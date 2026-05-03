Παναθηναϊκός – ΑΕΚ 0-0: «Πράσινη» αυτοθυσία και «κιτρινόμαυρη» χαμένη ευκαιρία!

Ο Παναθηναϊκός, μολονότι έπαιζε με δέκα παίκτες από το 18ο λεπτό, στάθηκε εξαιρετικά και διεκδίκησε τη νίκη κόντρα στην ΑΕΚ, η οποία έδειξε επηρεασμένη από τη διακοπή, με το αθηναϊκό ντέρμπι να ολοκληρώνεται τελικά δίχως γκολ και νικητή (0-0) - Χαμένη ευκαιρία, αλλά και +6 για την «Ένωση», μαθηματικά τέταρτο το «τριφύλλι».

Βαγγέλης Πάτας

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ 0-0: «Πράσινη» αυτοθυσία και «κιτρινόμαυρη» χαμένη ευκαιρία!
INTIME SPORTS
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε το ντέρμπι ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΑΕΚ στη Λεωφόρο, στο παιχνίδι που έκλεισε το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής των playoffs της Stoiximan Super League.

Η αναμέτρηση άλλαξε δεδομένα από πολύ νωρίς, καθώς ο Παναθηναϊκός έμεινε με δέκα ποδοσφαιριστές στο 18ο λεπτό, μετά την αποβολή του Χάβι Ερνάντεθ για μαρκάρισμα πάνω στον Ζίνι.

Η ΑΕΚ είχε τον έλεγχο και δημιούργησε τις σημαντικότερες στιγμές στο πρώτο ημίχρονο, έχοντας και δοκάρι με τον Κοϊτά στο 21ο λεπτό.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός παρουσίασε βελτιωμένη εικόνα κι έγινε πιο απειλητικός, διεκδικώντας με αξιώσεις τη νίκη. Δεν μπόρεσε, όμως, να σκοράρει, όπως κι η «Ένωση», η οποία δημιούργησε ορισμένες καλές ευκαιρίες, με κορυφαία το τετ-α-τετ του Βάργκα στο 59ο λεπτό, το οποίο απέκρουσε ο εξαιρετικό Λαφόν.

Με δεδομένη τη νίκη του ΠΑΟΚ επί του Ολυμπιακού, η ΑΕΚ έχασε μεγάλη ευκαιρία να μεγαλώσει τη διαφορά στους 8 βαθμούς, αλλά και πάλι την αύξησε στο +6 κι εξακολουθεί να κρατά την κατάσταση στα χέρια της. Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός έμεινε οριστικά στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας.

Η εξέλιξη του αγώνα

Η ΑΕΚ διατήρησε την μπάλα στα πόδια της, με τον Παναθηναϊκό να περιμένει στο δικό του μισό στο ξεκίνημα της αναμέτρησης.

Η πρώτη μεγάλη στιγμή ήρθε στο 12ο λεπτό, έπειτα από εκτέλεση πλαγίου(!), με τον Περέιρα να βρίσκεται σε ευνοϊκή θέση, έπειτα από κεφαλιά του Κοντούρη, αλλά ο Λαφόν απέκρουσε εντυπωσιακά το σουτ του Αργεντινού.

Ο Κοϊτά απείλησε με απευθείας εκτέλεση φάουλ στο 16ο λεπτό, ενώ στην επόμενη φάση ήρθε η πρώτη τελική του «τριφυλλιού», έπειτα από ατομική προσπάθεια του Τετέι. Στο επόμενο λεπτό ήρθε η φάση που άλλαξε τα δεδομένα στο παιχνίδι, καθώς ο Χάβι Ερνάντεθ ανέτρεψε τον Ζίνι, ο οποίος έβγαινε σε θέση τετ-α-τετ, έπειτα από «πράσινο» λάθος στο κέντρο του γηπέδου.

Ο Μέλερ έδειξε απευθείας κόκκινη κάρτα στον Ισπανό αμυντικό, καθώς ο Ανγκολέζος ήταν σε προφανή θέση για γκολ. Μετά την εκτέλεση φάουλ στο 21’, η ΑΕΚ βρέθηκε μια… ανάσα από το να ανοίξει το σκορ, αλλά το σουτ του Κοϊτά, κόντραρε και στη συνέχεια χτύπησε στο δεξί δοκάρι του Λαφόν. Ο Μουκουντί από κοντά δεν μπόρεσε να βρει εστία, έπειτα από το κόρνερ που κέρδισε η ομάδα του στην εξέλιξη της φάσης. Ο Καμερουνέζος στόπερ βρέθηκε κοντά στο 0-1 και στο 30ο λεπτό, αλλά ο Λαφόν έκανε εντυπωσιακή επέμβαση στη σκαστή κεφαλιά του.

Ο Παναθηναϊκός, πάντως, είχε καλύτερη εικόνα από τη στιγμή που έμεινε με παίκτη λιγότερο και στο 39ο λεπτό πλησίασε στο γκολ. Όλα ξεκίνησαν από υπέροχη ατομική ενέργεια του Τετέι και κατέληξε σε σουτ του Κυριακόπουλου, το οποίο έδιωξε με το πόδι ο Στρακόσα. Με τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, υπήρξε ένταση μεταξύ Ανδρέα Τετέι και Σταύρου Πήλιου, αλλά με την επέμβαση των ψυχραιμότερων τα πνεύματα ηρέμησαν. Ο Νίκολιτς, πάντως, έκανε αλλαγή τον Έλληνα μπακ (ο Πενράις πήρε τη θέση του), καθώς είχε και κίτρινη κάρτα.

Στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, ο Τετέι έπεσε εντός περιοχής, έπειτα από μονομαχία με τον Περέιρα, με τους «πράσινους» να διαμαρτύρονται, αλλά Μέλερ και VAR δεν υπέδειξαν κάτι. Λίγο πριν τη συμπλήρωση μιας ώρας αγώνα, η ΑΕΚ έχασε τεράστια ευκαιρία, με τον Μαρίν να κάνει υπέροχη κάθετη στον Βάργκα, ο οποίος, όμως, δεν μπόρεσε να νικήσει στο τετ-α-τετ τον Λαφόν, ο οποίος κράτησε και πάλι το «μηδέν». Ο Νίκολιτς πέρασε στον αγωνιστικό χώρο τον Γιόβιτς, ο οποίος πήρε τη θέση του Ζίνι και πήγε να παίξει δίπλα στον Βάργκα.

Η ΑΕΚ είχε επιβάλει τον ρυθμό της, αλλά ο Παναθηναϊκός, μολονότι έπαιζε με παίκτη λιγότερο, κατάφερε να πατάει στην αντίπαλη περιοχή, με τον Μπενίτεθ να βάζει τον Μπακασέτα στη θέση του Κοντούρη και τον Πελίστρι αντί του Ταμπόρδα στο 69ο λεπτό. Στο τελευταίο κομμάτι του ματς μπήκε κι ο Ζαρουρί αντί του Αντίνο.

Από την πλευρά του ο Νίκολιτς, έβαλε τον Ελίασον αντί του Πινέδα, τοποθετώντας τον στα άκρα μαζί με τον Κοϊτά, ενώ ο Ζοάο Μάριο πήγε παρτενέρ του Μαρίν στα χαφ. Μέχρι το 78ο λεπτό, πάντως, η «Ένωση» είχε μόλις μια τελική παραπάνω από τους «πράσινους».

Στο 79ο λεπτό ο Λαφόν έκανε άλλη μια εντυπωσιακή επέμβαση στο εξαιρετικό σουτ του Ζοάο Μάριο, το οποίο πήγαινε στο «παραθυράκι», ενώ εξίσου εντυπωσιακή επέμβαση έκανε ο Στρακόσα στο σουτ του Ζαρουρί στο 84’. Ο Καλάμπρια εξ επαφής έκανε... τσαφ σε μια φάση που έμοιαζε οριακή.

Γενικότερα, στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα, μολονότι, έπαιζε με 10 παίκτες, ο Παναθηναϊκός έμοιαζε σαν να είχε περισσότερες δυνάμεις κι είχε δύο μεγάλες στιγμές, με τον Μπακασέτα (αστόχησε στο τετ-α-τετ με τον Στρακόσα) και τον Ζαρουρί, το σουτ του οποίου δυσκόλεψε τον τερματοφύλακα της ΑΕΚ.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:19ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Serie A: Πρωταθλήτρια Ιταλίας η Ίντερ – Κατέκτησε το 21ο σκουντέτο της ιστορίας της

23:58ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Greece On Screen»: Επένδυση «μαμούθ» €750 εκατ. για την οπτικοακουστική βιομηχανία

23:54ΚΟΣΜΟΣ

Welt: Γερμανός στρατιωτικός εμπειρογνώμονας βλέπει «στρατηγική έκπληξη» στη σύγκρουση Ρωσίας - ΝΑΤΟ

23:47ΚΟΣΜΟΣ

Πρόβλεψη: Ο αριθμός των δισεκατομμυριούχων στην Ευρώπη θα αυξηθεί ταχύτερα από ό,τι στην Αμερική

23:45ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Η επιχείρηση "Project Freedom" για απεγκλωβισμό πλοίων από το Ορμούζ θα ξεκινήσει τη Δευτέρα

23:36ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τράπεζες: Το νέο υβριδικό μοντέλο με ψηφιακή ταχύτητα και ανθρώπινη εμπιστοσύνη

23:28ΚΟΣΜΟΣ

Μυστηριώδεις θάνατοι ψαριών στη θάλασσα της Γαλιλαίας

23:22ΚΟΣΜΟΣ

Η Σουηδία κατάσχεσε πλοίο που συνδέεται με τον ρωσικό σκιώδη στόλο

23:17ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Μέγκα Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Τρίτης

23:16ΠΑΙΔΕΙΑ

Εκπαιδευτική επανάσταση: 13 δημόσια σχολεία ανοίγουν την πόρτα στο International Baccalaureate

23:12ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βαθμολογία Super League: Ξέφυγε στο +6 η ΑΕΚ - Πώς σηκώνει την κούπα από την επόμενη αγωνιστική

23:08ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Εμπρησμός πίσω από τη φωτιά στο πρώην εργοστάσιο Pirelli

23:08ΕΛΛΑΔΑ

Χωριό στην Κρήτη λειτουργεί χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και βρίσκεται στα 50 καλύτερα μέρη του κόσμου

23:04ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ 0-0: «Πράσινη» αυτοθυσία και «κιτρινόμαυρη» χαμένη ευκαιρία!

22:57ΚΟΣΜΟΣ

Γουίτκοφ: «Οι ΗΠΑ βρίσκονται σε επαφή με το Ιράν»

22:54ΚΟΣΜΟΣ

Φονικό ξέσπασμα του «ιού των τρωκτικών» σε κρουαζιερόπλοιο στη μέση του Ατλαντικού - Τρεις νεκροί, ένας χαροπαλεύει

22:45ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλήνιες 2026: Ποιοι μαθητές παίρνουν 1.000 ευρώ

22:33ΕΛΛΑΔΑ

Από τις μαντινάδες στα φάντο: Ένας Κρητικός ανακαλύπτει τη μουσική της Λισαβόνας - Βίντεο

22:24ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 3/5/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν πάνω από 8,2 εκατ. ευρώ

22:18LIFESTYLE

Μανώλης Κονταρός: Αποθεώθηκε σε live – Η μαντινάδα που «σήκωσε» το κοινό στο πόδι - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται το «Super El Nino» - Πιθανές επιπτώσεις σε καλοκαίρι και φθινόπωρο

21:10ΚΟΣΜΟΣ

Φοιτήτρια ιατρικής δολοφονήθηκε με ψαλιδάκι νυχιών - Τη μαχαίρωσε 67 φορές

22:54ΚΟΣΜΟΣ

Φονικό ξέσπασμα του «ιού των τρωκτικών» σε κρουαζιερόπλοιο στη μέση του Ατλαντικού - Τρεις νεκροί, ένας χαροπαλεύει

17:01ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Μάκρη: Άγρια δολοφονία 36χρονου - Συνελήφθη η σύζυγός του

16:09ΚΟΣΜΟΣ

Ήταν το «τέλειο» ζευγάρι μέχρι που ο σύζυγος διαμέλισε και πέρασε από μπλέντερ τη φιναλίστ Μις Ελβετία

20:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ζιακόπουλος: Προσοχή στον παγετό ακτινοβολίας από αύριο - Πότε βελτιώνεται το σκηνικό

23:45ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Η επιχείρηση "Project Freedom" για απεγκλωβισμό πλοίων από το Ορμούζ θα ξεκινήσει τη Δευτέρα

23:12ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βαθμολογία Super League: Ξέφυγε στο +6 η ΑΕΚ - Πώς σηκώνει την κούπα από την επόμενη αγωνιστική

17:12ΚΟΣΜΟΣ

Ξεκαρδιστική στιγμή στη F1: Τα «έχασαν» εικονολήπτης και μηχανικός από την αιθέρια γνώριμη παρουσία

14:55ΕΛΛΑΔΑ

Ανησυχία για τον Σπύρο Ρέτσα: «Υπάρχει σοβαρός λόγος που έφυγε, δεν θα άφηνε την οικογένειά του», λέει φίλος του

22:45ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλήνιες 2026: Ποιοι μαθητές παίρνουν 1.000 ευρώ

17:17WHAT THE FACT

Οι λύκοι που επέζησαν από την πυρηνική καταστροφή του Τσέρνομπιλ αναπτύσσουν κάτι μοναδικό

07:47ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση Σπύρου Ρέτσα: Ο «αποχαιρετισμός» στον γιο του και το μεγάλο χρηματικό ποσό που άφησε στην κόρη του

23:17ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Μέγκα Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Τρίτης

14:07ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Τεράστιες οι ποσότητες ναρκωτικών στη Μυρτώ -Έρευνα για κύκλωμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης

23:08ΕΛΛΑΔΑ

Χωριό στην Κρήτη λειτουργεί χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και βρίσκεται στα 50 καλύτερα μέρη του κόσμου

18:45WHAT THE FACT

Ένα ελληνικό ηφαίστειο «ξυπνά» μετά από περισσότερα από 100.000 χρόνια «σιωπής» και ανησυχεί τους επιστήμονες

19:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συναγερμός για διαδοχικά κύματα καύσωνα λόγω επανεμφάνισης του φαινομένου El Nino

21:40ΚΟΣΜΟΣ

Το άλογο των 60 εκατομμυρίων ετών καλπάζει ξανά ελεύθερο στις στέπες της Ασίας

16:18ΕΛΛΑΔΑ

Ένα ανησυχητικό φαινόμενο στα ελληνικά βουνά: Η αθόρυβη μεταμόρφωση που προειδοποιεί τη νότια Ευρώπη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ