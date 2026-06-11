Θάνατος 19χρονου σε λούνα παρκ στη Χαλκιδική: Ενοχή για τους 4 κατηγορουμένους δείχνει η εισαγγελέας

Snapshot Η εισαγγελέας πρότεινε την ενοχή και των τεσσάρων κατηγορουμένων για τον θάνατο του 19χρονου στο λούνα παρκ του Πευκοχωρίου στη Χαλκιδική.

Ο ιδιοκτήτης του λούνα παρκ κατηγορείται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Η σύζυγος και συνδιαχειρίστρια κατηγορείται για απλή συνέργεια στην ανθρωποκτονία και στην απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Ο χειριστής του παιχνιδιού κατηγορείται για θανατηφόρα έκθεση και έκθεση με αποτέλεσμα σωματική βλάβη.

Ο μηχανικός κατηγορείται για απλή συνέργεια σε ανθρωποκτονία και απόπειρα ανθρωποκτονίας λόγω των πιστοποιητικών ελέγχου που προσκόμισε. Snapshot powered by AI

Ενοχή και για τους τέσσερις κατηγορούμενους για την υπόθεση θανάτου του 19χρονου Γιάννη Καμπαϊλή στο λούνα παρκ του Πευκοχωρίου, στη Χαλκιδική, τον Αύγουστο του 2024 πρότεινε η εισαγγελέας στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Γιαννιτσών, όπου διεξάγεται η δίκη.

Όπως αναφέρει το voria.gr, η εισαγγελέας εισηγήθηκε την καταδίκη του ιδιοκτήτη του λούνα παρκ για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο για τον 19χρονο και για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο για τον τραυματισμό του αδερφού του, της συζύγου του -που ήταν συνδιαχειρίστρια- για απλή συνέργεια στην ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, όπως και στην απόπειρα σε βάρος του αδερφού, του χειριστή του φονικού παιχνιδιού crazy dance για θανατηφόρα έκθεση και έκθεση με αποτέλεσμα τη σωματική βλάβη και του μηχανικού, που είχε προσκομίσει πιστοποιητικά ελέγχου λειτουργίας του μηχανήματος, για απλή συνέργεια σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και απλή συνέργεια στην απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο για τον αδερφό του 19χρονου.

Απολογούμενοι και οι τέσσερις είχαν αρνηθεί τις κατηγορίες που τους αποδίδονται, κάνοντας λόγο για ατύχημα, ενώ μεταξύ άλλων υποστήριζαν ότι ακολουθήθηκαν όλες οι οδηγίες για τη λειτουργία του μηχανήματος.

Μετά και τις αγορεύσεις των δικηγόρων αναμένεται η απόφαση για του δικαστηρίου, στη δίκη που είναι σε εξέλιξη εδώ και μήνες.

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