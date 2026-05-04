Η Γη «σχίζεται στα δύο» κάτω από τα πόδια μας και οι ωκεανοί θα μπορούσαν να εξαφανιστούν

Σε μια εποχή όπου η ανθρωπότητα ήδη δοκιμάζει τα όρια του πλανήτη, το τελευταίο που θα περίμενε κανείς είναι η ίδια η Γη να αρχίζει να «διαλύεται» από μέσα της. Κι όμως, αυτό φαίνεται να συμβαίνει αυτή τη στιγμή στον Ειρηνικό Ωκεανό, μέσα από ένα σπάνιο γεωλογικό φαινόμενο που προκαλεί ανησυχία για ισχυρούς σεισμούς, ηφαιστειακές εκρήξεις και πιθανές δραματικές αλλαγές στους ωκεανούς.

Για όσους έχουν αφήσει τις γνώσεις γεωγραφίας στο σχολείο, η επιφάνεια της Γης αποτελείται από επτά μεγάλες τεκτονικές πλάκες, οι οποίες «κουμπώνουν» μεταξύ τους σαν ένα τεράστιο παζλ. Όταν όμως αυτές οι πλάκες μετακινηθούν ή συγκρουστούν με λάθος τρόπο, το αποτέλεσμα μπορεί να είναι καταστροφικό.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι λεγόμενες ζώνες καταβύθισης, εκεί όπου μια πιο βαριά πλάκα βυθίζεται κάτω από μια ελαφρύτερη. Αυτές οι ζώνες θεωρούνται κρίσιμες για τη γεωλογική ισορροπία του πλανήτη.

Όπως εξηγεί ο καθηγητής Brandon Shuck από το Louisiana State University, «η δημιουργία μιας ζώνης καταβύθισης είναι σαν να προσπαθείς να σπρώξεις ένα τρένο ανηφορικά – απαιτεί τεράστια προσπάθεια. Όταν όμως ξεκινήσει, είναι σαν να κατηφορίζει με ταχύτητα και δεν μπορείς να το σταματήσεις. Για να τερματιστεί, χρειάζεται κάτι δραματικό, ένα πραγματικό “ατύχημα”».

Το ανησυχητικό φαινόμενο ανοιχτά του Καναδά

Ανοιχτά του νησιού Βανκούβερ, οι επιστήμονες εντόπισαν ότι οι πλάκες Juan de Fuca και Explorer βυθίζονται κάτω από τη βορειοαμερικανική πλάκα. Ωστόσο, η διαδικασία αυτή δεν εξελίσσεται όπως θα αναμενόταν.

Με τη βοήθεια προηγμένων μεθόδων απεικόνισης του εσωτερικού της Γης, οι ερευνητές διαπίστωσαν κάτι πρωτοφανές: η μία από τις πλάκες δεν βυθίζεται απλώς, αλλά σκίζεται ενεργά.

«Είναι η πρώτη φορά που έχουμε τόσο καθαρή εικόνα μιας ζώνης καταβύθισης που πεθαίνει», σημειώνει ο Shuck. «Αντί να σταματά απότομα, η πλάκα διαλύεται σταδιακά, δημιουργώντας μικρότερες μικροπλάκες και νέα όρια. Δεν πρόκειται για ένα ξαφνικό δυστύχημα, αλλά για μια αργή εκτροχίαση, βαγόνι-βαγόνι».

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, υπάρχει ήδη ένα μεγάλο ρήγμα που «σπάει» την καταβυθιζόμενη πλάκα. Αν και δεν έχει ακόμη διαχωριστεί πλήρως, βρίσκεται πολύ κοντά σε αυτό το σημείο.

Τι σημαίνει αυτό για το μέλλον

Παρά την ανησυχία, τα μέχρι τώρα δεδομένα δείχνουν ότι ορισμένες περιοχές εμφανίζουν ασυνήθιστα χαμηλή σεισμική δραστηριότητα, παρά το ρήγμα που εκτείνεται σε μήκος περίπου 75 χιλιομέτρων.

Όπως εξηγεί ο Shuck, «όταν ένα κομμάτι αποκοπεί πλήρως, σταματά να προκαλεί σεισμούς, καθώς τα πετρώματα δεν είναι πλέον “κολλημένα” μεταξύ τους».

Αν και η ρωγμή φαίνεται να επεκτείνεται, οι ειδικοί εκτιμούν ότι θα χρειαστούν εκατομμύρια χρόνια για να εμφανιστούν σοβαρές επιπτώσεις. Η σταδιακή επιβράδυνση της διαδικασίας ενδέχεται τελικά να οδηγήσει ακόμη και στη διακοπή της ζώνης καταβύθισης.

Το φαινόμενο, πάντως, προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία στους επιστήμονες να κατανοήσουν καλύτερα τον «κύκλο ζωής» των τεκτονικών πλακών – ακόμη κι αν ταυτόχρονα υπενθυμίζει πόσο δυναμικός και απρόβλεπτος παραμένει ο πλανήτης μας.