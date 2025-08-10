Κόρινθος: 60χρονος οδηγός ανασύρθηκε νεκρός από τη θάλασσα - Είχε πέσει με το αυτοκίνητό του

Ο οδηγός ήταν μέσα στο αυτοκίνητο όταν αυτό έπεσε στη θάλασσα.

Τραγωδία σημειώθηκε στην περιοχή του Αγίου Νικολάου Κορίνθου, καθώς ένας 60χρονος ανασύρθηκε νεκρός από τη θάλασσα, στην οποία έπεσε με το όχημά του.

Η σορός του άτυχου 60χρονου ανασύρθηκε από ιδιώτη δύτη και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Το όχημα έπεσε στη θάλασσα στο λιμάνι της Κορίνθου. Korinthos.tv

Κατά τη διάρκεια της διάσωσης, ένας εκ των αστυνομικών τραυματίστηκε στο πόδι του και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο για τις απαραίτητες εξετάσεις.

Αστυνομικός τραυματίστηκε κατά την προσπάθεια διάσωσης του οδηγού. Korinthostv.gr

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας και του Λιμενικού ενώ οι αρμόδιες αρχές ερευνούν τα αίτια του περιστατικού.

Οι αρχές διερευνούν το περιστατικό. Korinthostv.gr

