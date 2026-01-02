Από τη Γη της Ελιάς στον Άγιο Έρωτα - Πότε θα δούμε νέα επεισόδια στις σειρές

Έχουν κερδίσει τους τηλεθεατές, πολλές από αυτές σημειώνουν υψηλά ποσοστά στους πίνακες τηλεθέασης. Οι σειρές της TV θα παραμείνουν, για λίγο ακόμη, στον «πάγο» αφού θα επιστρέψουν από τις 19 Ιανουαρίου και μετά.

ALPHA, MEGA και ΑΝΤ1 έχουν κάνει μία μεταξύ τους συμφωνία κι έτσι καμία απολύτως παραγωγή δεν θα πέσει στη βραδινή αρένα, πριν την προαναφερθείσα ημερομηνία. Στο Μεγάλο κανάλι, οι τηλεθεατές αναμένουν με αγωνία τον νέο κύκλο στα δραματικά σίριαλ «Μία νύχτα μόνο» και «Γη της ελιάς». Σύμφωνα με τον μέχρι τώρα προγραμματισμό, θα κάνουν come back την 19η του μήνα και οι εξελίξεις θα είναι πολλές.

Στη «Γη της ελιάς», ο Στέφανος κι η Βασιλική παντρεύονται μόνοι τους, με κουμπάρους τον Παρασκευά και τη Φρύνη και παρανυφάκια τα παιδιά τους. Μοναδικός καλεσμένος είναι ο Λυκούργος, ενώ ο Στάθης και η Χάιδω μετανιώνουν για την απόφασή τους να μην παρευρεθούν. Η έλευση του Ορέστη χαροποιεί ιδιαίτερα την Αλεξάνδρα, ενώ η Χριστιάνα φοβάται μήπως την αναγνωρίσει. Ο Παυλής θυμάται όλα τα ψέματα που του είπε η Δάφνη σχετικά με το μωρό κι αποφασίζει να περάσει στην αντεπίθεση. Η Ασπασία συλλαμβάνεται και απολογείται στον Κουράκο, ενώ η δολοφονία του Δημοσθένη σοκάρει τους πάντες. Ο Λυκούργος αναλαμβάνει την υπεράσπισή της και μαθαίνει από πρώτο χέρι όλες τις παράνομες δραστηριότητες του Δημοσθένη, καθώς και την εμπλοκή του στον θάνατο του Κίμωνα. Η Χριστιάνα πολιορκεί τον Μιχάλη και αντιδρά όταν τον βλέπει σε γεύμα με τη Μαρουσώ. Ο Παυλής πετάει τη Δάφνη έξω από το σπίτι και της ανακοινώνει ότι χωρίζουν.

Στη μεγάλη επιτυχία, «Μία νύχτα μόνο», σύμφωνα με τα spoilers, ο Οδυσσέας πέφτει θύμα δολοφονικής ενέδρας. Η Αρετή, μόλις μαθαίνει τα νέα, τρέχει σε κατάσταση πανικού στο νοσοκομείο, προσευχόμενη να μην έχει την ίδια τύχη με τον Λεωνίδα.

Στο μέτωπο του ALPHA, ο «Άγιος Έρωτας» θα κρατήσει και πάλι παρέα στους τηλεθεατές από τις 19 Ιανουαρίου. Ο φονικός σεισμός που χτυπά τη Στέρνα αφήνει πίσω του βαριές απώλειες και μεγάλες υλικές καταστροφές. Το ξενοδοχείο μετατρέπεται πρόχειρα σε αναρρωτήριο και ο πατέρας Νικόλαος, παρά το πένθος του για την Πετρούλα, καταβάλλει μαζί με τη Φανή υπεράνθρωπες προσπάθειες για να βοηθήσει τους τραυματίες. Ο Παύλος, μετά από οξύ καρδιακό επεισόδιο, μεταφέρεται εσπευσμένα στο νοσοκομείο, ενώ ο Χάρης κάνει τα πάντα για να σώσει τον βαριά τραυματισμένο Κλεάνθη. Στις φυλακές, η Χριστίνα διασώζει το μωρό της Ρίτας αλλά και τη διευθύντρια, η οποία θα της προσφέρει μια απρόσμενη ανταμοιβή για την πράξη της.

Σταδιακά, στον ALPHA, θα επιστρέψουν και το «Porto Leone», το «Να μ’αγαπάς», «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι», «Το σόι σου».

Όσον αφορά στον ΑΝΤ1; Το «Grand Hotel», επίσης, επιστρέφει στις 19 Ιανουαρίου. Οι εξελίξεις στη σχέση Πέτρου-Αλίκης θα είναι καθηλωτικές, αφού πλέον ανάμεσά τους έχει μπει και ο Άρης.

Διαβάστε επίσης