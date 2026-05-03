Καιρός: Έρχεται το «Super El Nino» - Πιθανές επιπτώσεις σε καλοκαίρι και φθινόπωρο

Επιβεβαιώθηκε η άφιξή του τους επόμενους μήνες 

Newsbomb

Καιρός: Έρχεται το «Super El Nino» - Πιθανές επιπτώσεις σε καλοκαίρι και φθινόπωρο
ΚΑΙΡΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με τον όρο El Nino περιγράφεται μια εξαιρετικά ισχυρή εκδήλωση του κλιματικού φαινομένου που χαρακτηρίζεται από ανώμαλη και παρατεταμένη αύξηση της θερμοκρασίας των επιφανειακών υδάτων στον κεντροανατολικό ισημερινό Ειρηνικό Ωκεανό.

Ενώ ένα «κανονικό» El Nino εμφανίζεται ακανόνιστα κάθε 2-7 χρόνια, επηρεάζοντας την ατμοσφαιρική κυκλοφορία, ένα «Super El Nino» καταγράφεται όταν οι θερμοκρασιακές αποκλίσεις ξεπερνούν τη μέση τιμή κατά πάνω από 2°C.

Η τεράστια αυτή ποσότητα θερμότητας που απελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα ενισχύει δραστικά τις κλιματικές επιπτώσεις σε παγκόσμια κλίμακα: προκαλεί ακραία καιρικά φαινόμενα, με καταστροφικές ξηρασίες σε ορισμένες περιοχές (όπως η Αυστραλία και η Νοτιοανατολική Ασία) και καταστροφικές πλημμύρες σε άλλες (όπως οι δυτικές ακτές της Νότιας Αμερικής), με σημαντικές συνέπειες για τα οικοσυστήματα, τη γεωργία και την παγκόσμια οικονομία.

El Niño: Πώς ανατρέπει το παγκόσμιο κλίμα

Το ENSO είναι σαν μια τεράστια φυσική «ταλάντωση» που επηρεάζει τόσο τον ωκεανό (θερμοκρασίες νερού) όσο και την ατμόσφαιρα (πιέσεις και ανέμους) στον ισημερινό Ειρηνικό.

Αποτελείται από δύο αντίθετες φάσεις:

  • El Nino (θερμή φάση): Οι αληγείς άνεμοι εξασθενούν, επιτρέποντας στα θερμά νερά που είχαν συσσωρευτεί σε Ασία και Αυστραλία να κινηθούν προς τις ακτές της Νότιας Αμερικής (Περού, Εκουαδόρ). Ο ανατολικός Ειρηνικός θερμαίνεται έντονα, απελευθερώνοντας μεγάλες ποσότητες θερμότητας και υδρατμών και επηρεάζοντας το παγκόσμιο κλίμα.
  • La Nina (ψυχρή φάση): Το αντίθετο φαινόμενο. Οι άνεμοι ενισχύονται, συσσωρεύοντας ακόμη περισσότερα θερμά νερά προς την Ασία, ενώ ψυχρά νερά ανεβαίνουν από τα βάθη κοντά στη Νότια Αμερική.

Τάση επόμενων μηνών: έρχεται Super Nino

Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις του Ευρωπαϊκού Κέντρου, τους επόμενους μήνες (καλοκαίρι και φθινόπωρο) τα νερά του Ειρηνικού θα θερμανθούν γρήγορα, οδηγώντας σε ένα ισχυρό El Nino («super»).

Μιλάμε για Super El Nino όταν η θερμοκρασία των υδάτων ξεπερνά κατά +1,5°C έως +2°C τη μέση τιμή. Αυτή η επιπλέον θερμότητα μεταφέρεται στην ατμόσφαιρα, αλλάζοντας τη συμπεριφορά των ανέμων σε παγκόσμιο επίπεδο.

Παγκόσμιες επιπτώσεις

Το El Niño μεταβάλλει έντονα την παγκόσμια ατμοσφαιρική κυκλοφορία, προκαλώντας μια αλυσιδωτή αντίδραση («τηλεσυνδέσεις»).

Οι βασικές συνέπειες είναι:

  • έντονες βροχοπτώσεις και πλημμύρες σε περιοχές του κεντροανατολικού Ειρηνικού και στις νότιες ΗΠΑ
  • σοβαρές ξηρασίες σε Αυστραλία, Ινδονησία και Νοτιοανατολική Ασία
  • αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας
  • ισχυροί καύσωνες
  • λεύκανση κοραλλιογενών υφάλων λόγω υπερθέρμανσης των υδάτων

Οι επιπτώσεις αυτές επηρεάζουν την αγροτική παραγωγή, τη διατροφική ασφάλεια και τη διαχείριση υδάτων.

Επιπτώσεις το καλοκαίρι και το φθινόπωρο σε Ευρώπη και Ελλάδα

Η σχέση του El Nino με το ευρωπαϊκό κλίμα είναι πιο έμμεση και πολύπλοκη, λόγω της απόστασης και της επίδρασης του Ατλαντικού. Ωστόσο, ένα ισχυρό El Nino μπορεί να επηρεάσει έμμεσα και την Ευρώπη και ως εκ τούτου και την Ελλάδα.

Ιστορικά έχει παρατηρηθεί ότι ένα έντονο El Niño:

  • ενισχύει την παρουσία του υποτροπικού αφρικανικού αντικυκλώνα
  • τον ωθεί πιο βόρεια, επηρεάζοντας τη Μεσόγειο

Σε αυτό το πλαίσιο, λειτουργεί ως «πολλαπλασιαστής ακραίων φαινομένων», ενισχύοντας:

  • πιο έντονους και παρατεταμένους καύσωνες
  • υψηλότερες θερμοκρασίες λόγω της ήδη υπάρχουσας υπερθέρμανσης του πλανήτη

Κίνδυνοι για το φθινόπωρο

Ένα πολύ θερμό καλοκαίρι αφήνει ως «κληρονομιά» μια Μεσόγειο με υψηλή θερμοκρασία, δηλαδή ένα ενεργειακό «απόθεμα» για το φθινόπωρο.

Παράλληλα:

  • αλλάζει η πορεία των ατλαντικών συστημάτων
  • περισσότερες κακοκαιρίες κατευθύνονται προς τη Μεσόγειο

Όταν αυτές οι διαταραχές συναντούν τα πολύ θερμά νερά:

  • αυξάνεται ο κίνδυνος για έντονες καταιγίδες
  • ευνοούνται τα λεγόμενα «flash floods» (αιφνίδιες πλημμύρες)
  • δημιουργούνται ισχυρά και αυτοτροφοδοτούμενα συστήματα καταιγίδων

Τι είναι γνωστό μέχρι τώρα

Προς το παρόν δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστούν με ακρίβεια οι περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο.

Τα διαθέσιμα μοντέλα επιτρέπουν μόνο:

  • μια γενική εκτίμηση της κλιματικής τάσης
  • μια εικόνα των πιθανών εξελίξεων, με βάση παρόμοια φαινόμενα του παρελθόντος
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:52ΚΟΣΜΟΣ

Στα βήματα της Ελλάδας, Πορτογαλία - Ιταλία για να σώσουν τον τουρισμό τους - Αψηφούν τις οδηγίες της ΕΕ

16:44ΕΛΛΑΔΑ

Φρίκη στη Χίο: Φροντίστρια κακοποιούσε ηλικιωμένη με άνοια - «Μην με χτυπάς, δεν έκανα τίποτα» [Σκληρές εικόνες]

16:35ΚΟΣΜΟΣ

Αφηνιασμένος ελέφαντας αναποδογυρίζει αυτοκίνητο - Σκοτώθηκε ο οδηγός - Βίντεο από την επίθεση

16:33ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: Συνελήφθη 30χρονος για άσκοπους πυροβολισμούς

16:27TRAVEL

Κυκλάδες: Σύρος, Σίφνος και Νάξος «θωρακίζουν» τη φετινή σεζόν - Η στρατηγική των νησιών

16:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται το «Super El Nino» - Πιθανές επιπτώσεις σε καλοκαίρι και φθινόπωρο

16:18ΕΛΛΑΔΑ

Ένα ανησυχητικό φαινόμενο στα ελληνικά βουνά: Η αθόρυβη μεταμόρφωση που προειδοποιεί τη νότια Ευρώπη

16:09ΚΟΣΜΟΣ

Ήταν το «τέλειο» ζευγάρι μέχρι που ο σύζυγος διαμέλισε και πέρασε από μπλέντερ τη φιναλίστ Μις Ελβετία

16:00ΕΥ ΖΗΝ

Φυσιολογική αρτηριακή πίεση ανά ηλικία: Τι σημαίνουν οι αριθμοί

15:50ΕΛΛΑΔΑ

Σπείρα ανηλίκων «ρήμαζε» καταστήματα στο κέντρο

15:40ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο - Βίντεο ντοκουμέντο: Πήγαν να πατήσουν τον πορτιέρη του μπαρ, αφού πρώτα τον μαχαίρωσαν

15:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συναντήσεις Μητσοτάκη με τον Επίτροπο Άμυνας της ΕΕ και τον Γερμανό ΥΠΕΞ

15:23ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Ευχάριστα νέα για τον 5χρονο που τραυματίστηκε σε πισίνα - Βγήκε από τη ΜΕΘ

15:14ΚΟΣΜΟΣ

Απειλές πρώην διοικητή των Φρουρών της Επανάστασης στις ΗΠΑ: Ετοιμαστείτε να μετατραπούν τα Στενά του Ορμούζ σε νεκροταφείο

15:05ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Παραδόθηκε ο ένας από τους εμπλεκόμενους του άγριου επεισοδίου με τις μαχαιριές σε μπαρ

14:55ΕΛΛΑΔΑ

Ανησυχία για τον Σπύρο Ρέτσα: «Υπάρχει σοβαρός λόγος που έφυγε, δεν θα άφηνε την οικογένειά του», λέει φίλος του

14:47ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη 25χρονος που λήστευε οδηγούς ταξί στην Αγία Βαρβάρα - Αναζητείται συνεργός του

14:38ΚΟΣΜΟΣ

Ταϊβάν: Γιαγιάδες ηλικίας 89 και 91 ετών σηκώνουν βάρη στο γυμναστήριο για να παραμείνουν υγιείς - Δείτε βίντεο

14:26ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Market Pass: Ποιοι είναι δικαιούχοι για το voucher τροφίμων

14:20ΚΟΣΜΟΣ

«Ανακάλυψα ότι έχω αυτισμό στα 42»: Άνδρας περιγράφει τον εφιάλτη που βίωσε μέχρι την σωστή διάγνωση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:18ΕΛΛΑΔΑ

Ένα ανησυχητικό φαινόμενο στα ελληνικά βουνά: Η αθόρυβη μεταμόρφωση που προειδοποιεί τη νότια Ευρώπη

16:09ΚΟΣΜΟΣ

Ήταν το «τέλειο» ζευγάρι μέχρι που ο σύζυγος διαμέλισε και πέρασε από μπλέντερ τη φιναλίστ Μις Ελβετία

14:07ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Τεράστιες οι ποσότητες ναρκωτικών στη Μυρτώ -Έρευνα για κύκλωμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης

07:47ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση Σπύρου Ρέτσα: Ο «αποχαιρετισμός» στον γιο του και το μεγάλο χρηματικό ποσό που άφησε στην κόρη του

14:55ΕΛΛΑΔΑ

Ανησυχία για τον Σπύρο Ρέτσα: «Υπάρχει σοβαρός λόγος που έφυγε, δεν θα άφηνε την οικογένειά του», λέει φίλος του

14:20ΚΟΣΜΟΣ

«Ανακάλυψα ότι έχω αυτισμό στα 42»: Άνδρας περιγράφει τον εφιάλτη που βίωσε μέχρι την σωστή διάγνωση

16:00ΕΥ ΖΗΝ

Φυσιολογική αρτηριακή πίεση ανά ηλικία: Τι σημαίνουν οι αριθμοί

10:20ΚΟΣΜΟΣ

Διεθνής κατακραυγή για «φεστιβάλ βιασμού» στη Νιγηρία: Άντρες επιτίθενται σε γυναίκες στους δρόμους

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξανδρούπολη: «Μπαμπά, θα με αγαπάς ακόμα;» – Σοκάρει η κατάθεση του πατέρα για την κακοποίηση του 5χρονου

13:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αυτό θα είναι το φετινό καλοκαίρι στην Ελλάδα - Οι προβλέψεις ECMWF και UMKO για τη χώρα μας

07:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Έρχονται αυξήσεις κατά 2,6% - Αναλυτικοί πίνακες με τους δικαιούχους

18:45WHAT THE FACT

Ένα ελληνικό ηφαίστειο «ξυπνά» μετά από περισσότερα από 100.000 χρόνια «σιωπής» και ανησυχεί τους επιστήμονες

15:40ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο - Βίντεο ντοκουμέντο: Πήγαν να πατήσουν τον πορτιέρη του μπαρ, αφού πρώτα τον μαχαίρωσαν

16:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται το «Super El Nino» - Πιθανές επιπτώσεις σε καλοκαίρι και φθινόπωρο

12:40ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος για ανήλικη: Την απήγαγε 51χρονος που συνάντησε μέσω εφαρμογής γνωριμιών

17:17WHAT THE FACT

Οι λύκοι που επέζησαν από την πυρηνική καταστροφή του Τσέρνομπιλ αναπτύσσουν κάτι μοναδικό

17:23LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας spoiler: Ο Λεωνίδας πεθαίνει - Καταρρέει ο πατήρ Νικόλαος

08:13TRAVEL

Αυτές είναι οι 50 καλύτερες πόλεις του κόσμου - Μόνο μία ελληνική ανάμεσά τους

16:35ΚΟΣΜΟΣ

Αφηνιασμένος ελέφαντας αναποδογυρίζει αυτοκίνητο - Σκοτώθηκε ο οδηγός - Βίντεο από την επίθεση

18:32ΕΛΛΑΔΑ

Οργή και αναπάντητα «γιατί»: Ξεσπά η μητέρα του 27χρονου Βαγγέλη που σκοτώθηκε σε τροχαίο τον Δεκαπενταύγουστο του 2025

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ