Φονικό ξέσπασμα του «ιού των τρωκτικών» σε κρουαζιερόπλοιο στη μέση του Ατλαντικού - Τρεις νεκροί

Μία ξαφνική φονική επιδημία του ιού των τρωκτικών (hantavirus) στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, τη μετέτρεψε σε κρουαζιέρα τρόμου με τρεις ανθρώπους να έχουν χάσει ήδη τη ζωή τους, και άλλον έναν επιβάτη να δίνει μάχη με τον θάνατο.

Το πλοίο ταξίδευε από την Αργεντινή προς το Πράσινο Ακρωτήριο.

Μέχρι στιγμής έχει επιβεβαιωθεί μία περίπτωση ιού Hantavirus , ενώ πέντε ακόμη περιπτώσεις βρίσκονται υπό διερεύνηση.

Οι λοιμώξεις από τον ιό Hantavirus συνήθως συνδέονται με την έκθεση στο περιβάλλον, όπως η επαφή με ούρα ή κόπρανα από μολυσμένα τρωκτικά, αλλά σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να εξαπλωθούν μεταξύ των ανθρώπων, οδηγώντας σε σοβαρή αναπνευστική νόσο.

Ο πρώτος που παρουσίασε συμπτώματα ήταν ένας 70χρονος επιβάτης, ο οποίος πέθανε εν πλω, ενώ η 69χρονη σύζυγός του, υπέκυψε σε νοσοκομείο του Γιοχάνεσμπουργκ, όπου μεταφέρθηκε.

Μαζί της βρισκόταν ένας Βρετανός, επίσης 69 ετών, ο οποίος νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας.

Οι αρχές δεν έχουν ακόμη επιβεβαιώσει την εθνικότητα των θυμάτων, ωστόσο το πρακτορείο ειδήσεων AFP επικαλούμενο πηγή κοντά στην υπόθεση, μετέδωσε πως το ζευγάρι ήταν Ολλανδοί.

Μιλώντας ανώνυμα, η πηγή είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ο τρίτος θάνατος εξακολουθεί να βρίσκεται στο πλοίο και βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις για να αποφασιστεί εάν δύο άλλοι άρρωστοι επιβάτες θα πρέπει να τεθούν σε απομόνωση στο νοσοκομείο του Πράσινου Ακρωτηρίου.

Το πλοίο επρόκειτο να πλεύσει προς τις Καναρίους Νήσους.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει ενημερωθεί και παρέχει υποστήριξη.

«Μέχρι σήμερα, έχει επιβεβαιωθεί εργαστηριακά μία περίπτωση λοίμωξης από τον ιό Hantavirus, ενώ υπάρχουν πέντε ακόμη ύποπτες περιπτώσεις», αναφέρεται σε δήλωση του ΠΟΥ.

«Από τα έξι άτομα που έχουν προσβληθεί, τρία έχουν πεθάνει και ένα βρίσκεται τώρα σε μονάδα εντατικής θεραπείας στη Νότια Αφρική.»

Το MV Hondius κατατάσσεται ως κρουαζιερόπλοιο πολικών περιοχών. Διαχειρίζεται από την ολλανδική ταξιδιωτική εταιρεία Oceanwide Expeditions.

Το πλοίο μπορεί να φιλοξενήσει περίπου 170 επιβάτες και έχει περίπου 70 μέλη πληρώματος.