Ιστορικό ρεκόρ για τον χρυσό πάνω από τα 4.400 δολάρια - Σε νέα υψηλά και το ασήμι

Νέα ιστορικά υψηλά για χρυσό και ασήμι με φόντο τα χαμηλότερα επιτόκια

Newsbomb

Ιστορικό ρεκόρ για τον χρυσό πάνω από τα 4.400 δολάρια - Σε νέα υψηλά και το ασήμι
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο χρυσός ξεπέρασε για πρώτη φορά το επίπεδο των 4.400 δολαρίων ανά ουγγιά τη Δευτέρα, ενισχυμένος από τις προσδοκίες για μειώσεις επιτοκίων στις ΗΠΑ και τη συνεχιζόμενη στροφή των επενδυτών σε ασφαλή καταφύγια. Αντίστοιχα, το ασήμι κατέγραψε νέο ιστορικό υψηλό.

Ο spot χρυσός σημείωσε άνοδο 1,7% στα 4.410,54 δολάρια ανά ουγγιά στις 11:39 GMT, αφού νωρίτερα στη συνεδρίαση είχε αγγίξει το ρεκόρ των 4.420,01 δολαρίων. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού στις ΗΠΑ για παράδοση τον Φεβρουάριο ενισχύθηκαν κατά 1,3%, στα 4.443,90 δολάρια ανά ουγγιά.

Ο χρυσός έχει σημειώσει άνοδο σχεδόν 68% από τις αρχές του έτους, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση από το 1979, λόγω των ισχυρών αγορών από κεντρικές τράπεζες, της αυξημένης ζήτησης για ασφαλή επενδυτικά καταφύγια και του περιβάλλοντος χαμηλότερων επιτοκίων.

Το spot ασήμι κατέγραψε άνοδο 2,9% στα 69,05 δολάρια ανά ουγγιά, αφού προηγουμένως είχε φτάσει στο νέο ιστορικό υψηλό των 69,44 δολαρίων. Από την αρχή του έτους, το ασήμι ενισχύεται κατά 139%, λόγω του συνεχιζόμενου ελλείμματος προσφοράς, της αυξημένης βιομηχανικής ζήτησης και του έντονου επενδυτικού ενδιαφέροντος.

«Τα χαμηλότερα επιτόκια στηρίζουν τη ζήτηση για πραγματικά περιουσιακά στοιχεία, όπως ο χρυσός και το ασήμι. Την ίδια στιγμή, βλέπουμε και τον χαλκό σε ιστορικά υψηλά, κάτι που δείχνει την επιθυμία των επενδυτών να διατηρούν έκθεση σε ένα ευρύτερο φάσμα εμπορευμάτων, πιθανότατα λόγω των προσδοκιών ότι ο πληθωρισμός μπορεί να παραμείνει υψηλός για μεγαλύτερο διάστημα», δήλωσε ο αναλυτής της UBS, Giovanni Staunovo.

Την Παρασκευή, ο διοικητής της Federal Reserve, Stephen Miran, επανέλαβε ότι η αμερικανική κεντρική τράπεζα θα πρέπει να προχωρήσει σε μειώσεις επιτοκίων, καθώς ο πληθωρισμός έχει αποκλιμακωθεί και η νομισματική πολιτική χρειάζεται να αντισταθμίσει τους κινδύνους για την αγορά εργασίας.

Ο χρυσός θεωρείται αντιστάθμισμα έναντι του πληθωρισμού και ασφαλές καταφύγιο σε περιόδους αβεβαιότητας, ενώ τείνει να ευνοείται σε περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων, καθώς δεν αποφέρει απόδοση.

«Πρόκειται για μια δυναμική που αυτοτροφοδοτείται, ωστόσο αν έπρεπε να ξεχωρίσω έναν βασικό θεμελιώδη παράγοντα, αυτός θα ήταν η αναφερόμενη χρήση της λέξης “πόλεμος” από τον πρόεδρο Τραμπ την περασμένη εβδομάδα σε σχέση με τη Βενεζουέλα, μετά από μια προεκλογική εκστρατεία που στηριζόταν εν μέρει στη λέξη “ειρήνη”», δήλωσε η αναλύτρια της StoneX, Rhona O’Connell.

Παράλληλα, το δολάριο ΗΠΑ υποχώρησε ελαφρώς και οδεύει προς τη μεγαλύτερη ετήσια πτώση του από το 2017, καθιστώντας τον χρυσό φθηνότερο για αγοραστές εκτός ΗΠΑ.

«Η εκτίμησή μας για τον χρυσό παραμένει ότι το πολύτιμο μέταλλο μπορεί να κινηθεί σε ακόμη υψηλότερα επίπεδα το επόμενο έτος, με στόχο τα 4.500 δολάρια ανά ουγγιά», πρόσθεσε ο Staunovo.

Σε άλλα μέταλλα, η πλατίνα σημείωσε άλμα 5% στα 2.072,01 δολάρια, στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων άνω των 17 ετών, ενώ το παλλάδιο ενισχύθηκε κατά 3,7% στα 1.776,69 δολάρια, αγγίζοντας υψηλό σχεδόν τριετίας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:03ΚΟΣΜΟΣ

Νέα ανακάλυψη στις πυραμίδες της Αιγύπτου: Βρέθηκε μυστική είσοδος στη Γκίζα

14:59ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαία Αττικής: Νέες συλλήψεις και κλήσεις για μεθυσμένους οδηγούς - 262 παραβάσεις και 7 συλλήψεις

14:58ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: «Ανοίγει» η Εγνατία Οδός για τους εκδρομείς των Χριστουγέννων

14:55ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικά Μπλόκα: Κλειστοί για μία ώρα και οι παράδρομοι της Εθνικής στο ύψος του Μαρτίνου

14:51ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ιστορικό ρεκόρ για τον χρυσό πάνω από τα 4.400 δολάρια - Σε νέα υψηλά και το ασήμι

14:50ΕΛΛΑΔΑ

Χαμός ανάμεσα σε Mega και Open σε ζωντανή σύνδεση: «Αυτό είναι ανήθικο που κάνετε. Δεκαετία ’90»

14:49ΜΠΑΣΚΕΤ

Το σχέδιο FIBA και NBA παίρνει «σάρκα και οστά»: Είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε με υποψήφιες ομάδες

14:40ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στην Αγγλία: Τεράστια καταβόθρα κατάπιε κανάλι - Απίστευτο βίντεο

14:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τράπεζα της Ελλάδος: «Πυξίδα» ανάπτυξης 2,1% για την τριετία 2025-2027

14:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πότε θα φτάνουν οι κλήσεις από τις «έξυπνες» κάμερες

14:33ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης «Είναι ένα παιδάκι που δεν ξέρει τι του γίνεται» λέει ο επιχειρηματίας του νυχτερινού κέντρου που εμφανίζεται ο Στέφανος Παπαδόπουλος

14:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε ακόμη περισσότερο - Αμπάς: Ευχαριστούμε την Ελλάδα για τη στήριξη

14:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έξι νέοι γενικοί γραμματείς - Ποιοι διορίζονται, ποιοι παραιτούνται

14:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Γκίλφοϊλ-Παπασταύρου: Ενέργεια, LNG και Κάθετος Διάδρομος στο επίκεντρο για το 2026

14:08ΕΛΛΑΔΑ

ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε.: Χριστουγεννιάτικες εθελοντικές δράσεις των εργαζομένων στο πλαίσιο του Προγράμματος «Θρέφουμε με Αγάπη»

14:05ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Επίσημο! Στον «ερυθρόλευκο» πάγκο έως το 2027 ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ

14:03ΚΟΣΜΟΣ

Υπό ρωσική πολιορκία η Οδησσός: Πυρκαγιά σε δεξαμενές αποθήκευσης ηλιελαίου

14:00ΕΛΛΑΔΑ

Κώστας Ανεστίδης: Δεσμεύτηκαν τα περιουσιακά του στοιχεία με εισαγγελική διάταξη για τον έλεγχο επιδοτήσεων πάνω από 122.000 ευρώ

14:00ΕΛΛΑΔΑ

Από τον Μαζωνάκη μέχρι τον Λεξ, τον Κούγια και το Big Brother: Τι έψαξαν οι Έλληνες το 2025 σύμφωνα με τη Google

13:57LIFESTYLE

Ιωάννα Τούνη: Έκανε τον απολογισμό λίγο πριν φύγει το 2025 - Η τρυφερή ανάρτηση με τον γιο της, Πάρη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:00ΕΛΛΑΔΑ

Οι Αρχές ξεκίνησαν ελέγχους στα πολεμικά καταφύγια σε κτίρια της Αθήνας - Δείτε εικόνες από υπόγειο της οδού 3ης Σεπτεμβρίου

14:33ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης «Είναι ένα παιδάκι που δεν ξέρει τι του γίνεται» λέει ο επιχειρηματίας του νυχτερινού κέντρου που εμφανίζεται ο Στέφανος Παπαδόπουλος

13:08ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Πιλότος αρνήθηκε να απογειώσει αεροπλάνο επειδή ήταν απλήρωτος

14:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έξι νέοι γενικοί γραμματείς - Ποιοι διορίζονται, ποιοι παραιτούνται

09:12ΚΟΣΜΟΣ

Άγριο έγκλημα στο Ντουμπάι: Νεκρή σε ξενοδοχείο 25χρονη αεροσυνοδός - Την μαχαίρωσαν 15 φορές με ψαλίδι

14:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πότε θα φτάνουν οι κλήσεις από τις «έξυπνες» κάμερες

14:00ΕΛΛΑΔΑ

Κώστας Ανεστίδης: Δεσμεύτηκαν τα περιουσιακά του στοιχεία με εισαγγελική διάταξη για τον έλεγχο επιδοτήσεων πάνω από 122.000 ευρώ

14:50ΕΛΛΑΔΑ

Χαμός ανάμεσα σε Mega και Open σε ζωντανή σύνδεση: «Αυτό είναι ανήθικο που κάνετε. Δεκαετία ’90»

17:57ΚΟΣΜΟΣ

Ο θρύλος της «κοπέλας-καμήλας»: Από το τσίρκο στον έρωτα της ζωής της - Η ιστορία της Έλα Χάρπερ

13:45ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Σταμάτησε η κυκλοφορία για όλα τα οχήματα - Παρατεταγμένα τα τρακτέρ

13:10ΚΟΣΜΟΣ

Nέα έρευνα: Ποια είναι η πιο «έξυπνη» χώρα στον κόσμο - Υποψηφιότητες για Νόμπελ, IQ και πτυχία

09:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Διπλό κύμα κακοκαιρίας τα Χριστούγεννα - Η πρώτη τάση για την Πρωτοχρονιά

12:41ΚΟΣΜΟΣ

James Ransone: Από τη σεξουαλική κακοποίηση καθηγητή του στο τραγικό τέλος - Ποιος ήταν ο 46χρονος ηθοποιός που αυτοκτόνησε

11:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Φινάλε με χιονοεκπλήξεις κάνει το 2025 - Η πρόβλεψη Τσατραφύλλια

09:52ΚΟΣΜΟΣ

Εργάτες από το Νεπάλ καθαρίζουν το ψηλότερο κτίριο του κόσμου στο Ντουμπάι από τα 828 μέτρα

07:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πόσο πιθανόν είναι να χιονίσει στην Αθήνα - «Ο Γενάρης κρύβει εκπλήξεις» λέει ο Καντερές

23:42ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλία: Σάλος με την «χρυσή» αγρότισσα που εισέπραξε πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 22 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

13:10ΕΛΛΑΔΑ

Μπήκε η πρώτη κερκίδα στο γήπεδο του Παναθηναϊκού - «Ξεχωριστή μέρα για την Αθήνα», λέει ο Δούκας

10:58ΚΟΣΜΟΣ

«The Thing»: Δείτε το σπάνιο φαινόμενο με το κύμα που κύμα στη Δυτική Αυστραλία που εκρήγνυται στη μέση του ωκεανού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ