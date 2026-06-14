Η στιγμή που μαθητές παρασύρονται ουρλιάζοντας από μίνι τσουνάμι, που προκάλεσε η καθέλκυση πλοίου

Snapshot Μαθητές γυμνασίου στην Ολλανδία παρακολουθούσαν την καθέλκυση ενός φορτηγού πλοίου όταν παρασύρθηκαν από ένα μεγάλο κύμα που προκλήθηκε από το πλοίο.

Το κύμα, που δημιουργήθηκε από το 90μετρο σκάφος, μετατράπηκε σε μίνι τσουνάμι και πλημμύρισε την περιοχή όπου βρίσκονταν οι μαθητές.

Παρά τα βρεγμένα κινητά και μελανιασμένους αστραγάλους, δεν υπήρξαν σοβαροί τραυματισμοί από το περιστατικό.

Οι μαθητές είχαν προειδοποιηθεί από τον δάσκαλό τους για τον κίνδυνο του κύματος, αλλά δεν έδωσαν την προειδοποίηση την απαραίτητη σημασία.

Μετά το συμβάν, οι μαθητές αντιμετώπισαν το περιστατικό με καλή διάθεση, παρά την απροσδόκητη δοκιμασία. Snapshot powered by AI

Έφηβοι μαθητές ενός σχολείου στη Ολλανδία βρέθηκαν σε ένα κανάλι, προκειμένου να παρακολουθήσουν από κοντά την καθέλκυση ενός φορτηγού πλοίου. Όμως όλα εξελίχθηκαν εντελώς απροσδόκητα και κατέληξαν βρεγμένοι, αφού προηγουμένως έτρεχαν να σωθούν από ένα τεράστιο κύμα σαν τσουνάμι που τους κυνηγούσε.

Σε βίντεο που τραβήχτηκε από έναν από τους μαθητές, φαίνονται αρκετοί συμμαθητές του να τρέχουν να βρουν καταφύγιο. Πολλοί από τους μαθητές παρασύρθηκαν από το κύμα, καθώς αυτό έσκασε στην ξηρά και πλημμύρισε το γρασίδι.

Λίγα δευτερόλεπτα μετά την έναρξη του βίντεο, ο εικονολήπτης μαθητής παρασύρθηκε επίσης από το κύμα.

Τα παιδιά γυμνασίου, στις 5 Ιουνίου, είχαν καθίσει στην άκρη του καναλιού Winschoterdiep στο Foxhol για να παρακολουθήσουν την καθέλκυση, όμως γρήγορα μετάνιωσαν για την επιλογή τους, καθώς το τεράστιο κύμα έσκασε πάνω τους.

Το 90μετρο σκάφος σήκωσε το νερό, προκαλώντας τεράστιους κυματισμούς που μετατράπηκαν σε μίνι-τσουνάμι λίγα δευτερόλεπτα αφότου ένας μαθητής είπε: «Δεν υπάρχει καν νερό, φίλε».

Students Run for Safety as Massive Wave From Cargo Ship Launch Soaks Spectators in Netherlands pic.twitter.com/HvmQU7CANR — Iamelizabeth (@elizabethblogng) June 14, 2026

Για καλή τους τύχη, εκτός από μελανιασμένους αστραγάλους και μερικά βρεγμένα κινητά, δεν υπήρξαν σοβαρές συνέπειες μετά την τρομακτική δοκιμασία.

Μετά το συμβάν, οι μαθητές έδειξαν καλή διάθεση για το απροσδόκητο μπάνιο τους.

Αποκάλυψαν, ωστόσο ότι ο δάσκαλός τους, τους είχε προειδοποιήσει για τον κίνδυνο του κύματος, όμως αποδείχθηκε ότι μάλλον δεν τον πήραν στα σοβαρά.