Τέταρτο τροχαίο μέσα σε λίγες ώρες στο Ηράκλειο: Αυτοκίνητο παρέσυρε πεζή

Δεν έχουν τέλος τα τροχαία ατυχήματα στον νομό Ηρακλείου σήμερα, καθώς το απόγευμα του Σαββάτου 9 Αυγούστου σημειώθηκε τέταρτο περιστατικό μέσα σε μόλις λίγες ώρες. Λίγο μετά τις 18:00, στην περιοχή της Αμμουδάρας, ένα αυτοκίνητο παρέσυρε πεζή γυναίκα που κινούνταν επί του δρόμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr η γυναίκα φέρει ελαφρά τραύματα και η ζωή της δεν διατρέχει κίνδυνο. Στο σημείο έσπευσε αμέσως ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε την τραυματία στο νοσοκομείο.