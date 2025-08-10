Θεσσαλονίκη: Απαγχονισμένος σε μονόζυγο γηπέδου βρέθηκε άνδρας στο Πανόραμα

Απαγχονισμένος σε μονόζυγο δημοτικού γηπέδου στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης, βρέθηκε σήμερα το πρωί 45χρονος άντρας. Τη σορό εντόπισε πολίτης που είχε βγάλει βόλτα το κατοικίδιό του, ο οποίος και ειδοποίησε τις αρχές.

Η αστυνομία διενεργεί προανάκριση για το συμβάν και η εν εξελίξει υπόθεση ερευνάται από τον αστυνομικό σταθμό Πανοράματος.

