Χανιά: Αναστάτωση στους Αγίους Αποστόλους - Νόμιζαν ότι έχασε τις αισθήσεις του αλλά αυτός κοιμόταν

Snapshot Στην παραλία των Αγίων Αποστόλων στα Χανιά προκλήθηκε αναστάτωση όταν λουόμενοι νόμισαν ότι άνδρας είχε χάσει τις αισθήσεις του.

Ο άνδρας βρέθηκε ξαπλωμένος και φέρεται να ήταν υπό την επήρεια μέθης ενώ κοιμόταν.

Οι διασώστες του ΕΚΑΒ τον ξύπνησαν για να του παράσχουν τις πρώτες βοήθειες.

Ο άνδρας αρνήθηκε τη μεταφορά του στο Νοσοκομείο. Snapshot powered by AI

Αναστάτωση προκλήθηκε στην παραλία των Αγίων Αποστόλων στα Χανιά σήμερα (23/7) το πρωί, όταν λουόμενοι είδαν έναν άνδρα ξαπλωμένο στην παραλία, νομίζοντας πως έχασε τις αισθήσεις του και κάλεσαν το ΕΚΑΒ.

Όπως αναφέρει το zarpanews.gr, ο άνδρας φέρεται να βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης και να κοιμόταν ενώ οι διασώστες τον ξύπνησαν για να τους προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο άνδρας δήλωσε πως δεν επιθυμεί να μεταφερθεί στο Νοσοκομείο.

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