Ξέφρενοι πανηγυρισμοί στη Νέα Υόρκη για το πρωτάθλημα των Νικς: Επεισόδια στους δρόμους
Οι εορτασμοί στη Νέα Υόρκη προκάλεσαν πανηγυρισμούς αλλά και επεισόδια, με συλλήψεις και καταστροφές, όπως η ζημιά περιπολικού έξω από το Madison Square Garden
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- Οι Νιου Γιορκ Νικς κατέκτησαν το πρωτάθλημα του ΝΒΑ για πρώτη φορά μετά από 53 χρόνια, νικώντας τους Σαν Αντόνιο Σπερς με 94
- 90 στον πέμπτο αγώνα της σειράς.
- Ο Τζέιλεν Μπράνσον ήταν ο ηγέτης των Νικς, σημειώνοντας 45 πόντους και αναδεικνύοντας MVP των τελικών.
- Η αστυνομία χρησιμοποίησε ισχυρές δυνάμεις και βαριά εξάρτυση για να ελέγξει την κατάσταση γύρω από το γήπεδο.
- Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης ανακοίνωσε ότι η παρέλαση των πρωταθλητών θα γίνει την Πέμπτη στο Μανχάταν.
Οι Νιου Γιορκ Νικς κατέκτησαν το πρωτάθλημα του ΝΒΑ για πρώτη φορά έπειτα από περισσότερες από πέντε δεκαετίες, προκαλώντας πρωτοφανή ενθουσιασμό στη Νέα Υόρκη και στους φανατικούς οπαδούς τους. Ο τίτλος κρίθηκε στον πέμπτο αγώνα της σειράς απέναντι στους Σαν Αντόνιο Σπερς, με τους Νικς να επικρατούν 94-90, έχοντας ως ηγέτη τον Τζέιλεν Μπράνσον, ο οποίος σημείωσε 45 πόντους και αναδείχθηκε MVP των τελικών.
Ο καθοριστικός αγώνας διεξήχθη στο Τέξας, όμως με τη λήξη του, η Νέα Υόρκη «σείστηκε», καθώς χιλιάδες φίλαθλοι ξεχύθηκαν στους δρόμους για να γιορτάσουν μια ιστορική επιτυχία που έσπασε ένα σερί 53 ετών χωρίς τίτλο. Η πόλη γέμισε πορτοκαλί και μπλε χρώμα, με τις σκηνές πανηγυρισμών να απλώνονται σε κάθε γειτονιά.
Ωστόσο, οι εορτασμοί δεν έμειναν παντού ειρηνικοί, καθώς σημειώθηκαν και επεισόδια, με την αστυνομία να προχωρά σε συλλήψεις γύρω από το Madison Square Garden για επιθέσεις, διατάραξη τάξης και παρεμπόδιση αρχών, σύμφωνα με επίσημες αναφορές. Σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά περιστατικά, οπαδοί κατέστρεψαν περιπολικό έξω από το γήπεδο, όπως φαίνεται και σε βίντεο που κυκλοφόρησε.
Οι αρχές επιχείρησαν να ελέγξουν την κατάσταση με ισχυρές δυνάμεις, πραγματοποιώντας συλλήψεις και αποκλείοντας περιοχές γύρω από το γήπεδο, ενώ αστυνομικοί ανέφεραν ότι χρειάστηκε να φορέσουν βαριά εξάρτυση, κάτι που είχε να συμβεί εδώ και χρόνια. Παράλληλα, οι εορτασμοί συνεχίστηκαν και στην Times Square, με το πλήθος να παραμένει στους δρόμους μέχρι αργά.
Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης ανακοίνωσε πως η παρέλαση των πρωταθλητών θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη στο Μανχάταν, επισφραγίζοντας μια ιστορική στιγμή για την ομάδα και την πόλη.