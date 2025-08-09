Χανιά: 90χρονος παρασύρθηκε από αυτοκίνητο - Στο νοσοκομείο με τραύματα
Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης έσπασε το παρμπριζ του αυτοκινήτου
Ηλικιωμένος άνδρας παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα λίγο πριν τις 21:00 το βράδυ στα Χανιά.
Ο 90χρονος άνδρας διέσχιζε την οδό Παπαναστασίου, έξω από γνωστό ξενοδοχείο, όταν διερχόμενο όχημα τον παρέσυρε, σύμφωνα με το zarpanews.gr.
Από την σύγκρουση έσπασε το παρμπρίζ του αυτοκινήτου. Άμεσα κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο έσπευσε επί τόπου για να μεταφέρει τον ηλικιωμένο στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων.
