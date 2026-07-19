Χανιά-διοικητής νοσοκομείου: «Είχε μόλις τελειώσει τη νυχτερινή βάρδια η νοσηλεύτρια»

Snapshot Το τροχαίο στα Χανιά συνέβη όταν μια νοσηλεύτρια που είχε μόλις τελειώσει τη νυχτερινή βάρδια της συγκρούστηκε με ασθενοφόρο που μετέφερε ασθενή σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο ασθενής που διακομιζόταν στο νοσοκομείο κατέληξε στο σημείο του ατυχήματος, ενώ οι δύο διασώστες τραυματίστηκαν, με τον έναν να έχει σοβαρά τραύματα.

Η νοσηλεύτρια φέρει τραυματισμούς στον αυχένα και βρίσκεται υπό ιατρική παρακολούθηση, ενώ η κλινική της εικόνα είναι καλή.

Το Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ Χανίων τόνισε τις δυσκολίες και την πίεση που αντιμετωπίζουν τα πληρώματα σε επείγουσες διακομιδές και ζήτησε από τους οδηγούς να διευκολύνουν την διέλευση των οχημάτων έκτακτης ανάγκης.

Το περιστατικό υπογραμμίζει την ανάγκη για προσοχή και σεβασμό προς τους επαγγελματίες υγείας που εργάζονται υπό δύσκολες και επικίνδυνες συνθήκες. Snapshot powered by AI

Λεπτομέρειες για το πώς έγινε το τραγικό τροχαίο δυστύχημα στα Χανιά, όπου ενεπλάκη μια νοσηλεύτρια με το ΙΧ της κι ένα ασθενοφόρο ΕΚΑΒ το πλήρωμά του, το οποίο διακόμιζε ασθενή, ο οποίος κατέληξε στο σημείο, καθώς είχε υποστεί έμφραγμα, έδωσε ο διοικητής του Νοσοκομείου Χανίων.

Από το τροχαίο τραυματίστηκαν οι δυο διασώστες, με τον έναν να έχει υποστεί σοβαρά τραύματα, ενώ νεκρός είναι ο ασθενής που διακομιζόταν στο νοσοκομείο, με καρδιακή ανακοπή, χωρίς τις αισθήσεις του.

Μόλις είχε τελειώσει τη νυχτερινή της βάρδιας

Ο Γιώργος Μπέας είπε για την νοσηλεύτρια ότι «είναι ένα από τα καλύτερα στελέχη του Νοσοκομείου μας, νοσηλεύτρια του ΤΕΠ, η οποία είχε τελειώσει τη νυχτερινή της βάρδια και πήγαινε στην οικία της.

Το ασθενοφόρο ερχόταν από την περιοχή Μουρνιές και η νοσηλεύτριά μας κατέβαινε και δυστυχώς συνέβη το σοβαρό τροχαίο» είπε αρχικά ο κ. Μπέας.

Όσον αφορά στον ασθενή που διακομιζόταν στο Νοσοκομείο Χανίων, «ήταν χωρίς αισθήσεις και ο ένας διασώστης ήταν πίσω μαζί του και του έκανε ΚΑΡΠΑ». Ο διασώστης τραυματίστηκε από τη σύγκρουση, καθώς δεν ήταν όρθιος και προσπαθούσε να επαναφέρει τον ασθενή με αποτέλεσμα να έχει «σπασμένα πλευρά και πνευμονοθώρακα. Αντιμετωπίστηκε από τον θωρακοχειρουργό μας, υποβάλλοντάς τον σε αξονικές, απεικονιστικές και άλλες εραστηριακές εξετάσεις. Ο άλλος ο διασώστης, ο οδηγός του ασθενοφόρου, έχει απλές εκδορές και είναι σε κατάσταση σοκ. Η νοσηλεύτριά μας είναι με κολλάρο, θα ελεγχθεί με απεικονιστικές εξετάσεις εάν έχει κάποιο πρόβλημα στον αυχένα αλλά η κλινική της εικόνα είναι καλή», κατέληξε ο κ. Μπέας.

Ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων ΕΑΚΒ για το συμβάν

Στο μεταξύ, ανακοίνωση για το συμβάν εξέδωσε το Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ Χανίων, στην οποία τονίζονται οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα πληρώματα στα επείγοντα περιστατικά που χρειάζονται ταχύτατη εξυπηρέτηση και

«Ανακοίνωση για το τροχαίο στο οποίο ενεπλάκη ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με πλήρωμα αυτού το πρωί της Κυριακής στα Χανιά (Δείτε εδώ) εξέδωσε το Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ Χανίων.

«Το Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ Τομέα Χανίων εκφράζει την ανακούφισή του, καθώς οι δύο διασώστες του ασθενοφόρου που ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα κατά τη διάρκεια διακομιδής, καθώς και η συνάδελφος νοσηλεύτρια που επέβαινε στο Ι.Χ. όχημα, δεν υπέστησαν τραυματισμούς που να θέτουν τη ζωή τους σε κίνδυνο.

Ευχόμαστε και στους τρεις ταχεία ανάρρωση και γρήγορη επιστροφή στα καθήκοντά τους. Το σημερινό περιστατικό αποτελεί μία ακόμη υπενθύμιση των ιδιαίτερα απαιτητικών συνθηκών κάτω από τις οποίες επιχειρούν καθημερινά τα πληρώματα του ΕΚΑΒ. Κάθε επείγουσα διακομιδή απαιτεί ταχύτητα, απόλυτη συγκέντρωση και ψυχραιμία, με ελάχιστα περιθώρια λάθους, καθώς κάθε δευτερόλεπτο μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμο για την έκβαση ενός περιστατικού. Οι διασώστες καλούνται καθημερινά να ισορροπήσουν ανάμεσα στην ανάγκη για άμεση ανταπόκριση και στην υποχρέωση να διασφαλίσουν την ασφάλεια των ασθενών, των ίδιων και όλων των χρηστών του οδικού δικτύου. Πρόκειται για μια δύσκολη εξίσωση, που απαιτεί ,υψηλό επαγγελματισμό, συνεχή εγρήγορση και σωστές αποφάσεις μέσα σε ελάχιστο χρόνο.

Με αφορμή το συμβάν, απευθύνουμε έκκληση προς όλους τους οδηγούς να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή όταν αντιλαμβάνονται την προσέγγιση οχημάτων έκτακτης ανάγκης και στο μέτρο του δυνατού, να διευκολύνουν τη διέλευσή τους, συμβάλλοντας στην ασφαλή ολοκλήρωση κάθε αποστολής. Το σημερινό ατύχημα υπενθυμίζει ότι πίσω από κάθε ασθενοφόρο που κινείται με προορισμό έναν άνθρωπο που χρειάζεται βοήθεια, βρίσκονται επαγγελματίες υγείας που εργάζονται με αίσθημα ευθύνης, κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες και με ελάχιστα περιθώρια λάθους. Η προστασία τους αποτελεί υπόθεση όλων μας».

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