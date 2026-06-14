Θάνατος 19χρονου σε λούνα παρκ - Χαλκιδική: «Νόμοι υπάρχουν, αλλά δεν εφαρμόζονται», λέει ο πατέρας

Μιλώντας στο Newsbomb μετά την καταδίκη για το δυστύχημα στο λούνα παρκ της Χαλκιδικής, ο πατέρας του 19χρονου, Γιώργος Καμπαϊλής, έκανε λόγο για δικαιοσύνη που αποδόθηκε αλλά όχι με αρκετά αυστηρές ποινές

Θάνατος 19χρονου σε λούνα παρκ - Χαλκιδική: «Νόμοι υπάρχουν, αλλά δεν εφαρμόζονται», λέει ο πατέρας
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Γιαννιτσών έκρινε ομόφωνα ένοχους τους τέσσερις κατηγορούμενους για το δυστύχημα στο λούνα παρκ με ποινές που κυμαίνονται από πρόσκαιρες καθείρξεις έως ισόβια.
  • Ο πατέρας του 19χρονου θύματος εξέφρασε την οδύνη του και αμφισβήτησε την επάρκεια των ποινών, ζητώντας αυστηρότερες τιμωρίες για τον μηχανολόγο μηχανικό και τον χειριστή.
  • Τόνισε την απουσία δικαίωσης και συγγνώμης από τους κατηγορούμενους και περιέγραψε τη δικαστική διαδικασία ως ψυχοφθόρα για την οικογένεια.
  • Επισημάνθηκε η ανάγκη αυστηρότερου ελεγκτικού πλαισίου και τη δημιουργία αρμόδιου φορέα για τον έλεγχο μηχανικών και τεχνικών πριν τη λειτουργία θεματικών πάρκων.
  • Η δικαστική διαδικασία συνεχίζεται με την εξέταση ελαφρυντικών πριν την τελική ανακοίνωση των ποινών.
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Τον Αύγουστο του 2024, ένα τραγικό δυστύχημα σε λούνα παρκ στη Χαλκιδική κόστισε τη ζωή σε έναν 19χρονο, όταν παιχνίδι τύπου «Crazy Dance» παρουσίασε θανατηφόρα αστοχία κατά τη λειτουργία του. Το περιστατικό είχε προκαλέσει έντονη κοινωνική και δικαστική έρευνα, καθώς στο επίκεντρο τέθηκαν ζητήματα ασφάλειας, ελέγχων και ευθυνών λειτουργίας.

Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Γιαννιτσών έκρινε ομόφωνα ένοχους και τους τέσσερις κατηγορούμενους, κάνοντας δεκτή την εισαγγελική πρόταση. Οι ποινικές ευθύνες αποδόθηκαν ως εξής:

  • Ιδιοκτήτης του λούνα παρκ: Ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο (τετελεσμένη για τον 19χρονο και σε απόπειρα για τον αδελφό του που επέβαινε στο ίδιο παιχνίδι).
  • Σύζυγος του ιδιοκτήτη (συνδιαχειρίστρια): Απλή συνέργεια σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο (τετελεσμένη και σε απόπειρα).
  • Χειριστής του «Crazy Dance»: Θανατηφόρα έκθεση, απλή έκθεση και ελαφρά σωματική βλάβη.
  • Μηχανολόγος–μηχανικός ελέγχου: Απλή συνέργεια σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο (τετελεσμένη και σε απόπειρα).

Μετά την απόφαση, το δικαστήριο προχώρησε στη συζήτηση για τα ελαφρυντικά, πριν την τελική ανακοίνωση των ποινών. Οι ποινές που επιβλήθηκαν κυμαίνονται από πρόσκαιρες καθείρξεις έως και ισόβια δεσμά, ανάλογα με τον ρόλο κάθε κατηγορούμενου.

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Ο 19χρονος Γιάννης Καμπαϊλής

Ο πατέρας του 19χρονου: «Δεν υπάρχει στιγμή που να νιώθεις δικαίωση»

Ο Γιώργος Καμπαϊλής, πατέρας του θύματος, μίλησε μετά την ετυμηγορία του δικαστηρίου, εκφράζοντας την οδύνη αλλά και τη δική του οπτική για την απόφαση.

«Θα μπορούσαμε να έχουμε πάει και καλύτερα», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι, παρότι η δικαστική διαδικασία υπήρξε εκτενής και διεξοδική, δεν αναγνωρίστηκαν - όπως είπε - όλα τα στοιχεία που θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη.

Παράλληλα σημείωσε ότι «η δικαιοσύνη έκανε καλά τη δουλειά της, απλά δεν αναγνώρισε κάποια στοιχεία», προσθέτοντας ωστόσο ότι σε ορισμένα σημεία οι ποινές θα έπρεπε να είναι αυστηρότερες, κυρίως για τον μηχανολόγο μηχανικό και τον χειριστή του παιχνιδιού.

Ο Γιώργος Καμπαϊλής

Ο Γιώργος Καμπαϊλής, πατέρας του θύματος

«Δεν υπάρχει στιγμή δικαίωσης όταν έχεις χάσει το παιδί σου»

Σε πιο φορτισμένο τόνο, ο ίδιος περιέγραψε τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας ως μια δύσκολη και ψυχοφθόρα εμπειρία για την οικογένεια.

«Δεν υπάρχει κάποια στιγμή δικαίωσης, όταν έχεις χάσει το παιδί σου», ανέφερε, υπογραμμίζοντας πως η απώλεια παραμένει ανεπανόρθωτη ανεξαρτήτως δικαστικής εξέλιξης.

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Φίλοι και συγγενείς του άτυχου 19χρονου

Αιχμές για ευθύνες και θεσμικά κενά

Ο κ. Καμπαϊλής αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη αυστηρότερου πλαισίου ελέγχου για λούνα παρκ και παρόμοιες εγκαταστάσεις.

Όπως είπε, απαιτείται «ένας συγκεκριμένος φορέας» που θα ελέγχει όλους τους μηχανικούς και τεχνικούς πριν από τη λειτουργία θεματικών πάρκων, επισημαίνοντας ότι «νόμοι υπάρχουν, αλλά δεν εφαρμόζονται».

Παράλληλα άφησε αιχμές και για τις ευθύνες των αρμόδιων αρχών, αναφέροντας ότι σε τέτοιες περιπτώσεις «πρέπει να υπάρχει απόλυτη προτεραιότητα στην ασφάλεια».

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Στις 21 Αυγούστου του 2024 τελέσθηκε η κηδεία του 19χρονου

Καμία συγγνώμη προς την οικογένεια

Κλείνοντας, ο πατέρας του 19χρονου ανέφερε ότι δεν υπήρξε ουσιαστική συγγνώμη από τους κατηγορούμενους.

«Δεν υπάρχει τίποτε. Δεν έχει ζητήσει κανείς συγγνώμη. Μόνο προσπάθειες δικαιολόγησης για αυτό που συνέβη», είπε χαρακτηριστικά.

Η διαδικασία δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, καθώς το δικαστήριο εξετάζει το ενδεχόμενο αναγνώρισης ελαφρυντικών περιστάσεων, πριν την οριστικοποίηση των ποινών που θα καθορίσουν το τελικό αποτέλεσμα της δίκης.

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