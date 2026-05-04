Νέα Ζηλανδία: Σπάνιος κομήτης θα περάσει από τον ουρανό πριν εξαφανιστεί για 170.000 χρόνια

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

Ένας κομήτης που σχηματίστηκε στις παρυφές του ηλιακού συστήματος θα ταξιδέψει στον ουρανό πάνω από τη Νέα Ζηλανδία τις επόμενες δύο εβδομάδες, δίνοντας στους θεατές μια σπάνια ευκαιρία να τον δουν πριν εξαφανιστεί από το οπτικό πεδίο για άλλα 170.000 χρόνια.

Ο κομήτης – γνωστός ως C/2025 R3 PanSTARRS – ταξίδευε στο βόρειο ημισφαίριο, αλλά «περιστράφηκε γύρω από τον ήλιο» και τώρα είναι ορατός στο νότιο ημισφαίριο, δήλωσε ο Τζος Αοράκι, αστρονόμος στο Te Whatu Stardome στο Όκλαντ της Νέας Ζηλανδίας .

Ο κομήτης είναι αρκετά φωτεινός, αλλά οι θεατές θα χρειάζονταν κιάλια, τηλεσκόπιο ή φωτογραφική μηχανή για να τον δουν, πρόσθεσε. «Δεν θα είναι φωτεινός με γυμνό μάτι... [αλλά] θα είναι αρκετά εύκολος στη φωτογράφιση, κάτι που είναι πάντα ωραίο», είπε.

Ο κομήτης θα μειωθεί σταδιακά σε φωτεινότητα τις επόμενες δύο εβδομάδες και οι ενδιαφερόμενοι θεατές στη Νέα Ζηλανδία, την Αυστραλία, τη Νότια Αφρική και τον Ειρηνικό θα πρέπει να επιδιώξουν να τον απαθανατίσουν το συντομότερο δυνατό, δήλωσε ο Αοράκι.

Όσοι επιθυμούν να δουν τον κομήτη θα πρέπει να έχουν μια καθαρή, ανεμπόδιστη θέα στον δυτικό ορίζοντα αμέσως μετά τη δύση του ηλίου, όταν ο κομήτης βρίσκεται ακόμα χαμηλά στον ουρανό. Θα είναι πιο ορατός την ώρα μετά τη δύση του ηλίου.

Όσοι καταφέρουν να το εντοπίσουν, θα δουν πιθανότατα μια μπλε-πράσινη σφαίρα - ένα προσωρινό αέριο γύρω από τον πυρήνα, που ονομάζεται κώμα - και μια μουτζουρωμένη ουρά. «Θα δουν το κώμα και την ουρά να μοιάζουν με ένα μικρό θολό μετεωρίτη στον ουρανό.»

Ο C/2025 R3 PanSTARRS προέρχεται από το Νέφος του Όορτ – ένα τεράστιο κέλυφος από παγωμένα αντικείμενα που μοιάζουν με κομήτες και περιβάλλουν τα πιο απομακρυσμένα άκρα του ηλιακού μας συστήματος. Ανακαλύφθηκε το 2025 και είναι ένας κομήτης μακράς περιόδου που χρειάζεται περίπου 170.000 χρόνια για να περιστραφεί γύρω από τον ήλιο –υπό την προϋπόθεση οτι δεν διαλυθεί πρώτα.

«Είναι πραγματικά δύσκολο να προβλέψουμε την τροχιά τους, επειδή καθώς περιστρέφονται γύρω από τον ήλιο, χάνουν μάζα και αυτό μπορεί να αλλάξει την πορεία τους», είπε ο Αοράκι. «Έτσι, θα μπορούσε να επιστρέψει σε αυτό το χρονικό διάστημα, αλλά θα μπορούσε επίσης να εκτοξευθεί εντελώς από το ηλιακό σύστημα».

