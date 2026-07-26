Καστοριά: Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση ανάσυρσης ηλικιωμένου που είχε πέσει σε γκρεμό

Σε ασφαλές σημείο, από όπου τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, μεταφέρθηκε άντρας που είχε τραυματιστεί πέφτοντας σε γκρεμό στο Βογατσικό Καστοριάς. Η επιχείρηση εντοπισμού και μεταφοράς του εβδομηνταοκτάχρονου ημεδαπού άρχισε σήμερα το απόγευμα, όταν το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για τον τραυματισμό του, έπειτα από την πτώση του.

Αμεσα κινητοποιήθηκαν 11 πυροσβέστες από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Αργούς Ορεστικού και από την 8η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ). Οι πυροσβέστες εντόπισαν τον άντρα σε δύσβατο σημείο και τον προσέγγισαν. Στη συνέχεια τον τοποθέτησαν σε φορείο και τον μετέφεραν σε ασφαλές σημείο απο όπου τελικά παρελήφθη απο ασθενοφόρο. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε τις βραδινές ώρες του Σαββάτου.

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