Πάτρα: Φωτιά σε λάστιχα πίσω από την Pirelli – Επιχείρηση της Πυροσβεστικής - Βίντεο
Πυκνοί καπνοί άρχισαν να καλύπτουν μεγάλο μέρος της νότιας Πάτρας
Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην Πάτρα, μετά την εκδήλωση πυρκαγιάς σε περιοχή πίσω από τις εγκαταστάσεις της Pirelli.
Στο σημείο έχουν σπεύσει πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει ξεκαθαριστεί αν η εστία βρίσκεται εντός ή εκτός του βιομηχανικού χώρου, όπως μεταδίδει ο ιστότοπος pelop.gr.
Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, δεν φαίνεται να προκύπτει κίνδυνος για κάποιον άνθρωπo.
