Έξυπνες συνήθειες στο αυτοκίνητο: Πώς να μειώσετε την κατανάλωση καυσίμου έως και 25%

Snapshot Η υιοθέτηση οικολογικής οδήγησης μπορεί να μειώσει την κατανάλωση καυσίμου έως και 25%.

Η πρόβλεψη της κίνησης και η αποφυγή απότομων επιταχύνσεων και φρεναρισμάτων μειώνουν σημαντικά την κατανάλωση.

Η σωστή αλλαγή ταχυτήτων σε συγκεκριμένες στροφές κινητήρα βελτιώνει την οικονομία καυσίμου.

Η διατήρηση της σωστής πίεσης στα ελαστικά μειώνει την αντίσταση κύλισης και την κατανάλωση έως 5%.

Η απομάκρυνση περιττού βάρους και η αποφυγή αεροδυναμικών εμποδίων μειώνουν την κατανάλωση έως 10

15%. Snapshot powered by AI

Κάθε φορά που πλησιάζουμε σε ένα πρατήριο καυσίμων, η ματιά στις τιμές των ταμπλό προκαλεί πονοκέφαλο. Οι περισσότεροι οδηγοί θεωρούν ότι το κόστος των μετακινήσεών τους εξαρτάται αποκλειστικά από τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου ή από το πόσο οικονομικό είναι το αυτοκίνητό τους. Η πραγματικότητα, όμως, είναι διαφορετική: ο σημαντικότερος παράγοντας στην εξίσωση της κατανάλωσης είναι ο ίδιος ο οδηγός.

Σύμφωνα με διεθνείς μελέτες, η υιοθέτηση των αρχών του «Eco-Driving» (οικολογική και οικονομική οδήγηση) μπορεί να μειώσει την κατανάλωση καυσίμου από 15% έως και 25%. Αυτό μεταφράζεται σε εκατοντάδες ευρώ κέρδος κάθε χρόνο, μειώνοντας παράλληλα τις φθορές του οχήματος.

Ποιες είναι, λοιπόν, οι απλές αλλά καθοριστικές συνήθειες που πρέπει να υιοθετήσουμε στο τιμόνι;

1. Η τέχνη της πρόβλεψης: Σταθερή ταχύτητα αντί για «γκάζι-φρένο»

Η πιο ενεργοβόρα διαδικασία για έναν κινητήρα είναι να θέσει σε κίνηση ή να επιταχύνει ένα σταματημένο όχημα.

Η λύση: Κοιτάζετε μακριά στον δρόμο και προβλέπετε την κίνηση. Αν βλέπετε το φανάρι μπροστά σας να ανάβει κόκκινο ή τα προπορευόμενα οχήματα να επιβραδύνουν, αφήστε το γκάζι έγκαιρα και αφήστε το αυτοκίνητο να κυλήσει με την κεκτημένη ταχύτητά του, αντί να φρενάρετε την τελευταία στιγμή.

Οι απότομες επιταχύνσεις και τα απότομα φρεναρίσματα «ρουφάνε» καύσιμο χωρίς κανένα ουσιαστικό κέρδος σε χρόνο.

2. Αλλάξτε ταχύτητα στη σωστή ροπή

Πολλοί οδηγοί έχουν τη συνήθεια να «ξεζουμίζουν» τον κινητήρα, αλλάζοντας σχέση στο κιβώτιο όταν οι στροφές έχουν ανέβει πολύ ψηλά, ή αντίθετα, να οδηγούν με πολύ χαμηλή ταχύτητα προκαλώντας «σκορτσαρίσματα».

Στα χειροκίνητα κιβώτια, η ιδανική στιγμή για αλλαγή σχέσης (ανέβασμα) είναι μεταξύ 2.000 και 2.500 στροφών για τους βενζινοκινητήρες και γύρω στις 2.000 στροφές για τους κινητήρες diesel.

Ταξιδεύοντας με τη μεγαλύτερη δυνατή σχέση στο κιβώτιο (π.χ. 5η ή 6η) και χαμηλές στροφές, ο κινητήρας λειτουργεί ξεκούραστα και οικονομικά.

3. Η κρίσιμη πίεση των ελαστικών

Το αυτοκίνητο καταναλώνει ενέργεια για να νικήσει την αντίσταση κύλισης των ελαστικών στον δρόμο.

Όταν τα ελαστικά είναι έστω και λίγο ξεφούσκωτα, η αντίσταση αυτή αυξάνεται δραματικά.

Έλεγχος της πίεσης των ελαστικών μία φορά τον μήνα (πάντα όταν είναι κρύα) διασφαλίζει ότι το όχημα κυλάει σωστά. Ελαστικά με πίεση χαμηλότερη κατά μόλις 0.5 bar από την προτεινόμενη μπορούν να αυξήσουν την κατανάλωση έως και 5%.

4. Αεροδυναμική και περιττό βάρος

Το πορτμπαγκάζ πολλών αυτοκινήτων θυμίζει συχνά αποθήκη. Κάθε επιπλέον 50 κιλά φορτίου αυξάνουν την κατανάλωση κατά περίπου 1-2%.

Αδειάστε το αυτοκίνητο από αντικείμενα που δεν χρειάζεστε.

Παράλληλα, αν έχετε τοποθετήσει μπάρες οροφής ή μπαγκαζιέρα και δεν τις χρησιμοποιείτε, αφαιρέστε τις αμέσως. Καταστρέφουν την αεροδυναμική του οχήματος, αυξάνοντας την κατανάλωση στον αυτοκινητόδρομο έως και 10-15%.

5. Η σωστή χρήση του κλιματιστικού

Το Air Condition χρησιμοποιεί ενέργεια από τον κινητήρα. Στις χαμηλές ταχύτητες εντός πόλης, η χρήση του κλιματιστικού αυξάνει αισθητά την κατανάλωση, οπότε τα ανοιχτά παράθυρα είναι προτιμότερα.

Αντίθετα, όταν ταξιδεύετε στην εθνική οδό με ταχύτητες άνω των 80 χλμ/ώρα, τα ανοιχτά παράθυρα χαλάνε την αεροδυναμική και κοστίζουν περισσότερο σε καύσιμο από ό,τι το κλιματιστικό. Σε υψηλές ταχύτητες, λοιπόν, κλείνουμε τα παράθυρα και ανάβουμε το A/C.

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