Παναθηναϊκός – ΑΕΚ 0-0: «Πράσινη» αυτοθυσία και «κιτρινόμαυρη» χαμένη ευκαιρία!

Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε το ντέρμπι ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΑΕΚ στη Λεωφόρο, στο παιχνίδι που έκλεισε το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής των playoffs της Stoiximan Super League.

Η αναμέτρηση άλλαξε δεδομένα από πολύ νωρίς, καθώς ο Παναθηναϊκός έμεινε με δέκα ποδοσφαιριστές στο 18ο λεπτό, μετά την αποβολή του Χάβι Ερνάντεθ για μαρκάρισμα πάνω στον Ζίνι.

Η ΑΕΚ είχε τον έλεγχο και δημιούργησε τις σημαντικότερες στιγμές στο πρώτο ημίχρονο, έχοντας και δοκάρι με τον Κοϊτά στο 21ο λεπτό.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός παρουσίασε βελτιωμένη εικόνα κι έγινε πιο απειλητικός, διεκδικώντας με αξιώσεις τη νίκη. Δεν μπόρεσε, όμως, να σκοράρει, όπως κι η «Ένωση», η οποία δημιούργησε ορισμένες καλές ευκαιρίες, με κορυφαία το τετ-α-τετ του Βάργκα στο 59ο λεπτό, το οποίο απέκρουσε ο εξαιρετικό Λαφόν.

Με δεδομένη τη νίκη του ΠΑΟΚ επί του Ολυμπιακού, η ΑΕΚ έχασε μεγάλη ευκαιρία να μεγαλώσει τη διαφορά στους 8 βαθμούς, αλλά και πάλι την αύξησε στο +6 κι εξακολουθεί να κρατά την κατάσταση στα χέρια της. Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός έμεινε οριστικά στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας.

Η εξέλιξη του αγώνα

Η ΑΕΚ διατήρησε την μπάλα στα πόδια της, με τον Παναθηναϊκό να περιμένει στο δικό του μισό στο ξεκίνημα της αναμέτρησης.

Η πρώτη μεγάλη στιγμή ήρθε στο 12ο λεπτό, έπειτα από εκτέλεση πλαγίου(!), με τον Περέιρα να βρίσκεται σε ευνοϊκή θέση, έπειτα από κεφαλιά του Κοντούρη, αλλά ο Λαφόν απέκρουσε εντυπωσιακά το σουτ του Αργεντινού.

Ο Κοϊτά απείλησε με απευθείας εκτέλεση φάουλ στο 16ο λεπτό, ενώ στην επόμενη φάση ήρθε η πρώτη τελική του «τριφυλλιού», έπειτα από ατομική προσπάθεια του Τετέι. Στο επόμενο λεπτό ήρθε η φάση που άλλαξε τα δεδομένα στο παιχνίδι, καθώς ο Χάβι Ερνάντεθ ανέτρεψε τον Ζίνι, ο οποίος έβγαινε σε θέση τετ-α-τετ, έπειτα από «πράσινο» λάθος στο κέντρο του γηπέδου.

Ο Μέλερ έδειξε απευθείας κόκκινη κάρτα στον Ισπανό αμυντικό, καθώς ο Ανγκολέζος ήταν σε προφανή θέση για γκολ. Μετά την εκτέλεση φάουλ στο 21’, η ΑΕΚ βρέθηκε μια… ανάσα από το να ανοίξει το σκορ, αλλά το σουτ του Κοϊτά, κόντραρε και στη συνέχεια χτύπησε στο δεξί δοκάρι του Λαφόν. Ο Μουκουντί από κοντά δεν μπόρεσε να βρει εστία, έπειτα από το κόρνερ που κέρδισε η ομάδα του στην εξέλιξη της φάσης. Ο Καμερουνέζος στόπερ βρέθηκε κοντά στο 0-1 και στο 30ο λεπτό, αλλά ο Λαφόν έκανε εντυπωσιακή επέμβαση στη σκαστή κεφαλιά του.

Ο Παναθηναϊκός, πάντως, είχε καλύτερη εικόνα από τη στιγμή που έμεινε με παίκτη λιγότερο και στο 39ο λεπτό πλησίασε στο γκολ. Όλα ξεκίνησαν από υπέροχη ατομική ενέργεια του Τετέι και κατέληξε σε σουτ του Κυριακόπουλου, το οποίο έδιωξε με το πόδι ο Στρακόσα. Με τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, υπήρξε ένταση μεταξύ Ανδρέα Τετέι και Σταύρου Πήλιου, αλλά με την επέμβαση των ψυχραιμότερων τα πνεύματα ηρέμησαν. Ο Νίκολιτς, πάντως, έκανε αλλαγή τον Έλληνα μπακ (ο Πενράις πήρε τη θέση του), καθώς είχε και κίτρινη κάρτα.

Στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, ο Τετέι έπεσε εντός περιοχής, έπειτα από μονομαχία με τον Περέιρα, με τους «πράσινους» να διαμαρτύρονται, αλλά Μέλερ και VAR δεν υπέδειξαν κάτι. Λίγο πριν τη συμπλήρωση μιας ώρας αγώνα, η ΑΕΚ έχασε τεράστια ευκαιρία, με τον Μαρίν να κάνει υπέροχη κάθετη στον Βάργκα, ο οποίος, όμως, δεν μπόρεσε να νικήσει στο τετ-α-τετ τον Λαφόν, ο οποίος κράτησε και πάλι το «μηδέν». Ο Νίκολιτς πέρασε στον αγωνιστικό χώρο τον Γιόβιτς, ο οποίος πήρε τη θέση του Ζίνι και πήγε να παίξει δίπλα στον Βάργκα.

Η ΑΕΚ είχε επιβάλει τον ρυθμό της, αλλά ο Παναθηναϊκός, μολονότι έπαιζε με παίκτη λιγότερο, κατάφερε να πατάει στην αντίπαλη περιοχή, με τον Μπενίτεθ να βάζει τον Μπακασέτα στη θέση του Κοντούρη και τον Πελίστρι αντί του Ταμπόρδα στο 69ο λεπτό. Στο τελευταίο κομμάτι του ματς μπήκε κι ο Ζαρουρί αντί του Αντίνο.

Από την πλευρά του ο Νίκολιτς, έβαλε τον Ελίασον αντί του Πινέδα, τοποθετώντας τον στα άκρα μαζί με τον Κοϊτά, ενώ ο Ζοάο Μάριο πήγε παρτενέρ του Μαρίν στα χαφ. Μέχρι το 78ο λεπτό, πάντως, η «Ένωση» είχε μόλις μια τελική παραπάνω από τους «πράσινους».

Στο 79ο λεπτό ο Λαφόν έκανε άλλη μια εντυπωσιακή επέμβαση στο εξαιρετικό σουτ του Ζοάο Μάριο, το οποίο πήγαινε στο «παραθυράκι», ενώ εξίσου εντυπωσιακή επέμβαση έκανε ο Στρακόσα στο σουτ του Ζαρουρί στο 84’. Ο Καλάμπρια εξ επαφής έκανε... τσαφ σε μια φάση που έμοιαζε οριακή.

Γενικότερα, στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα, μολονότι, έπαιζε με 10 παίκτες, ο Παναθηναϊκός έμοιαζε σαν να είχε περισσότερες δυνάμεις κι είχε δύο μεγάλες στιγμές, με τον Μπακασέτα (αστόχησε στο τετ-α-τετ με τον Στρακόσα) και τον Ζαρουρί, το σουτ του οποίου δυσκόλεψε τον τερματοφύλακα της ΑΕΚ.