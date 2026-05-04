Η BMW ετοιμάζει iX5 με τεράστια μπαταρία και πάνω από 570 ίππους

Το νέο, μεγάλο ηλεκτρικό SUV της BMW θα έχει μπαταρία χωρητικότητας σχεδόν 150 kWh.

Newsbomb

Η BMW ετοιμάζει iX5 με τεράστια μπαταρία και πάνω από 570 ίππους
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Του Γιάννη Σκουφή

Μια σημαντική διαρροή από την Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος των ΗΠΑ αποκαλύπτει τις πρώτες λεπτομέρειες για την επερχόμενη BMW iX5, το μεγάλο ηλεκτρικό SUV της βαυαρικής εταιρείας που αναμένεται το 2027. Τα στοιχεία δείχνουν πως η BMW ετοιμάζει ένα από τα πιο ισχυρά και τεχνολογικά προηγμένα μοντέλα της κατηγορίας.

Σύμφωνα με το έγγραφο, η iX5 60 xDrive θα διαθέτει σύστημα τετρακίνησης με δύο ηλεκτροκινητήρες. Ο εμπρός θα αποδίδει 184 και ο πίσω 240 kW, με τη συνδυαστική ισχύ να φτάνει τους 577 ίππους. Η ροπή θα ξεπερνά τα 800 Nm, εξασφαλίζοντας στο μεγάλο SUV ιδιαίτερα δυναμικές επιδόσεις.

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο όμως αφορά τη μπαταρία, μιας και η χωρητικότητά της θα φτάνει τις 147,8 kWh (μικτή), κάτι που μεταφράζεται σε περίπου 142 kWh καθαρής ενέργειας. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μπαταρία που έχει τοποθετηθεί μέχρι σήμερα σε μοντέλο της BMW, ξεπερνώντας κάθε προηγούμενο.

bmw-ix3-2.jpg

Η μπαταρία θα αποτελείται από 960 στοιχεία και φαίνεται πως αξιοποιεί τεχνολογία cell-to-pack, αυξάνοντας την ενεργειακή πυκνότητα και περιορίζοντας τις απώλειες χώρου.

Αν και δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία για την αυτονομία, εκτιμάται ότι θα είναι τουλάχιστον 800 χιλιομέτρων, ενώ είναι πιθανό να προσεγγίζει υπό ιδανικές συνθήκες ακόμα και τα 1.000 χιλιόμετρα.

Η iX5 θα βασίζεται σε μια εξελιγμένη εκδοχή της πλατφόρμας CLAR, η οποία υποστηρίζει και θερμικούς σύνολα, κάτι που δείχνει τη μεταβατική στρατηγική που ακολουθεί η BMW στην πορεία της προς μια πλήρως εξηλεκτρισμένη γκάμα.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:16ΕΛΛΑΔΑ

Στάση εργασίας σήμερα και αύριο από δικαστικούς υπαλλήλους της Αθήνας - Τα αιτήματά τους

08:16ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός - Πού εντοπίζονται καθυστερήσεις

08:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο «πόλεμος» Τσίπρα με τον ΣΚΑΪ και το ντοκιμαντέρ για το 2015

07:58ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η BMW ετοιμάζει iX5 με τεράστια μπαταρία και πάνω από 570 ίππους

07:57ΚΟΣΜΟΣ

Οχάιο: Ο θρύλος του Βigfoot επιστρέφει - Απόκοσμα ουρλιαχτά και τεράστιες πατημασιές τρομοκρατούν τους κατοίκους - Οργιάζουν οι θεωρίες συνωμοσίας

07:53ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση με drone στην καρδιά της Μόσχας λίγο μακριά από το Κρεμλίνο - Βίντεο

07:46ΚΟΣΜΟΣ

Νιου Τζέρσεϊ: Boeing 767-400 προσέκρουσε σε στύλο φωτισμού και συγκρούστηκε με φορτηγό - Βίντεο

07:40ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα (4/5) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Πυκνώνουν» οι επιθετικές επενδυτικές κινήσεις στην… Άμυνα

07:31ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Ζηλανδία: Σπάνιος κομήτης θα περάσει σαν αστραπή από τον ουρανό πριν εξαφανιστεί για 170.000 χρόνια

07:30SCENARIO

Αποτάσσομαι το ρουσφέτι του... διπλανού

07:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Φωτιά» τα ενοίκια και σε αδιέξοδο το στεγαστικό - Στον «Θεό» οι τιμές σε Καλλιθέα, Αιγάλεω και Περιστέρι

07:20ΕΛΛΑΔΑ

Θρακομακεδόνες: Αγριογούρουνα «εισέβαλαν» σε γάμο και… έγιναν viral

07:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σουβλάκι από... χρυσό - Ξεπερνά τα €5 και γίνεται είδος πολυτελείας

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Εφιάλτης στη Χίο: Καρέ-καρέ η βάναυση κακοποίηση 84χρονης από τη γυναίκα που... τη φρόντιζε

07:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα Δημοκρατία: Η αποσυμπίεση της Κ.Ο. την Πέμπτη και το στοίχημα για συνέδριο ενότητας

07:04ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού τη Δευτέρα (4/5) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Μάκρη: Τον ξυλοκόπησαν μέχρι θανάτου έξω από το σπίτι του - Χειροπέδες στην πρώην σύντροφό του

06:52ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Οι μισοί νεοδημοκράτες που δεν θα ξαναβγούν βουλευτές, η τρίτη θητεία του Μητσοτάκη, ο συνωστισμός μεταβατικών πρωθυπουργών και οι πιέσεις προς τον Καραμανλή

06:46LIFESTYLE

Eurovision 2026: Πώς αλλάζουν τα προγνωστικά μετά τις πρώτες πρόβες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται το «Super El Nino» - Πιθανές επιπτώσεις σε καλοκαίρι και φθινόπωρο

06:46LIFESTYLE

Eurovision 2026: Πώς αλλάζουν τα προγνωστικά μετά τις πρώτες πρόβες

19:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συναγερμός για διαδοχικά κύματα καύσωνα λόγω επανεμφάνισης του φαινομένου El Nino

21:10ΚΟΣΜΟΣ

Φοιτήτρια ιατρικής δολοφονήθηκε με ψαλιδάκι νυχιών - Τη μαχαίρωσε 67 φορές

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Μάκρη: Τον ξυλοκόπησαν μέχρι θανάτου έξω από το σπίτι του - Χειροπέδες στην πρώην σύντροφό του

06:26ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Το αμερικανικό σχέδιο για τα Στενά του Ορμούζ μπορεί να αποφύγει την άμεση ναυτική συνοδεία

22:54ΚΟΣΜΟΣ

Φονικό ξέσπασμα του «ιού των τρωκτικών» σε κρουαζιερόπλοιο στη μέση του Ατλαντικού - Τρεις νεκροί, ένας χαροπαλεύει

07:20ΕΛΛΑΔΑ

Θρακομακεδόνες: Αγριογούρουνα «εισέβαλαν» σε γάμο και… έγιναν viral

07:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Φωτιά» τα ενοίκια και σε αδιέξοδο το στεγαστικό - Στον «Θεό» οι τιμές σε Καλλιθέα, Αιγάλεω και Περιστέρι

06:52ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Οι μισοί νεοδημοκράτες που δεν θα ξαναβγούν βουλευτές, η τρίτη θητεία του Μητσοτάκη, ο συνωστισμός μεταβατικών πρωθυπουργών και οι πιέσεις προς τον Καραμανλή

05:54ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 4 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:46ΚΟΣΜΟΣ

Νιου Τζέρσεϊ: Boeing 767-400 προσέκρουσε σε στύλο φωτισμού και συγκρούστηκε με φορτηγό - Βίντεο

06:43ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καταναλωτικά Δάνεια: Έρχεται πλαφόν στα πανωτόκια - Νέα δεδομένα για τα ψιλά γράμματα

20:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ζιακόπουλος: Προσοχή στον παγετό ακτινοβολίας από αύριο - Πότε βελτιώνεται το σκηνικό

14:07ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Τεράστιες οι ποσότητες ναρκωτικών στη Μυρτώ -Έρευνα για κύκλωμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης

14:55ΕΛΛΑΔΑ

Ανησυχία για τον Σπύρο Ρέτσα: «Υπάρχει σοβαρός λόγος που έφυγε, δεν θα άφηνε την οικογένειά του», λέει φίλος του

17:01ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Μάκρη: Άγρια δολοφονία 36χρονου - Συνελήφθη η σύζυγός του

17:17WHAT THE FACT

Οι λύκοι που επέζησαν από την πυρηνική καταστροφή του Τσέρνομπιλ αναπτύσσουν κάτι μοναδικό

18:45WHAT THE FACT

Ένα ελληνικό ηφαίστειο «ξυπνά» μετά από περισσότερα από 100.000 χρόνια «σιωπής» και ανησυχεί τους επιστήμονες

23:17ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Μέγκα Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Τρίτης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ