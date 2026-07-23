Χανιά: Αναστάτωση στους Αγίους Αποστόλους - Νόμιζαν ότι έχασε τις αισθήσεις του αλλά αυτός κοιμόταν
Οι διασώστες του ΕΚΑΒ ξύπνησαν τον άνδρα που φέρεται να ήταν υπό την επήρεια μέθης για να του προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
- Στην παραλία των Αγίων Αποστόλων στα Χανιά προκλήθηκε αναστάτωση όταν λουόμενοι νόμισαν ότι άνδρας είχε χάσει τις αισθήσεις του.
- Ο άνδρας βρέθηκε ξαπλωμένος και φέρεται να ήταν υπό την επήρεια μέθης ενώ κοιμόταν.
- Οι διασώστες του ΕΚΑΒ τον ξύπνησαν για να του παράσχουν τις πρώτες βοήθειες.
- Ο άνδρας αρνήθηκε τη μεταφορά του στο Νοσοκομείο.
Αναστάτωση προκλήθηκε στην παραλία των Αγίων Αποστόλων στα Χανιά σήμερα (23/7) το πρωί, όταν λουόμενοι είδαν έναν άνδρα ξαπλωμένο στην παραλία, νομίζοντας πως έχασε τις αισθήσεις του και κάλεσαν το ΕΚΑΒ.
Όπως αναφέρει το zarpanews.gr, ο άνδρας φέρεται να βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης και να κοιμόταν ενώ οι διασώστες τον ξύπνησαν για να τους προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες.
Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο άνδρας δήλωσε πως δεν επιθυμεί να μεταφερθεί στο Νοσοκομείο.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:06 ∙ ANNOUNCEMENTS
Η Nova παρουσιάζει το 5G Wi-Fi OnDemand και αλλάζει τον τρόπο που αποκτούμε Internet
10:50 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Το smart #2 ολοκληρώνει τις δοκιμές εξέλιξής του
14:56 ∙ WHAT THE FACT