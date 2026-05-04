Νέα Μάκρη: Τον ξυλοκόπησαν μέχρι θανάτου έξω από το σπίτι του - Χειροπέδες στην πρώην σύντροφό του

Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες της δολοφονίας του 36χρονου στη Νέα Μάκρη, με την 30χρονη πρώην σύντροφό του να φέρεται ως η ηθική αυτουργός της φονικής ενέδρας.

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός Star, η γυναίκα μαζί με τον αδελφό της, τον νυν σύντροφό της και δύο ακόμα συνεργούς, επιτέθηκαν στον 36χρονο σε οικόπεδο επί της Λεωφόρου Μαραθώνος. Οι δράστες χρησιμοποίησαν ξύλινα κοντάρια και μεταλλικούς σωλήνες, προκαλώντας του θανάσιμα τραύματα.

Παρόλο που το θύμα διακομίσθηκε στον «Ερυθρό Σταυρό», υπέκυψε στα τραύματά του, έχοντας ωστόσο προλάβει να κατονομάσει τους δράστες στον πατέρα του. Η ΕΛ.ΑΣ. έχει ήδη προχωρήσει σε τρεις συλλήψεις, ενώ αναζητούνται δύο ακόμα άτομα.

