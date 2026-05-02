Πάτρα: Μήνυμα 112 για τη φωτιά στην πρώην Pirelli – «Κλείστε πόρτες, παράθυρα»

Μαίνεται η πυρκαγιά σε περιοχή πίσω από τις εγκαταστάσεις της Pirelli, στη Λεύκα, ενώ μαύρος καπνός έχει απλωθεί στην ευρύτερη περιοχή από την καύση των ελαστικών.

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας επιχειρούν στο σημείο, ενώ παράλληλα έχουν αναπτυχθεί αστυνομικές δυνάμεις για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και τη διασφάλιση της περιοχής.

Λίγο πριν από τις 8 το βράδυ εστάλη μήνυμα από το 112 για την προστασία των κατοίκων της περιοχής.

Στο μήνυμα της Πολιτικής Προστασίας, που εστάλη στις 19:52, γίνεται αναφορά σε πυρκαγιά σε υπαίθριο χώρο βιομηχανικής εγκατάστασης στην περιοχή της Λεύκας, στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας, με τις αρχές να προειδοποιούν ευθέως για επικίνδυνους καπνούς.

Οι οδηγίες που δόθηκαν είναι: να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους, να κλείσουν πόρτες και παράθυρα και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρχών.

Η εικόνα στην περιοχή είναι αποπνικτική, με την καύση ελαστικών να προκαλεί έντονη επιβάρυνση της ατμόσφαιρας και μεγάλη ανησυχία στους κατοίκους.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του ιστότοπου pelop.gr, η φωτιά εκδηλώθηκε σε προαύλιο χώρο όπου καίγονται μεγάλες ποσότητες ελαστικών, γεγονός που δυσχεραίνει σημαντικά το έργο των πυροσβεστών λόγω της έντασης των καπνών και της φύσης του υλικού.

Στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί έξι πυροσβεστικά οχήματα και 15 πυροσβέστες, καθώς και 6 μέλη της 6ης ΕΜΑΚ. Παράλληλα, στη μάχη με τις φλόγες συνδράμουν μηχανήματα έργου του Δήμου και της Περιφέρειας, προκειμένου να υποστηρίξουν την επιχείρηση.

Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα, ενώ οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε το περιστατικό.

