«Greece On Screen»: Επένδυση «μαμούθ» €750 εκατ. για την οπτικοακουστική βιομηχανία

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε το 5ετές σχέδιο δράσης (2026-2030) που μετατρέπει τον πολιτισμό σε αναπτυξιακό πυλώνα με απόδοση 4,2€ για κάθε 1€ δημόσιας επένδυσης

  • Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε το πενταετές Σχέδιο Δράσης «Greece On Screen» με προϋπολογισμό 750 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2026
  • 2030, με στόχο την ανάπτυξη της οπτικοακουστικής δημιουργικής οικονομίας στην Ελλάδα.
  • Το σχέδιο καλύπτει όλο το οικοσύστημα της δημιουργικής παραγωγής, από τον κινηματογράφο και την τηλεόραση έως το animation, τα ψηφιακά παιχνίδια και τα μουσικά φεστιβάλ.
  • Εγκρίθηκε η ίδρυση της Σχολής Τεχνικών Κινηματογράφου και Οπτικοακουστικής Δημιουργίας, που θα καλύψει το κενό στην εκπαίδευση και κατάρτιση εξειδικευμένου προσωπικού στον τομέα.
  • Η κατανομή των πόρων περιλαμβάνει €412 εκατ. για επενδύσεις σε παραγωγές και προώθηση, €210 εκατ. για εγγυοδοσίες δανείων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και €52 εκατ. για εκπαίδευση, καινοτομία και ψηφιοποίηση κληρονομιάς.
  • Το σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία κέντρων καινοτομίας, την ενίσχυση διεθνών φεστιβάλ, και την αξιοποίηση ιστορικών χώρων για την υποστήριξη και ανάδειξη της οπτικοακουστικής βιομηχανίας.
Με μιαν απόφαση στρατηγικής σημασίας για τη χώρα, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε το πενταετές Σχέδιο Δράσης “Greece On Screen” του Υπουργείου Πολιτισμού και του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (Ε.Κ.Κ.Ο.ΜΕ.Δ.) για την ανάπτυξη της οπτικοακουστικής δημιουργικής οικονομίας, συνολικού ύψους € 750.000.000 για την περίοδο 2026–2030. Το σχέδιο -με φορέα υλοποίησης το Ε.Κ.Κ.Ο.ΜΕ.Δ.- συνιστά ένα ολοκληρωμένο και συνεκτικό πλαίσιο πολιτικής, που καλύπτει το σύνολο του οικοσυστήματος της δημιουργικής παραγωγής –από τον κινηματογράφο και την τηλεόραση έως το animation, τα ψηφιακά παιχνίδια και τα μουσικά φεστιβάλ.

Παράλληλα, εγκρίθηκε το σχέδιο νόμου για την ίδρυση της Σχολής Τεχνικών Κινηματογράφου και Οπτικοακουστικής Δημιουργίας -επιπέδου 5. Η Σχολή έρχεται να καλύψει το κρίσιμο κενό στην εκπαίδευση και κατάρτιση εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού, στηρίζοντας την αναπτυξιακή δυναμική του κλάδου της οπτικοακουστικής δημιουργίας στα επόμενα χρόνια.

Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη δήλωσε: «Με το πενταετές σχέδιο δράσης “Greece On Screen”, η Κυβέρνηση -με την καθοριστική στήριξη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη- προχωρά, για πρώτη φορά, στη διαμόρφωση ενός συνεκτικού, μακρόπνοου και πλήρως χρηματοδοτημένου εθνικού σχεδίου για το σύνολο της οπτικοακουστικής δημιουργίας. Πρόκειται για μια συνειδητή στρατηγική επιλογή. Να επενδύσουμε στον πολιτισμό ως δύναμη ανάπτυξης, κοινωνικής συνοχής και διεθνούς παρουσίας της χώρας. Με συνολικούς πόρους 750 εκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2026-2030, δημιουργούμε ένα σταθερό, αξιόπιστο και ανταγωνιστικό περιβάλλον για τον κινηματογράφο, την τηλεόραση, το animation, τα ψηφιακά παιχνίδια και κάθε πεδίο της σύγχρονης δημιουργικής οικονομίας. Στηρίζουμε έμπρακτα τους Έλληνες δημιουργούς, ενισχύουμε τις επιχειρήσεις του κλάδου, προσελκύουμε διεθνείς παραγωγές και επενδύσεις, δημιουργώντας νέες, ποιοτικές θέσεις εργασίας. Ήδη αξιόπιστες μελέτες τεκμηριώνουν ότι η δημόσια επένδυση 1 ευρώ στην οπτικοακουστική δημιουργία αποφέρει 4.20 ευρώ στην πραγματική οικονομία. Ταυτόχρονα, με την ίδρυση της νέας Σχολής, της Σχολής Τεχνικών Κινηματογράφου και Οπτικοακουστικής Δημιουργίας, καλύπτουμε ένα διαχρονικό κενό στην εξειδικευμένη εκπαίδευση και επενδύουμε στο ανθρώπινο δυναμικό που θα καθορίσει το μέλλον του ελληνικού οπτικοακουστικού τομέα. Η Ελλάδα διαθέτει το ταλέντο, την τεχνογνωσία και τη δημιουργική δυναμική για να πρωταγωνιστήσει διεθνώς. Δεν παρακολουθούμε απλώς τις εξελίξεις. Διαμορφώνουμε τις προϋποθέσεις, ώστε η χώρα μας να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στη διεθνή δημιουργική οικονομία. Ο Πολιτισμός είναι Ανάπτυξη».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.Κ.Κ.Ο.ΜΕ.Δ., Λεωνίδας Χριστόπουλος, δήλωσε: «Η έγκριση του 5ετούς Σχεδίου Δράσης “Greece on Screen” από το Υπουργικό Συμβούλιο σηματοδοτεί ένα κρίσιμο ορόσημο για την οπτικοακουστική δημιουργία στη χώρα. Είναι η πρώτη φορά που η Ελληνική Πολιτεία αντιμετωπίζει με τόσο συστηματικό και ολοκληρωμένο τρόπο την κινηματογραφική και οπτικοακουστική βιομηχανία ως ταυτόχρονα πολιτιστικό και αναπτυξιακό πυλώνα. Μέσα σε μόλις 20 μήνες, το Ε.Κ.Κ.Ο.ΜΕ.Δ., σε στενή και αγαστή συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού, κατάφερε να υλοποιήσει κρίσιμες μεταρρυθμίσεις, να ενισχύσει σημαντικά τους διαθέσιμους πόρους και να διαμορφώσει ένα σταθερό και αξιόπιστο πλαίσιο πολιτικής σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. Το αποτέλεσμα αυτό αποτελεί προϊόν συντονισμένης προσπάθειας και συνεργασίας. Ευχαριστούμε θερμά το Υπουργείο Πολιτισμού και το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για τη στήριξη και τη στενή συνεργασία όλο αυτό το διάστημα».

Το Σχέδιο Δράσης “Greece On Screen” στοχεύει στη σταθεροποίηση και ενίσχυση των χρηματοδοτικών κινήτρων σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα και αναμένεται να κινητοποιήσει σημαντικά πρόσθετα κεφάλαια στην ελληνική οικονομία, ενισχύοντας την απασχόληση, βελτιώνοντας τη διεθνή ανταγωνιστικότητα της χώρας και αναδεικνύοντας τον πολιτισμό και τη δημιουργία σε βασικό πυλώνα βιώσιμης ανάπτυξης. Πρόκειται για το μεγαλύτερο πρόγραμμα στήριξης της οπτικοακουστικής δημιουργίας που έχει σχεδιαστεί έως σήμερα στην Ελλάδα.

Κατανομή πόρων

Η κατανομή των πόρων διαμορφώνει ένα ισχυρό και πολυεπίπεδο χρηματοδοτικό πλαίσιο:

  • €412 εκατ. για επενδυτικά προγράμματα που στοχεύουν στην ενίσχυση εγχώριων κινηματογραφικών και οπτικοακουστικών έργων και στην προσέλκυση διεθνών παραγωγών στον κινηματογράφο, την τηλεόραση και το animation και για επιλεκτικά προγράμματα ανάπτυξης και παραγωγής και προγράμματα προώθησης και διανομής του ελληνικού κινηματογράφου.
  • €210 εκατ. για πρόγραμμα εγγυοδοσίας δανείων σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ), με στόχο τη στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων του κλάδου
  • €20 εκατ. για την υποστήριξη οπτικοακουστικών ψηφιακών παιχνιδιών (digital game development) και μουσικών φεστιβάλ με αξιοποίηση οπτικοακουστικής τεχνολογίας
  • €20 εκατ. για την προώθηση της εξωστρέφειας και για δράσεις πολιτιστικής διπλωματίας στον οπτικοακουστικό τομέα.
  • €52 εκατ. για τη δημιουργία και λειτουργία της Σχολής Τεχνικών Κινηματογράφου και Οπτικοακουστικών Μέσων, για δράσεις εκπαίδευσης και κατάρτισης, για την ανάδειξη της τεχνολογικής καινοτομίας στον οπτικοακουστικό τομέα, για την ανάδειξη και ψηφιοποίηση της κινηματογραφικής και οπτικοακουστικής κληρονομιάς
  • €36 εκατ. και για τη διοικητική, θεσμική και τεχνική υποστήριξη του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένης της αποπληρωμής παλαιών επιλεκτικών προγραμμάτων, της διενέργειας εξωτερικών αξιολογήσεων, της δημιουργίας μητρώου εμπειρογνωμόνων, της ανάπτυξης ψηφιακών εργαλείων για την απλούστευση των διαδικασιών, της αναβάθμισης υποδομών και της δημιουργίας χώρων δικτύωσης δημιουργών, καθώς και λοιπών κρίσιμων υποστηρικτικών παρεμβάσεων.

Κομβικές παρεμβάσεις

Στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης υλοποιούνται εμβληματικές πρωτοβουλίες που ενισχύουν τη δομή και τη βιωσιμότητα του κλάδου:

  • Η ίδρυση της Σχολής Τεχνικών Κινηματογράφου και Οπτικοακουστικών Μέσων στις εγκαταστάσεις της Φίνος Φιλμ, του οποίου η απαλλοτρίωση ή η εξαγορά προχωρεί από το Υπουργείο Πολιτισμού.
  • Η ενίσχυση της Αγοράς της Θεσσαλονίκης (Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης) ως διεθνούς κόμβου και παράλληλα η ενδυνάμωση της Αθήνας, μέσω στοχευμένων θεσμών
  • Η ανάπτυξη κέντρου καινοτομίας για το video game development, που θα λειτουργεί ως κόμβος έρευνας και επιχειρηματικότητας
  • Η αξιοποίηση της Οικίας Κοκοβίκου στην Πλάκα ως χώρου οπτικοακουστικής κληρονομιάς
  • Το πρόγραμμα «Αυτισμός και Δημιουργία», που ενισχύει την πρόσβαση και τη συμμετοχή στον πολιτισμό

Το Σχέδιο Δράσης συνιστά μια ολοκληρωμένη εθνική στρατηγική που επενδύει στην παραγωγή, στη γνώση, στην καινοτομία και στους ανθρώπους.

