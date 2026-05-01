Ίλιον: «Αν ήταν βράδυ, δεν θα έβγαινε κανείς ζωντανός», λέει ένοικος διαμερίσματος που πήρε φωτιά

Φωτιά που ξέσπασε σε κατάστημα ανταλλακτικών στο Ίλιον εξαπλώθηκε σε παρακείμενη πολυκατοικία, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές και πανικό στους ενοίκους

  • Φωτιά που ξέσπασε σε κατάστημα ανταλλακτικών στο Ίλιον εξαπλώθηκε σε παρακείμενη πολυκατοικία, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές και πανικό στους ενοίκους.
  • Ένοικος της πολυκατοικίας δήλωσε ότι αν η φωτιά είχε συμβεί τη νύχτα, δεν θα είχε επιβιώσει κανείς.
  • Πέντε οικογένειες που διέμεναν στους πάνω ορόφους δεν τραυματίστηκαν, ενώ αναμένεται το πόρισμα της Πυροσβεστικής για τα αίτια της πυρκαγιάς.
  • Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος είχε πέσει θύμα απαγωγής το 2021 και η οικογένειά του είχε καταβάλει λύτρα 800.000 ευρώ για την απελευθέρωσή του.
  • Η φωτιά προκάλεσε μεγάλη καταστροφή σε ένα κατάστημα που λειτουργούσε από το 1989 και κατοικούνταν από την οικογένεια του επιχειρηματία.
Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν στο Ίλιον, όταν φωτιά που ξέσπασε σε κατάστημα ανταλλακτικών εξαπλώθηκε γρήγορα σε παρακείμενη πολυκατοικία, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές και αναστάτωση στους ενοίκους.

Χαρακτηριστικά, ένοικος της πολυκατοικίας περιέγραψε τη δραματική κατάσταση λέγοντας στον ΑΝΤ1: «Αν ήταν βράδυ, δεν θα έβγαινε κανείς ζωντανός από εδώ μέσα». Η φράση αποτυπώνει το μέγεθος του κινδύνου που αντιμετώπισαν οι κάτοικοι τη στιγμή που οι φλόγες τύλιγαν το κτίριο.

Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος από όπου ξεκίνησε η φωτιά, αναμένει πλέον το επίσημο πόρισμα για τα αίτια του περιστατικού, ενώ περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν.

Όπως ανέφερε, «Ήταν η γυναίκα με τα παιδιά μου εδώ και είδε μία φωτιά να βγαίνει από μπροστά. Έτρεξαν όλοι πανικόβλητοι και άρχισαν να σκάνε διάφορα πράγματα και λαμπάδιασε όλο το κτίριο μέσα σε ελάχιστη ώρα».

Παράλληλα σημείωσε πως «Τα τελευταία χρόνια είναι δύσκολα για εμάς. Ακόμα δεν έχω συνέλθει από όσα βίωσα εγώ και η οικογένειά μου με την απαγωγή. Η ηλικιωμένη μητέρα μου ήταν εκεί και μας ειδοποίησε για τη φωτιά. Το μαγαζί το έχουμε από το 1989 στο σημείο». Όπως πρόσθεσε, το κατάστημα τα τελευταία χρόνια λειτουργούσε κυρίως για τον ηλικιωμένο πατέρα του, ενώ οι γονείς του διαμένουν στον επάνω όροφο.

«Είναι μεγάλη η καταστροφή, ευτυχώς κανείς από τις πέντε οικογένειες που έμεναν στους επάνω ορόφους δεν τραυματίστηκε. Περιμένουμε το πόρισμα της Πυροσβεστικής για να δούμε τι προκάλεσε την πυρκαγιά», τόνισε.

Την ίδια ώρα, νέα διάσταση στην υπόθεση δίνει πληροφορία που φέρνει στο φως το παρελθόν του επιχειρηματία, καθώς σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της ΠΟΑΣΥ, Χρήστο Συνδρεβέλη, ο ιδιοκτήτης του χώρου είχε πέσει θύμα απαγωγής το 2021.

Όπως είχε γίνει γνωστό τότε, η οικογένειά του είχε καταβάλει 800.000 ευρώ για λύτρα, προκειμένου να απελευθερωθεί, ενώ η υπόθεση είχε εξιχνιαστεί από την ΕΛ.ΑΣ., με μέρος των χρημάτων να εντοπίζεται αργότερα. Ο επιχειρηματίας είχε κρατηθεί για 66 ημέρες και απελευθερώθηκε τον Μάρτιο του 2022, σε μια υπόθεση που είχε προκαλέσει έντονη αίσθηση.

Novibet
