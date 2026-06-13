Χαλκιδική: Δικαίωση για την οικογένεια του 19χρονου – Ισόβια στον ιδιοκτήτη του λούνα παρκ

Snapshot Ο ιδιοκτήτης του λούνα παρκ στη Χαλκιδική καταδικάστηκε σε ισόβια και 8 χρόνια κάθειρξη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, μετά το θάνατο 19χρονου σε παιχνίδι Crazy Dance τον Αύγουστο του 2024.

Οι τέσσερις κατηγορούμενοι, συμπεριλαμβανομένης της συζύγου του ιδιοκτήτη, του χειριστή του παιχνιδιού και του μηχανολόγου που εξέδωσε πιστοποιητικά, έλαβαν βαριές ποινές με ομόφωνη απόφαση του δικαστηρίου.

Ο ιδιοκτήτης επιστρέφει στη φυλακή, ενώ οι υπόλοιποι τρεις θα παραμείνουν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους μέχρι τη δίκη σε δεύτερο βαθμό.

Σε ξεχωριστή δίκη που έχει οριστεί για τον Δεκέμβριο του 2026, παραπέμπονται η πρώην δήμαρχος Κασσάνδρας, δύο πρώην αντιδήμαρχοι, υπάλληλοι δήμου, μηχανολόγοι και ο ιδιοκτήτης για παράβαση καθήκοντος και άλλες κατηγορίες.

Η δίκη για την τραγωδία ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2023 και ολοκληρώθηκε με την καταδίκη των υπευθύνων. Snapshot powered by AI

«Καταπέλτης» ήταν η απόφαση του Μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Γιαννιτσών για την τραγωδία στο λούνα παρκ της Χαλκιδικής, που κόστισε τη ζωή σε έναν 19χρονο τον Αύγουστο του 2024, με τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης να καταδικάζεται σε ισόβια κάθειρξη.

Το Δικαστήριο επέβαλε βαριές ποινές και στους τέσσερις κατηγορούμενους της υπόθεσης, κρίνοντας ότι υπήρχαν σοβαρές ευθύνες για τις συνθήκες λειτουργίας του μοιραίου παιχνιδιού Crazy Dance.

Στον 61χρονο ιδιοκτήτη επεβλήθησαν ισόβια και επιπλέον κάθειρξη 8 ετών για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, ενώ, τιμωρήθηκαν επίσης η σύζυγός του, ο χειριστής του παιχνιδιού και ο μηχανολόγος μηχανικός που είχε εκδώσει πιστοποιητικά λειτουργίας.

Η απόφαση ήταν ομόφωνη, με το δικαστήριο να υιοθετεί την πρόταση της εισαγγελέως. Ο ιδιοκτήτης επιστρέφει στη φυλακή, ενώ, οι υπόλοιποι τρεις καταδικασθέντες θα παραμείνουν ελεύθεροι έως την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό, υπό περιοριστικούς όρους.

«Κανένα δικαστήριο δεν κρίνει ανθρώπους, κρίνει πράξεις» είπε η προεδρεύουσα του δικαστηρίου, κηρύσσοντας τη λήξη της πολύμηνης δίκης που άρχισε τον περασμένο Νοέμβριο.

Για την υπόθεση έχουν παραπεμφθεί σε δίκη, με δεύτερη δικογραφία που αφορά το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος (και κατά περίπτωση της απλής συνέργειας και ηθικής αυτουργίας στην πράξη αυτή), η έκπτωτη δήμαρχος Κασσάνδρας, Αναστασία Χαλκιά, δύο πρώην αντιδήμαρχοι, δύο υπάλληλοι του δήμου, δύο μηχανολόγοι μηχανικοί και ο ιδιοκτήτης του λούνα παρκ.

Η δίκη αυτή προσδιορίστηκε, έπειτα από αναβολή που προηγήθηκε, για τον Δεκέμβριο του 2026 στο Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, λόγω ειδικής δωσιδικίας στο πρόσωπο της δημάρχου και μίας αντιδημάρχου.

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