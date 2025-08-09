Τέταρτο τροχαίο μέσα σε λίγες ώρες στο Ηράκλειο: Αυτοκίνητο παρέσυρε πεζή
Στο σημείο έσπευσε αμέσως ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε την τραυματία στο νοσοκομείο
Δεν έχουν τέλος τα τροχαία ατυχήματα στον νομό Ηρακλείου σήμερα, καθώς το απόγευμα του Σαββάτου 9 Αυγούστου σημειώθηκε τέταρτο περιστατικό μέσα σε μόλις λίγες ώρες. Λίγο μετά τις 18:00, στην περιοχή της Αμμουδάρας, ένα αυτοκίνητο παρέσυρε πεζή γυναίκα που κινούνταν επί του δρόμου.
Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr η γυναίκα φέρει ελαφρά τραύματα και η ζωή της δεν διατρέχει κίνδυνο. Στο σημείο έσπευσε αμέσως ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε την τραυματία στο νοσοκομείο.
