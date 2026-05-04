Νέα Μάκρη: Τον ξυλοκόπησαν μέχρι θανάτου έξω από το σπίτι του - Χειροπέδες στην πρώην σύντροφό του

Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό δύο επιπλέον συνεργών

Newsbomb

Νέα Μάκρη: Τον ξυλοκόπησαν μέχρι θανάτου έξω από το σπίτι του - Χειροπέδες στην πρώην σύντροφό του
Αρχείου - Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η 30χρονη πρώην σύντροφος θεωρείται η ηθική αυτουργός της δολοφονίας του 36χρονου στη Νέα Μάκρη.
  • Ο 36χρονος δέχθηκε επίθεση από την πρώην σύντροφο, τον αδελφό της, τον νυν σύντροφό της και δύο συνεργούς με ξύλινα κοντάρια και μεταλλικούς σωλήνες.
  • Το θύμα μεταφέρθηκε στον «Ερυθρό Σταυρό» αλλά υπέκυψε στα τραύματά του.
  • Πριν πεθάνει, ο 36χρονος πρόλαβε να κατονομάσει τους δράστες στον πατέρα του.
  • Η ΕΛ.ΑΣ. έχει πραγματοποιήσει τρεις συλλήψεις και συνεχίζει την αναζήτηση για δύο ακόμη άτομα.
Snapshot powered by AI

Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες της δολοφονίας του 36χρονου στη Νέα Μάκρη, με την 30χρονη πρώην σύντροφό του να φέρεται ως η ηθική αυτουργός της φονικής ενέδρας.

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός Star, η γυναίκα μαζί με τον αδελφό της, τον νυν σύντροφό της και δύο ακόμα συνεργούς, επιτέθηκαν στον 36χρονο σε οικόπεδο επί της Λεωφόρου Μαραθώνος. Οι δράστες χρησιμοποίησαν ξύλινα κοντάρια και μεταλλικούς σωλήνες, προκαλώντας του θανάσιμα τραύματα.

Παρόλο που το θύμα διακομίσθηκε στον «Ερυθρό Σταυρό», υπέκυψε στα τραύματά του, έχοντας ωστόσο προλάβει να κατονομάσει τους δράστες στον πατέρα του. Η ΕΛ.ΑΣ. έχει ήδη προχωρήσει σε τρεις συλλήψεις, ενώ αναζητούνται δύο ακόμα άτομα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:16ΕΛΛΑΔΑ

Στάση εργασίας σήμερα και αύριο από δικαστικούς υπαλλήλους της Αθήνας - Τα αιτήματά τους

08:16ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός - Πού εντοπίζονται καθυστερήσεις

08:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο «πόλεμος» Τσίπρα με τον ΣΚΑΪ και το ντοκιμαντέρ για το 2015

07:58ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η BMW ετοιμάζει iX5 με τεράστια μπαταρία και πάνω από 570 ίππους

07:57ΚΟΣΜΟΣ

Οχάιο: Ο θρύλος του Βigfoot επιστρέφει - Απόκοσμα ουρλιαχτά και τεράστιες πατημασιές τρομοκρατούν τους κατοίκους - Οργιάζουν οι θεωρίες συνωμοσίας

07:53ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση με drone στην καρδιά της Μόσχας λίγο μακριά από το Κρεμλίνο - Βίντεο

07:46ΚΟΣΜΟΣ

Νιου Τζέρσεϊ: Boeing 767-400 προσέκρουσε σε στύλο φωτισμού και συγκρούστηκε με φορτηγό - Βίντεο

07:40ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα (4/5) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Πυκνώνουν» οι επιθετικές επενδυτικές κινήσεις στην… Άμυνα

07:31ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Ζηλανδία: Σπάνιος κομήτης θα περάσει σαν αστραπή από τον ουρανό πριν εξαφανιστεί για 170.000 χρόνια

07:30SCENARIO

Αποτάσσομαι το ρουσφέτι του... διπλανού

07:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Φωτιά» τα ενοίκια και σε αδιέξοδο το στεγαστικό - Στον «Θεό» οι τιμές σε Καλλιθέα, Αιγάλεω και Περιστέρι

07:20ΕΛΛΑΔΑ

Θρακομακεδόνες: Αγριογούρουνα «εισέβαλαν» σε γάμο και… έγιναν viral

07:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σουβλάκι από... χρυσό - Ξεπερνά τα €5 και γίνεται είδος πολυτελείας

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Εφιάλτης στη Χίο: Καρέ-καρέ η βάναυση κακοποίηση 84χρονης από τη γυναίκα που... τη φρόντιζε

07:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα Δημοκρατία: Η αποσυμπίεση της Κ.Ο. την Πέμπτη και το στοίχημα για συνέδριο ενότητας

07:04ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού τη Δευτέρα (4/5) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Μάκρη: Τον ξυλοκόπησαν μέχρι θανάτου έξω από το σπίτι του - Χειροπέδες στην πρώην σύντροφό του

06:52ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Οι μισοί νεοδημοκράτες που δεν θα ξαναβγούν βουλευτές, η τρίτη θητεία του Μητσοτάκη, ο συνωστισμός μεταβατικών πρωθυπουργών και οι πιέσεις προς τον Καραμανλή

06:46LIFESTYLE

Eurovision 2026: Πώς αλλάζουν τα προγνωστικά μετά τις πρώτες πρόβες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται το «Super El Nino» - Πιθανές επιπτώσεις σε καλοκαίρι και φθινόπωρο

06:46LIFESTYLE

Eurovision 2026: Πώς αλλάζουν τα προγνωστικά μετά τις πρώτες πρόβες

19:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συναγερμός για διαδοχικά κύματα καύσωνα λόγω επανεμφάνισης του φαινομένου El Nino

21:10ΚΟΣΜΟΣ

Φοιτήτρια ιατρικής δολοφονήθηκε με ψαλιδάκι νυχιών - Τη μαχαίρωσε 67 φορές

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Μάκρη: Τον ξυλοκόπησαν μέχρι θανάτου έξω από το σπίτι του - Χειροπέδες στην πρώην σύντροφό του

06:26ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Το αμερικανικό σχέδιο για τα Στενά του Ορμούζ μπορεί να αποφύγει την άμεση ναυτική συνοδεία

22:54ΚΟΣΜΟΣ

Φονικό ξέσπασμα του «ιού των τρωκτικών» σε κρουαζιερόπλοιο στη μέση του Ατλαντικού - Τρεις νεκροί, ένας χαροπαλεύει

07:20ΕΛΛΑΔΑ

Θρακομακεδόνες: Αγριογούρουνα «εισέβαλαν» σε γάμο και… έγιναν viral

07:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Φωτιά» τα ενοίκια και σε αδιέξοδο το στεγαστικό - Στον «Θεό» οι τιμές σε Καλλιθέα, Αιγάλεω και Περιστέρι

06:52ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Οι μισοί νεοδημοκράτες που δεν θα ξαναβγούν βουλευτές, η τρίτη θητεία του Μητσοτάκη, ο συνωστισμός μεταβατικών πρωθυπουργών και οι πιέσεις προς τον Καραμανλή

05:54ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 4 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:46ΚΟΣΜΟΣ

Νιου Τζέρσεϊ: Boeing 767-400 προσέκρουσε σε στύλο φωτισμού και συγκρούστηκε με φορτηγό - Βίντεο

06:43ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καταναλωτικά Δάνεια: Έρχεται πλαφόν στα πανωτόκια - Νέα δεδομένα για τα ψιλά γράμματα

20:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ζιακόπουλος: Προσοχή στον παγετό ακτινοβολίας από αύριο - Πότε βελτιώνεται το σκηνικό

14:07ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Τεράστιες οι ποσότητες ναρκωτικών στη Μυρτώ -Έρευνα για κύκλωμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης

14:55ΕΛΛΑΔΑ

Ανησυχία για τον Σπύρο Ρέτσα: «Υπάρχει σοβαρός λόγος που έφυγε, δεν θα άφηνε την οικογένειά του», λέει φίλος του

17:01ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Μάκρη: Άγρια δολοφονία 36χρονου - Συνελήφθη η σύζυγός του

17:17WHAT THE FACT

Οι λύκοι που επέζησαν από την πυρηνική καταστροφή του Τσέρνομπιλ αναπτύσσουν κάτι μοναδικό

18:45WHAT THE FACT

Ένα ελληνικό ηφαίστειο «ξυπνά» μετά από περισσότερα από 100.000 χρόνια «σιωπής» και ανησυχεί τους επιστήμονες

23:17ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Μέγκα Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Τρίτης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ