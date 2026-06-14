Πάτρα: 20χρονος οδηγός δεν σταμάτησε σε έλεγχο - Πέταξε μαχαίρι και εξαφανίστηκε

Snapshot Ένας 20χρονος οδηγός στην Πάτρα δεν σταμάτησε σε έλεγχο της αστυνομίας και τράπηκε σε φυγή.

Το μαχαίρι εντοπίστηκε και κατασχέθηκε από τις αστυνομικές αρχές.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του νεαρού βρίσκονται σε εξέλιξη στην περιοχή του Ρωμανού. Snapshot powered by AI

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αστυνομικών αρχών στην Πάτρα για τον εντοπισμό 20χρονου οδηγού, ο οποίος δεν σταμάτησε σε σήμα ελέγχου και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή, πετώντας μάλιστα μαχαίρι που είχε στην κατοχή του.

Σύμφωνα με το tempo24, το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή του Ρωμανού, όταν ο νεαρός, οδηγώντας ΙΧ, ανέπτυξε ταχύτητα και εξαφανίστηκε μόλις οι αστυνομικοί επιχείρησαν να τον σταματήσουν.

Κατά τη διάρκεια της διαφυγής του, φέρεται να πέταξε από το παράθυρο του οχήματος το μαχαίρι που είχε πάνω του, το οποίο εντοπίστηκε και κατασχέθηκε από τους αστυνομικούς.

Από εκείνη τη στιγμή έχουν ξεκινήσει εκτεταμένες αναζητήσεις στην ευρύτερη περιοχή για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.