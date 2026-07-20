Χανιά: Πώς έγινε το τροχαίο με το ασθενοφόρο: Διασώστης έδινε μάχη για τη ζωή του 53χρονου

Snapshot Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε 53χρονο σε κατάσταση ανακοπής συγκρούστηκε με αυτοκίνητο νοσηλεύτριας στα Χανιά, με αποτέλεσμα το όχημα να ανατραπεί.

Κατά τη σύγκρουση, διασώστης πραγματοποιούσε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση στον ασθενή, ο οποίος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

Τραυματίστηκαν οι δύο διασώστες και η νοσηλεύτρια, οι οποίοι μεταφέρθηκαν για νοσηλεία, ενώ οι αρχές διερευνούν τα αίτια του ατυχήματος.

Το Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ Χανίων τόνισε τις δύσκολες συνθήκες εργασίας των πληρωμάτων και κάλεσε σε προσοχή και διευκόλυνση των οχημάτων έκτακτης ανάγκης από τους οδηγούς.

Το περιστατικό υπογραμμίζει τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι επαγγελματίες υγείας κατά την παροχή επείγουσας βοήθειας. Snapshot powered by AI

Συγκλονιστικές είναι οι λεπτομέρειες του σοβαρού τροχαίου που σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Κυριακής (19/7) στη λεωφόρο Μουρνιών, στα Χανιά. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο εκτελούσε επείγουσα διακομιδή, συγκρούστηκε -υπό συνθήκες που διερευνώνται- με επιβατικό αυτοκίνητο που οδηγούσε νοσηλεύτρια του Νοσοκομείου Χανίων.

Το ασθενοφόρο μετέφερε έναν 53χρονο άνδρα, ο οποίος είχε υποστεί ανακοπή. Τη στιγμή της σύγκρουσης, ένας από τους διασώστες πραγματοποιούσε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), δίνοντας μάχη για να τον επαναφέρει στη ζωή, καθώς ήταν χωρίς τις αισθήσεις του.

Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα το ασθενοφόρο να ανατραπεί. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής με τρία οχήματα, προκειμένου να απεγκλωβίσουν τους επιβαίνοντες. Οι πυροσβέστες ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις του τον 53χρονο, ενώ τραυματίστηκαν και τα δύο μέλη του πληρώματος του ΕΚΑΒ, καθώς και η οδηγός του Ι.Χ., οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Πώς έγινε το τροχαίο

Σύμφωνα με τον διοικητή του Νοσοκομείου Χανίων, Γιώργο Μπέζα, ο 53χρονος είχε ήδη υποστεί ανακοπή πριν ξεκινήσει η διακομιδή, ενώ κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του γινόταν συνεχής προσπάθεια ανάνηψης από τον διασώστη.

Από τη σφοδρή πρόσκρουση τραυματίστηκαν και οι δύο διασώστες. Ο ένας υπέστη σοκ, ενώ ο δεύτερος τραυματίστηκε στον θώρακα και νοσηλεύεται.

Στο τροχαίο ενεπλάκη και το Ι.Χ. που οδηγούσε νοσηλεύτρια του Νοσοκομείου Χανίων. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα είχε μόλις ολοκληρώσει τη βάρδιά της και αποχωρούσε από το νοσηλευτικό ίδρυμα όταν συνέβη η σύγκρουση.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Η ανακοίνωση των εργαζομένων του ΕΚΑΒ

Με αφορμή το τραγικό περιστατικό, το Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ Τομέα Χανίων εξέδωσε ανακοίνωση, εκφράζοντας την ανακούφισή του καθώς οι δύο διασώστες και η νοσηλεύτρια δεν υπέστησαν τραυματισμούς που να θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή τους.

Παράλληλα, υπογραμμίζει τις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες κάτω από τις οποίες επιχειρούν καθημερινά τα πληρώματα του ΕΚΑΒ, τονίζοντας ότι κάθε επείγουσα διακομιδή απαιτεί ταχύτητα, απόλυτη συγκέντρωση και ψυχραιμία, καθώς κάθε δευτερόλεπτο μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό για τη ζωή ενός ασθενούς.

Το Σωματείο απευθύνει επίσης έκκληση προς όλους τους οδηγούς να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή όταν αντιλαμβάνονται την προσέγγιση οχημάτων έκτακτης ανάγκης και να διευκολύνουν τη διέλευσή τους, συμβάλλοντας στην ασφαλή ολοκλήρωση κάθε αποστολής.

Το δυστύχημα αποτελεί μια ακόμη υπενθύμιση των κινδύνων που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι διασώστες και συνολικά οι επαγγελματίες υγείας, οι οποίοι καλούνται να προσφέρουν βοήθεια κάτω από ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες και με ελάχιστα περιθώρια λάθους.

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