανίζονται και σε άλλα μαυροπόδαρα κουνάβια και δεν θεωρήθηκε ότι προκλήθηκαν από την κλωνοποίηση.

Τότε η Αντόνια κατάφερε αυτό που δεν μπόρεσε η Ελίζαμπεθ Ανν. Τον Νοέμβριο του 2024, η Αντόνια είχε γεννήσει τρία μικρά, δύο από τα οποία επέζησαν. Η υπηρεσία χαρακτήρισε το γεγονός ως την πρώτη φορά που ένα κλωνοποιημένο είδος που απειλείται με εξαφάνιση στις ΗΠΑ είχε αποκτήσει απογόνους.

Το 2025, η κλωνοποιημένη γενιά μεγάλωσε ξανά με νέους απογόνους, ενώ την ίδια χρονιά πέθαναν η Ελίζαμπεθ Ανν και η Νορίν.

Τα γενετικά εργαλεία έχουν βελτιωθεί από τη γέννηση της Ελίζαμπεθ Ανν. Ωστόσο, η μέθοδος κλωνοποίησης που χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία της Elizabeth Ann δεν εφαρμόζεται ακόμα ομαλά σε κάθε ζώο· τα πουλιά και τα ερπετά, για παράδειγμα, παρουσιάζουν αναπαραγωγικά προβλήματα που δεν έχουν τα θηλαστικά.

Η USFWS έχει δηλώσει ότι δεν υπάρχει προς το παρόν σχέδιο για την απελευθέρωση κλωνοποιημένων κουνάβων στη φύση. Προς το παρόν, η έρευνα αυτή αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου προγράμματος αποκατάστασης που εξακολουθεί να εξαρτάται από τον βιότοπο, τη διαχείριση της πανώλης, την εκτροφή σε αιχμαλωσία, την επανεισαγωγή και τη δημόσια υποστήριξη.

Το όραμα εκτείνεται πέρα από την κλωνοποίηση. Η Revive & Restore και οι συνεργάτες της έχουν συζητήσει γενετικά εργαλεία που θα μπορούσαν κάποια μέρα να βοηθήσουν τα μαυροπόδαρα κουνάβια να αντισταθούν σε ασθένειες, συμπεριλαμβανομένης της πανώλης, αλλά η έρευνα βρίσκεται ακόμα σε αρχικό στάδιο.