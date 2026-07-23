Θεσσαλονίκη: Πυρκαγιά τα ξημερώματα στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου - Τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο
Η φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα τέθηκε εντός ολίγης ώρας σε πλήρη έλεγχο
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Πυρκαγιά εκδηλώθηκε γύρω στις 3 τα ξημερώματα σε χαμηλή βλάστηση στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου, στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης.
Στο σημείο επιχείρησαν 45 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 13 οχήματα, ενώ συνδρομή παρείχε μια υδροφόρα του ΟΤΑ.
Όπως έγινε γνωστό, οι πυροσβεστικές δυνάμεις οριοθέτησαν την πυρκαγιά μέσα σε μία ώρα και στη συνέχεια την έθεσαν υπό πλήρη έλεγχο, αποτρέποντας την επέκτασή της προς γειτονικές εκτάσεις και κατοικημένες περιοχές.
Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.
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