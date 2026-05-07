Αδιανόητο σκηνικό: Έφηβοι ξυλοκόπησαν μέχρι θανάτου άστεγο λόγω νέου trend στα social media

Πέντε έφηβοι, ηλικίας 13 έως 15 ετών, που επιτέθηκαν βάναυσα σε έναν άστεγο άνδρα στους δρόμους του Μπίνγκαμτον της Νέας Υόρκης, αντιμετωπίζουν πλέον κατηγορίες για φόνο μετά τον θάνατο του θύματος.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, η επίθεση φέρεται να συνδέεται με μια τάση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κατά την οποία άστεγοι ξυλοκοπούνται και τα βίντεο των επιθέσεων δημοσιεύονται στο διαδίκτυο, όπως μεταδίδουν τα WICZ, WBNG και WIVT.

Το βράδυ της Δευτέρας 27 Απριλίου, ο 45χρονος Πίτερ Μπένεταμ, από το κέντρο του Μπίνγκαμτον, δέχθηκε επίθεση από πέντε εφήβους στην περιοχή των οδών Carroll και Henry, σύμφωνα με ανακοίνωση του αστυνομικού τμήματος της πόλης.

Ο Μπένεταμ, που ήταν άστεγος την περίοδο της επίθεσης, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση.

Τέσσερις έφηβοι — δύο 14χρονοι και δύο 15χρονοι — συνελήφθησαν εκείνο το βράδυ και κατηγορήθηκαν αρχικά για απόπειρα δολοφονίας, ανακοίνωσε η αστυνομία. Τα ονόματά τους δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα επειδή είναι ανήλικοι.

Την Τρίτη 5 Μαΐου, στις 1:21 μ.μ., ο Μπένεταμ υπέκυψε στα τραύματά του, αφού η οικογένειά του αποφάσισε να διακοπεί η μηχανική υποστήριξη. Η νεκροψία έκρινε τον θάνατό του ως ανθρωποκτονία.

Μετά τον θάνατο του 45χρονου, οι κατηγορίες σε βάρος των εφήβων αφορούσαν φόνο δευτέρου βαθμού.

Την Τετάρτη 6 Μαΐου, οι αρχές συνέλαβαν και πέμπτο ύποπτο: ένα 13χρονο αγόρι, το οποίο εντοπίστηκε στο Γουίτνεϊ Πόιντ της Νέας Υόρκης.

Οι υπόλοιποι τέσσερις ύποπτοι κρατούνται σε κέντρο κράτησης ανηλίκων στην κομητεία Μπρουμ.

Ενώ οι ανήλικοι κατηγορούμενοι περιμένουν τις επόμενες δικαστικές τους εμφανίσεις, η τοπική κοινωνία θρηνεί τον Πίτερ Μπένεταμ και εκφράζει την οργή της για τον παράλογο θάνατό του.

Αγρυπνίες πραγματοποιήθηκαν προς τιμήν του Μπένεταμ, μεταξύ αυτών και μία την Τετάρτη 6 Μαΐου, όπου εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στο σημείο της επίθεσης για να τον τιμήσουν, σύμφωνα με το WICZ.

«Να θυμάστε το όνομά του: Πίτερ Μπένεταμ», έγραφε ένα πλακάτ που κρατούσε μέλος της κοινότητας σε μία από τις αγρυπνίες, μεταδίδει το WICZ.

Ο Πάτρικ ΜακΚαν, που δήλωσε πως ο Μπένεταμ ήταν «ένας φίλος με τον οποίο μεγαλώσαμε μαζί», έγραψε το Σάββατο 2 Μαΐου για τον φίλο του στο Facebook, υποστηρίζοντας ότι μετά τον ξυλοδαρμό «έμεινε πεσμένος εκεί στον δρόμο για πάνω από δύο ώρες πριν τον βοηθήσει κάποιος».

Όπως ανέφερε, όταν ο Μπένεταμ έφτασε στο νοσοκομείο ήταν ήδη εγκεφαλικά νεκρός.

Οι γιατροί προχώρησαν σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση προσπαθώντας να επαναφέρουν κάποια εγκεφαλική λειτουργία, «αλλά δεν υπήρχε τίποτα», έγραψε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το νεκροτομείο του νοσοκομείου ήταν γεμάτο και δεν υπήρχε χώρος για να μεταφερθεί η σορός του Μπένεταμ.

Τα γραφεία τελετών ζητούσαν προκαταβολή, όμως δεν υπήρχαν τα απαραίτητα χρήματα για να καλυφθεί το κόστος, πρόσθεσε.

«Η ιστορία του έχει πλέον γίνει εθνική είδηση», έγραψε.

Σε μια συγκινητική ανοιχτή επιστολή που δημοσιεύτηκε στο WNBF την Πέμπτη 7 Μαΐου με τίτλο «Μπίνγκαμτον, αυτό δεν είναι αυτό που θέλουμε να είμαστε», η συγγραφέας Τρέισι Τέιλορ έγραψε: «Παιδιά κατηγορούνται ότι τον σκότωσαν. Και κάθε λέξη αυτής της πρότασης μοιάζει αδύνατο να την επεξεργαστεί κανείς».

Υπενθυμίζοντας ότι ο Μπένεταμ ήταν άστεγος, κάλεσε τον κόσμο να θυμάται πως «παρέμενε ένας άνθρωπος. Κάποιος τον γνώριζε. Κάποιος τον αγαπούσε. Και τώρα κάποιοι ζουν την αδιανόητη πραγματικότητα ότι δεν θα τον ξαναδούν ποτέ».

«Όποιος κι αν ήταν ο δρόμος που οδήγησε τον Πίτερ σε εκείνη τη στιγμή της ζωής του, δεν άξιζε να ξυλοκοπηθεί — και σίγουρα όχι τόσο άγρια ώστε να χάσει τη ζωή του».

Η κηδεία του Μπένεταμ θα πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 7 Μαΐου, στο Νιούφιλντ της Νέας Υόρκης.

