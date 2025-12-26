Για πρώτη φορά στην ιστορία: Το ασήμι πάνω από τα 75 δολάρια ανά ουγγιά

Η τιμή του αργύρου ξεπέρασε σήμερα το συμβολικό όριο των 75 δολαρίων ανά ουγγιά για πρώτη φορά στην ιστορία, καθώς τα πολύτιμα μέταλλα και τα μέταλλα βιομηχανικής χρήσης ευρύτερα έχουν φθάσει σε τιμές ύψους άνευ προηγουμένου στο τέλος της χρονιάς που φεύγει, εξαιτίας κυρίως των οικονομικών και γεωπολιτικών αβεβαιοτήτων.

Το ασήμι έφθασε σήμερα στα 75,15 δολάρια/ουγγιά (31,1 γραμμάρια). Ο χρυσός επίσης κατέγραψε νέο ιστορικό υψηλό, τιμάται πλέον 4.531,04 δολάρια η ουγγιά.

Από τον Ιανουάριο η τιμή του χρυσού έχει καταγράψει άνοδο 70% και αυτή του αργύρου 150%, ετήσιες επιδόσεις που μπορούν να συγκριθούν μόνο με εκείνες του 1979.

Τα πολύτιμα μέταλλα θεωρούνται κατεξοχήν αξίες καταφύγια, με άλλα λόγια ασφαλείς πόροι μακροπρόθεσμα, κι αποκτώνται από κεντρικές τράπεζες, επενδυτικούς θεσμούς και ιδιώτες που έχουν σκοπό να καλύψουν τα νώτα τους, ιδίως σε περιόδους αβεβαιότητας.

Ο χρυσός και το ασήμι έχουν έτσι καβαλήσει το κύμα κινήσεων επενδυτών με φόντο τον γεωπολιτικό κίνδυνο που συνδέεται με την κρίση ΗΠΑ-Βενεζουέλας.

Το δολάριο και τα αξιόγραφα του αμερικανικού δημοσίου, που γενικά θεωρούνται επίσης αξίες καταφύγια ανταγωνιστικά των πολύτιμων μετάλλων, έχουν γίνει λιγότερο ελκυστικές τοποθετήσεις φέτος.

Οι αβεβαιότητες για την προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ συνέβαλαν στην τάση αυτή, που ενισχύεται εξαιτίας της προοπτικής περαιτέρω μειώσεων των επιτοκίων της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας (Fed), που κάνει το δολάριο λιγότερο ενδιαφέρον για αρκετούς επενδυτές.

Ορισμένοι επενδυτές εκφράζουν ανησυχία για τα κρατικά χρέη μεγάλων οικονομιών και τη φούσκα του τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Οι αβεβαιότητες ωθούν έτσι προς τα πάνω τις τιμές των μετάλλων καθώς επενδυτές κρίνουν σοφό να διαφοροποιήσουν τα χαρτοφυλάκιά τους, σημείωσε ο Τζον Πλασάρ, αναλυτής της Cité Gestion Private Bank. «Τα μέταλλα γίνονται μάλλον διασφάλιση, παρά κερδοσκοπικές τοποθετήσεις», εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Τι κρύβεται πίσω από την εκτόξευση των τιμών

Σύμφωνα με αναλυτές, τόσο ο χρυσός όσο και ο άργυρος οδεύουν προς ιστορικά υψηλά κλεισίματος. Η ανοδική «τροχιά» έρχεται εν μέσω προσδοκιών για ισχυρό κλείσιμο στις αγορές μετοχών, όπου τα κέρδη της τεχνολογίας έχουν ενισχύσει τις επιδόσεις.

Οι επενδυτές στρέφουν κεφάλαια στον χρυσό λόγω ενός μείγματος γεωπολιτικών παραγόντων, όπως σημειώνουν οι αναλυτές.

Όπως έχει γράψει το Newsbomb και η Αμαλία Κάτζου, αυτή η «εκρηκτική» πορεία του χρυσού δεν ήταν τυχαία, αλλά αποτέλεσμα ενός συνδυασμού παραγόντων που διαμόρφωσαν ένα περιβάλλον έντονης αβεβαιότητας και ανησυχίας στις διεθνείς αγορές.

Οι τελευταίοι γεωπολιτικοί κίνδυνοι που ανέκυψαν, όπως ο αποκλεισμός των εξαγωγών πετρελαίου της Βενεζουέλας από τις Ηνωμένες Πολιτείες και η επίθεση της Ουκρανίας σε δεξαμενόπλοιο του ρωσικού «σκιώδους στόλου» στη Μεσόγειο, ώθησαν, επίσης, τους επενδυτές προς τον χρυσό.

Η χαλαρότερη νομισματική πολιτική φαίνεται επίσης να στηρίζει την άνοδο του χρυσού εφέτος, καθώς οι επενδυτές έγιναν πιο αισιόδοξοι έπειτα από τρεις διαδοχικές μειώσεις επιτοκίων από τη Fed. Πολλοί στη Wall Street αναμένουν περαιτέρω χαλάρωση το 2026, ενώ, ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να προτείνει νέο επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας πριν λήξει η θητεία του Τζερόμ Πάουελ, τον Μάιο.

Οι κεντρικές τράπεζες σε πολλές χώρες αγοράζουν περισσότερο χρυσό, ενισχύοντας τις τιμές. Η ζήτηση από νομισματικές αρχές, όπως η Εθνική Τράπεζα της Πολωνίας, έχει αυξηθεί τους τελευταίους μήνες, σύμφωνα με το Παγκόσμιο Συμβούλιο Χρυσού. Οι αγορές χρυσού από κεντρικές τράπεζες έως τον Οκτώβριο ανήλθαν σε 254 τόνους, χαμηλότερα από τον ρυθμό των προηγούμενων τριών ετών.

Παρά τον ενθουσιασμό των επενδυτών, το ράλι του χρυσού ενδέχεται να μην συνεχιστεί το 2026, σύμφωνα με την Capital Economics, η οποία προβλέπει πτώση της τιμής στα 3.500 δολάρια έως το τέλος του επόμενου έτους, εξέλιξη που θα πιέσει και το ασήμι.

