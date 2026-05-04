Διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα (4/5) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Δευτέρα 4 Μαΐου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.
Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Δευτέρα, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:
Από ημ/νία και ώρα
Έως ημ/νία και ώρα
Δήμος/κοινότητα
Περιγραφή περιοχής
Αριθμός Σημειώματος
Σκοπός διακοπής
4/5/2026 6:30:00 πμ
4/5/2026 4:30:00 μμ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
ΝΟΥΦΑΡΩΝ - ΝΥΧΤΟΛΟΥΛΟΥΔΩΝ - ΔΑΦΝΗΣ - ΝΑΡΚΙΣΣΟΥ - ΤΟΥΛΙΠΑΣ - ΚΟΡΑΛΙΩΝ - ΡΟΔΩΝ - ΝΕΡΑΝΤΖΟΥΛΑΣ - ΡΟΔΟΔΑΦΝΗΣ - ΚΛΗΜΑΤΑΡΙΑΣ - ΜΟΡΝΟΥ - ΚΥΔΩΝΙΑΣ - ΜΕΝΕΞΕΔΩΝ - ΚΑΛΑΜΙΑΣ - Λ.ΦΥΛΗΣ - ΔΙΑΝΘΟΥ
205
Κατασκευές
4/5/2026 6:30:00 πμ
4/5/2026 4:30:00 μμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΦΙΛΩΝΟΣ - ΦΩΚΙΩΝΟΣ - ΦΑΛΑΓΓΙΤΩΝ - ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ - ΦΑΡΣΑΛΩΝ - ΠΑΡΑΣΙΟΥ - ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ
206
Συντήρηση
4/5/2026 8:00:00 πμ
4/5/2026 10:00:00 πμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ απο κάθετο: Χ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ έως κάθετο: ΣΑΡΙΠΟΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΡΙΠΟΛΟΥ απο κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ έως κάθετο: ΛΑΓΟΥΜΙΤΖΗ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ απο κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ έως κάθετο: ΓΡΙΒΑ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΥΡΟΓΕΝΝΟΥΣ απο κάθετο: ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ έως κάθετο: ΣΑΡΙΠΟΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΦΡΑΓΚΟΥΔΗ απο κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ έως κάθετο: Χ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ
448
Κατασκευές
4/5/2026 8:00:00 πμ
4/5/2026 10:00:00 πμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ απο κάθετο: Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ έως κάθετο: ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Ζυγά οδός:ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ έως κάθετο: ΜΑΛΕΑ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Ζυγά οδός:ΦΛΑΡΕΤΟΥ ΝΟ 128 από: 07:30 πμ έως: 03:30 μμ
458
Κατασκευές
4/5/2026 8:00:00 πμ
4/5/2026 11:00:00 πμ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΙΟΥ - ΠΙΝΔΟΥ - ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ - ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ - ΔΙΡΦΥΣ - ΥΛΙΚΗΣ - ΚΥΜΗΣ
207
Κατασκευές
4/5/2026 8:00:00 πμ
4/5/2026 11:00:00 πμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
Μονά/Ζυγά οδός:ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ απο κάθετο: ΡΙΖΟΥΝΤΟΣ έως κάθετο: ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ ΝΟ 45 από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ
47
Κατασκευές
4/5/2026 8:00:00 πμ
4/5/2026 11:00:00 πμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Ζυγά οδός:ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΟΥ απο κάθετο: Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ έως κάθετο: ΚΡΕΜΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΟΥ ΝΟ 24 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ
471
Κατασκευές
4/5/2026 8:00:00 πμ
4/5/2026 11:00:00 πμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Ζυγά οδός:ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ απο κάθετο: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ έως κάθετο: ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ απο κάθετο: ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ έως κάθετο: ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟΥ ΝΟ 9 από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ
464
Κατασκευές
4/5/2026 8:00:00 πμ
4/5/2026 12:00:00 μμ
ΙΛΙΟΥ
ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ - ΞΑΝΘΟΥ - Ζ.ΠΗΓΗΣ
171
Κατασκευές
4/5/2026 8:00:00 πμ
4/5/2026 12:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ζυγά οδός:ΔΡΥΟΠΩΝ απο κάθετο: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ έως κάθετο: ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ απο κάθετο: ΔΡΥΟΠΩΝ έως κάθετο: ΚΥΚΛΩΠΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
499
Λειτουργία
4/5/2026 8:00:00 πμ
4/5/2026 12:00:00 μμ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
Μονά/Ζυγά οδός:ΠΛ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ απο κάθετο: ΝΟ 13 έως κάθετο: ΝΟ19 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΚΑΔΙΟΥ απο κάθετο: ΠΛ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ έως κάθετο: ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
Κατασκευές
4/5/2026 8:00:00 πμ
4/5/2026 12:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ζυγά οδός:ΑΓΚΥΛΗΣ απο κάθετο: ΛΑΣΣΑΝΗ έως κάθετο: ΜΥΣΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΛΑΣΣΑΝΗ απο κάθετο: ΑΓΚΥΛΗΣ έως κάθετο: ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΩΜΕΤΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΣΩΣΤΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: ΑΓΚΥΛΗΣ έως κάθετο: ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΩΜΕΤΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
446
Κατασκευές
4/5/2026 8:00:00 πμ
4/5/2026 12:30:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ζυγά οδός:ΔΡΥΟΠΩΝ απο κάθετο: ΔΗΜΟΦΩΝΤΟΣ έως κάθετο: ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά οδός:ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ απο κάθετο: ΔΡΥΟΠΩΝ έως κάθετο: ΚΥΚΛΩΠΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ
498
Λειτουργία
4/5/2026 8:00:00 πμ
4/5/2026 1:00:00 μμ
ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ απο κάθετο: ΟΜΗΡΟΥ έως κάθετο: ΗΛΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ
457
Κατασκευές
4/5/2026 8:00:00 πμ
4/5/2026 4:00:00 μμ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΜΑΡΩΩΝΙΑΣ - ΦΡΕΡΡΙΩΝ - ΑΜΦΙΤΡΙΤΗΣ - ΓΑΛΑΤΕΙΑΣ - ΚΥΘΜΟΗΣ - Λ ΣΟΥΝΙΟΥ - ΚΥΚΛΩΠΟΥ - ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ - ΝΗΡΙΗΔΩΝ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ - ΤΡΙΤΩΝΟΣ - ΜΟΛΠΗΣ - ΑΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ - ΜΥΚΟΝΟΥ - ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ - ΑΓ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ - ΑΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ.
423
Λειτουργία
4/5/2026 8:00:00 πμ
4/5/2026 5:00:00 μμ
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΟΔΟΙ: ΚΟΥΒΑΡΑ - ΑΥΛΑΚΙΟΥ - ΗΡΟΔΟΤΟΥ - ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ - ΜΥΡΙΝΟΥΝΤΟΣ - ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ - ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΙ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ
1627
Λειτουργία
4/5/2026 8:00:00 πμ
4/5/2026 5:00:00 μμ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΟΔΟΙ: ΚΟΥΒΑΡΑ - ΑΥΛΑΚΙΟΥ - ΗΡΟΔΟΤΟΥ - ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ - ΜΥΡΙΝΟΥΝΤΟΣ - ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ - ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΙ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ
1627
Λειτουργία
4/5/2026 8:30:00 πμ
4/5/2026 11:30:00 πμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Μονά οδός:ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ έως κάθετο: ΔΑΒΑΚΗ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά οδός:ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΝΟ 119 από: 08:00 πμ έως: 03:30 μμ
456
Κατασκευές
4/5/2026 9:00:00 πμ
4/5/2026 11:00:00 πμ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΡΟΥ απο κάθετο: ΣΑΜΟΥ έως κάθετο: ΜΑΡΑΘΩΝΟΜΑΧΩΝ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΡΑΘΩΝΟΜΑΧΩΝ απο κάθετο: ΠΑΡΟΥ έως κάθετο: ΜΠΙΚΟΥ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ
449
Κατασκευές
4/5/2026 9:00:00 πμ
4/5/2026 12:00:00 μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΚΡΕΜΟΥ απο κάθετο: ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ έως κάθετο: ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΟΥ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΚΡΕΜΟΥ ΝΟ 116 από: 08:30 πμ έως: 02:00 μμ
459
Κατασκευές
4/5/2026 9:00:00 πμ
4/5/2026 12:00:00 μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Ζυγά οδός:ΕΛΛΗΣ απο κάθετο: ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ έως κάθετο: ΓΡΥΠΑΡΗ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΕΛΛΗΣ ΝΟ 4 - 6 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ
465
Κατασκευές
4/5/2026 9:30:00 πμ
4/5/2026 2:00:00 μμ
ΒΟΥΛΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΝΙΚΗΤΑΡΑ απο κάθετο: ΑΙΟΛΟΥ έως κάθετο: ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ από: 09:30 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ απο κάθετο: ΑΘΗΝΑΙΔΟΣ έως κάθετο: ΡΟΔΟΥ από: 09:30 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΡΟΔΟΥ απο κάθετο: ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ έως κάθετο: ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ από: 09:30 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΘΗΝΑΙΔΟΣ απο κάθετο: ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ έως κάθετο: ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ από: 09:30 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ απο κάθετο: ΑΘΗΝΑΙΔΟΣ έως κάθετο: ΑΙΟΛΟΥ από: 09:30 πμ έως: 02:00 μμ
450
Κατασκευές
4/5/2026 10:00:00 πμ
4/5/2026 12:00:00 μμ
ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ
Μονά/Ζυγά οδός:ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: ΠΑΛΑΜΑ έως κάθετο: ΦΛΕΜΙΝΓΚ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΘΟΥΚΙΔΙΔΟΥ απο κάθετο: ΠΑΛΑΜΑ έως κάθετο: ΦΛΕΜΙΝΓΚ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΛΑΜΑ απο κάθετο: ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ έως κάθετο: ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΦΛΕΜΙΝΓΚ απο κάθετο: ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ
455
Κατασκευές
4/5/2026 12:30:00 μμ
4/5/2026 3:30:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ζυγά οδός:ΔΑΝΑΩΝ απο κάθετο: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ έως κάθετο: ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ από: 12:30 μμ έως: 03:30 μμ
497
Λειτουργία