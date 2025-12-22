Ιστορικό ρεκόρ για τον χρυσό πάνω από τα 4.400 δολάρια - Σε νέα υψηλά και το ασήμι

Ο χρυσός ξεπέρασε για πρώτη φορά το επίπεδο των 4.400 δολαρίων ανά ουγγιά τη Δευτέρα, ενισχυμένος από τις προσδοκίες για μειώσεις επιτοκίων στις ΗΠΑ και τη συνεχιζόμενη στροφή των επενδυτών σε ασφαλή καταφύγια. Αντίστοιχα, το ασήμι κατέγραψε νέο ιστορικό υψηλό.

Ο spot χρυσός σημείωσε άνοδο 1,7% στα 4.410,54 δολάρια ανά ουγγιά στις 11:39 GMT, αφού νωρίτερα στη συνεδρίαση είχε αγγίξει το ρεκόρ των 4.420,01 δολαρίων. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού στις ΗΠΑ για παράδοση τον Φεβρουάριο ενισχύθηκαν κατά 1,3%, στα 4.443,90 δολάρια ανά ουγγιά.

Ο χρυσός έχει σημειώσει άνοδο σχεδόν 68% από τις αρχές του έτους, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση από το 1979, λόγω των ισχυρών αγορών από κεντρικές τράπεζες, της αυξημένης ζήτησης για ασφαλή επενδυτικά καταφύγια και του περιβάλλοντος χαμηλότερων επιτοκίων.

Το spot ασήμι κατέγραψε άνοδο 2,9% στα 69,05 δολάρια ανά ουγγιά, αφού προηγουμένως είχε φτάσει στο νέο ιστορικό υψηλό των 69,44 δολαρίων. Από την αρχή του έτους, το ασήμι ενισχύεται κατά 139%, λόγω του συνεχιζόμενου ελλείμματος προσφοράς, της αυξημένης βιομηχανικής ζήτησης και του έντονου επενδυτικού ενδιαφέροντος.

«Τα χαμηλότερα επιτόκια στηρίζουν τη ζήτηση για πραγματικά περιουσιακά στοιχεία, όπως ο χρυσός και το ασήμι. Την ίδια στιγμή, βλέπουμε και τον χαλκό σε ιστορικά υψηλά, κάτι που δείχνει την επιθυμία των επενδυτών να διατηρούν έκθεση σε ένα ευρύτερο φάσμα εμπορευμάτων, πιθανότατα λόγω των προσδοκιών ότι ο πληθωρισμός μπορεί να παραμείνει υψηλός για μεγαλύτερο διάστημα», δήλωσε ο αναλυτής της UBS, Giovanni Staunovo.

Την Παρασκευή, ο διοικητής της Federal Reserve, Stephen Miran, επανέλαβε ότι η αμερικανική κεντρική τράπεζα θα πρέπει να προχωρήσει σε μειώσεις επιτοκίων, καθώς ο πληθωρισμός έχει αποκλιμακωθεί και η νομισματική πολιτική χρειάζεται να αντισταθμίσει τους κινδύνους για την αγορά εργασίας.

Ο χρυσός θεωρείται αντιστάθμισμα έναντι του πληθωρισμού και ασφαλές καταφύγιο σε περιόδους αβεβαιότητας, ενώ τείνει να ευνοείται σε περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων, καθώς δεν αποφέρει απόδοση.

«Πρόκειται για μια δυναμική που αυτοτροφοδοτείται, ωστόσο αν έπρεπε να ξεχωρίσω έναν βασικό θεμελιώδη παράγοντα, αυτός θα ήταν η αναφερόμενη χρήση της λέξης “πόλεμος” από τον πρόεδρο Τραμπ την περασμένη εβδομάδα σε σχέση με τη Βενεζουέλα, μετά από μια προεκλογική εκστρατεία που στηριζόταν εν μέρει στη λέξη “ειρήνη”», δήλωσε η αναλύτρια της StoneX, Rhona O’Connell.

Παράλληλα, το δολάριο ΗΠΑ υποχώρησε ελαφρώς και οδεύει προς τη μεγαλύτερη ετήσια πτώση του από το 2017, καθιστώντας τον χρυσό φθηνότερο για αγοραστές εκτός ΗΠΑ.

«Η εκτίμησή μας για τον χρυσό παραμένει ότι το πολύτιμο μέταλλο μπορεί να κινηθεί σε ακόμη υψηλότερα επίπεδα το επόμενο έτος, με στόχο τα 4.500 δολάρια ανά ουγγιά», πρόσθεσε ο Staunovo.

Σε άλλα μέταλλα, η πλατίνα σημείωσε άλμα 5% στα 2.072,01 δολάρια, στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων άνω των 17 ετών, ενώ το παλλάδιο ενισχύθηκε κατά 3,7% στα 1.776,69 δολάρια, αγγίζοντας υψηλό σχεδόν τριετίας.

