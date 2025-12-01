Δύο τεράστια νέα κοιτάσματα χρυσού ανατρέπουν τις ισορροπίες στην παγκόσμια οικονομία

Σε μια περίοδο που ο διεθνής ανταγωνισμός για τα ορυκτά αποθέματα βρίσκεται στο πιο έντονο σημείο του, η Κίνα ανακοίνωσε την ανακάλυψη δύο σημαντικών κοιτασμάτων χρυσού, μια εξέλιξη που εκτιμάται ότι μπορεί να μεταβάλει τις στρατηγικές ισορροπίες της αγοράς.

Την είδηση μετέφερε η εφημερίδα La Razón, επικαλούμενη γεωλογικές ομάδες που εργάζονται στις επαρχίες Χουνάν και Λιαονίνγκ.

Νέο κοίτασμα στη Χουνάν με αξία άνω των 83 δισ. δολαρίων

Η πρώτη ανακοίνωση ήρθε από την επαρχία Χουνάν, όπου οι έρευνες στο κοίτασμα Βάνγκου επιβεβαίωσαν περίπου 300 τόνους χρυσού σε βάθος περίπου 2.000 μέτρων, με την αξία τους να ξεπερνά –με τις τρέχουσες τιμές– τα 83 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι ειδικοί που βρίσκονται στην περιοχή εκτιμούν ότι τα νούμερα αυτά μπορεί να αυξηθούν σημαντικά.

Υποστηρίζουν ότι, αν οι γεωτρήσεις φτάσουν τα 3.000 μέτρα, είναι πιθανό να εντοπιστούν πάνω από 1.000 τόνοι χρυσού, κάτι που ανεβάζει ακόμη περισσότερο τη στρατηγική σημασία της περιοχής για το Πεκίνο.

Τα μέχρι τώρα δεδομένα δείχνουν ότι το γεωλογικό δυναμικό της Χουνάν είναι πολύ μεγαλύτερο από ό,τι πιστευόταν, γεγονός που ενισχύει την αισιοδοξία για τις επόμενες φάσεις της έρευνας.

Δεύτερη μεγάλη ανακάλυψη στη Λιαονίνγκ

Το δεύτερο κοίτασμα εντοπίστηκε στην περιοχή Νταντόνγκου, στη Λιαονίνγκ, όπου οι αναλύσεις κάνουν λόγο για περίπου 1.500 τόνους χρυσού. Παρότι το μετάλλευμα θεωρείται χαμηλής περιεκτικότητας, ο βαθμός ανάκτησης είναι υψηλός –από 65 έως 91%– στοιχείο που το καθιστά εμπορικά βιώσιμο.

Η τοποθεσία του κοιτάσματος έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς βρίσκεται δίπλα στο ρήγμα Ταν-Λου, μια γεωλογική δομή που μέχρι τώρα δεν αποτελούσε προτεραιότητα στις ερευνητικές στρατηγικές της περιοχής.

Η ανακάλυψη αυτή ανοίγει το ενδεχόμενο ότι περιοχές που θεωρούνταν μη αξιοποιήσιμες μπορεί τελικά να διαθέτουν σημαντικά αποθέματα, οδηγώντας σε αναθεώρηση των υφιστάμενων μοντέλων εντοπισμού ορυκτού πλούτου.

Η Κίνα ανεβάζει τα αποθέματα, αλλά οι πρωτιές ανήκουν σε ΗΠΑ και Καναδά

Παρά το μέγεθος των νέων κινεζικών ευρημάτων, οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο Καναδάς εξακολουθούν να βρίσκονται στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης. Το καναδικό έργο KSM θεωρείται από τα μεγαλύτερα γνωστά κοιτάσματα, με εκτιμώμενους 4.800 τόνους, ενώ η περιοχή Pebble στις ΗΠΑ διαθέτει περίπου 3.310 τόνους.

Αυτά τα στοιχεία βοηθούν να αποτυπωθεί η θέση της Κίνας στο παγκόσμιο τοπίο, αν και τα νέα δεδομένα ενισχύουν αισθητά το βάρος της χώρας στην αγορά των πολύτιμων μετάλλων.

Οι ανακαλύψεις έρχονται σε μια περίοδο έντονου ανταγωνισμού για κρίσιμες πρώτες ύλες, καθώς αρκετά κράτη δημιουργούν στρατηγικά αποθέματα για να προστατεύσουν την οικονομική και βιομηχανική σταθερότητά τους.

Εθνική σημασία και αλλαγή στρατηγικής στις έρευνες

Ο συνδυασμός των δύο ανακαλύψεων ξεπερνά τους δύο χιλιάδες τόνους χρυσού, το μεγαλύτερο σύνολο που έχει ποτέ καταγραφεί στην Κίνα.

Σύμφωνα με τη La Razón, η έκταση των νέων αποθεμάτων «μπορεί να αλλάξει τα πάντα», οδηγώντας σε αναθεώρηση των γεωλογικών και οικονομικών προτεραιοτήτων της χώρας.

Στρατηγικές και οικονομικές επιπτώσεις για το Πεκίνο

Η Κίνα έχει ενισχύσει τα τελευταία χρόνια τη θέση της στις αγορές εμπορευμάτων και η επιβεβαίωση αυτών των αποθεμάτων δίνει στην κυβέρνηση ακόμη ένα σημαντικό πλεονέκτημα.

Με τη διεθνή ζήτηση να βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα και τη διαρκή μεταβλητότητα στις τιμές των πολύτιμων μετάλλων, η ύπαρξη νέων κοιτασμάτων μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τις οικονομικές και βιομηχανικές αποφάσεις της χώρας στο άμεσο και μεσοπρόθεσμο μέλλον.