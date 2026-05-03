Πάτρα: Εμπρησμός πίσω από τη φωτιά στο πρώην εργοστάσιο Pirelli

Πυροσβεστικό Σώμα @pyrosvestiki #Πυρκαγιά σε υπαίθριο χώρο στην περιοχή Λεύκα στην Πάτρα. Επιχειρούν 22 #πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου της 6ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

Νέα δεδομένα προκύπτουν για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 2 Μαΐου 2026 σε εγκαταλελειμμένο βιομηχανικό χώρο στην Πάτρα, καθώς τα πρώτα ευρήματα της έρευνας «δείχνουν» εμπρησμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Patrapress.gr, τα στελέχη του Ανακριτικού Τμήματος της Πυροσβεστικής Πατρών καταλήγουν ότι η φωτιά στο πρώην εργοστάσιο της Pirelli στην περιοχή της Λεύκας δεν φαίνεται να προκλήθηκε από τυχαίο περιστατικό, αλλά αποδίδεται σε εξωγενή παρέμβαση.

Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν όλα τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί από τον χώρο, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, καθώς και να εντοπιστούν πιθανά ίχνη που θα οδηγήσουν στους υπεύθυνους.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον σε τοπικό επίπεδο, με την Πυροσβεστική να συνεχίζει την προανάκριση για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

