Η BMW ετοιμάζει iX5 με τεράστια μπαταρία και πάνω από 570 ίππους

Του Γιάννη Σκουφή

Μια σημαντική διαρροή από την Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος των ΗΠΑ αποκαλύπτει τις πρώτες λεπτομέρειες για την επερχόμενη BMW iX5, το μεγάλο ηλεκτρικό SUV της βαυαρικής εταιρείας που αναμένεται το 2027. Τα στοιχεία δείχνουν πως η BMW ετοιμάζει ένα από τα πιο ισχυρά και τεχνολογικά προηγμένα μοντέλα της κατηγορίας.

Σύμφωνα με το έγγραφο, η iX5 60 xDrive θα διαθέτει σύστημα τετρακίνησης με δύο ηλεκτροκινητήρες. Ο εμπρός θα αποδίδει 184 και ο πίσω 240 kW, με τη συνδυαστική ισχύ να φτάνει τους 577 ίππους. Η ροπή θα ξεπερνά τα 800 Nm, εξασφαλίζοντας στο μεγάλο SUV ιδιαίτερα δυναμικές επιδόσεις.

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο όμως αφορά τη μπαταρία, μιας και η χωρητικότητά της θα φτάνει τις 147,8 kWh (μικτή), κάτι που μεταφράζεται σε περίπου 142 kWh καθαρής ενέργειας. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μπαταρία που έχει τοποθετηθεί μέχρι σήμερα σε μοντέλο της BMW, ξεπερνώντας κάθε προηγούμενο.

Η μπαταρία θα αποτελείται από 960 στοιχεία και φαίνεται πως αξιοποιεί τεχνολογία cell-to-pack, αυξάνοντας την ενεργειακή πυκνότητα και περιορίζοντας τις απώλειες χώρου.

Αν και δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία για την αυτονομία, εκτιμάται ότι θα είναι τουλάχιστον 800 χιλιομέτρων, ενώ είναι πιθανό να προσεγγίζει υπό ιδανικές συνθήκες ακόμα και τα 1.000 χιλιόμετρα.

Η iX5 θα βασίζεται σε μια εξελιγμένη εκδοχή της πλατφόρμας CLAR, η οποία υποστηρίζει και θερμικούς σύνολα, κάτι που δείχνει τη μεταβατική στρατηγική που ακολουθεί η BMW στην πορεία της προς μια πλήρως εξηλεκτρισμένη γκάμα.