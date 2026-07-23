Ήχησε το 112 για τη φωτιά στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης - Συμμετέχουν 120 Πυροσβέστες και 10 εναέρια

Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις για την κατάσβεση της φωτιάς - Επιχειρούν 10 εναέρια μέσα 

Δημήτρης Δρίζος

Ήχησε το 112 για τη φωτιά στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης - Συμμετέχουν 120 Πυροσβέστες και 10 εναέρια
ΕΛΛΑΔΑ
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Μαίνεται η φωτιά που ξέσπασε το πρωί της Πέμπτης 23 Ιουλίου σε αγροτοδασική έκταση στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης, ενώ λίγο λεπτά μετά τις 10:00 ήχησε και το 112 προειδοποιώντας τους κατοίκους να «παραμείνουν σε ετοιμότητα».

Αυξήθηκαν και οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν και στο σημείο έχουν σπεύσει 120 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 33 οχήματα, συμπεριλαμβανομένων των πυροσβεστικών δυνάμεων από τη Μολδαβία (12 πυροσβέστες με 3 οχήματα), ενώ από αέρος ρίψεις νερού επιχειρούν 7 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.

Φωτιά Ευκαρπία

Στιγμιότυπο από τη φωτιά στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης

Πυρκαγιά Ενημέρωση/Facebook

Σύμφωνα με πληροφορίες δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές, ωστόσο στην περιοχή πνέουν άνεμοι 3-4 μποφόρ.

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