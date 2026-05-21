Ναύπλιο: Έφοδος της Αστυνομίας σε σπίτι-«καζίνο» – 9 συλλήψεις και κατασχέσεις χιλιάδων ευρώ

Snapshot Η Αστυνομία πραγματοποίησε επιχείρηση σε σπίτι στο Ναύπλιο που λειτουργούσε ως παράνομη χαρτοπαικτική λέσχη.

Συνελήφθησαν εννέα άτομα ηλικίας 51 έως 73 ετών για παράνομη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων.

Κατασχέθηκαν 7 τράπουλες, 20 ζάρια, ειδικό τραπέζι με τσόχα και 19.465 ευρώ σε μετρητά.

Σε έναν από τους συλληφθέντες βρέθηκε μικροποσότητα κάνναβης, προσθέτοντας παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών στη δικογραφία.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών.

Αστυνομική επιχείρηση αποκάλυψε το βράδυ της Τετάρτης (19/5) παράνομη χαρτοπαικτική λέσχη που λειτουργούσε μέσα σε οικία στο Ναύπλιο, οδηγώντας στη σύλληψη εννέα ατόμων ηλικίας από 51 έως 73 ετών.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου αξιοποίησαν πληροφορίες για παράνομη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων και πραγματοποίησαν οργανωμένη επιχείρηση στην οικία, όπου διαπιστώθηκε ότι είχε στηθεί κανονικό… αυτοσχέδιο καζίνο. Στον χώρο βρέθηκε ειδικά διαμορφωμένο τραπέζι με τσόχα, δύο πλήρεις τράπουλες και χρηματικά ποσά που χρησιμοποιούνταν για τη διεξαγωγή των παιχνιδιών.

Κατά την έρευνα εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

7 τράπουλες

20 ζάρια

19.465 ευρώ σε μετρητά

Παράλληλα, στην κατοχή ενός εκ των συλληφθέντων βρέθηκε μικροποσότητα κάνναβης, με αποτέλεσμα να προστεθεί στη δικογραφία και παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Σε βάρος των εννέα συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί παιγνίων και –κατά περίπτωση– για ναρκωτικά, ενώ αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών.

Με πληροφορίες από patrisnews.com

