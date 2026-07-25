Γλασκώβη: 19χρονος γυμναστής έπεσε με το κεφάλι από το μονόζυγο - Βίντεο

Ένα σοβαρό ατύχημα επισκίασε τον τελικό του ομαδικού ανδρών στη γυμναστική στους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες που διεξάγονται στη Γλασκώβη. Πρωταγωνιστής ήταν ο 19χρονος Άγγλος αθλητής Γκάμπριελ Λάνγκτον, ο οποίος τραυματίστηκε ύστερα από πτώση κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς του στο μονόζυγο.

Το συμβάν σημειώθηκε ενώ ο Λάνγκτον εκτελούσε μία απαιτητική άσκηση. Σε κάποιο σημείο της προσπάθειάς του έχασε την ισορροπία του, με αποτέλεσμα να πέσει από μεγάλο ύψος και να προσγειωθεί με το κεφάλι πάνω στο προστατευτικό στρώμα.

Η αντίδραση των ανθρώπων του αγώνα ήταν άμεση. Το ιατρικό επιτελείο έσπευσε στο σημείο για να του προσφέρει τις πρώτες βοήθειες, ενώ για αρκετά λεπτά επικράτησε έντονη ανησυχία, καθώς ο νεαρός γυμναστής παρέμεινε ακίνητος.

Λίγο αργότερα, ωστόσο, ο 19χρονος κατάφερε να κινήσει τα άκρα του, γεγονός που ανακούφισε όσους παρακολουθούσαν το περιστατικό. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε με φορείο και διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου υποβάλλεται σε εξειδικευμένες ιατρικές εξετάσεις.

Σε ανακοίνωσή της, η Ομοσπονδία Γυμναστικής της Αγγλίας ευχαρίστησε τις ιατρικές ομάδες για την άμεση παρέμβασή τους και γνωστοποίησε ότι θα υπάρξει ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας του αθλητή μόλις ολοκληρωθεί ο απαραίτητος ιατρικός έλεγχος.

Σημειώνεται ότι ο Γκάμπριελ Λάνγκτον είχε ενταχθεί στην αποστολή της Αγγλίας την τελευταία στιγμή, αντικαθιστώντας τον έξι φορές Ολυμπιονίκη Μαξ Γουίτλοκ, ο οποίος είχε αποσυρθεί από τη διοργάνωση εξαιτίας τραυματισμού.

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