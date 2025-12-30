Οι σειρές που ξεχώρισαν το πρώτο μισό της τηλεοπτικής χρονιάς

Η μυθοπλασία πρωταγωνίστησε στη βραδινή ζώνη, τους πρώτους μήνες της τηλεοπτικής χρονιάς, με δεκάδες σειρές να ρίχνονται στην αρένα. Λίγες, ωστόσο, είναι αυτές που στον απολογισμό ξεχώρισαν και έκαναν τα μηχανάκια της Nielsen να χτυπήσουν κόκκινο.

Ο ALPHA επενδύει στις ελληνικές παραγωγές και κάποιες εξ αυτών κρατούν αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού. «Το Σόι σου» (κάθε Παρασκευή στις 20.00) επέστρεψε με φόρα και έγινε ο απόλυτος κυρίαρχος τα βράδια της Παρασκευής. Η σειρά, που για χρόνια κράτησε συντροφιά σε εκατομμύρια τηλεθεατές, επιβεβαιώνει ότι η καλή μυθοπλασία, αυτή που φέρνει την οικογένεια κοντά, έχει πάντα τον πρώτο λόγο. Οι χαρακτήρες, οι ατάκες και οι ιστορίες που θυμίζουν τις δικές μας, καθιστούν τη σειρά σταθερά την πιο αγαπημένη επιλογή του κοινού, σε όλες τις κατηγορίες του κοινού, με 2.225.000 τηλεθεατές να συντονίζονται στα επεισόδια έστω για ένα λεπτό! Συγκεκριμένα, «Το Σόι σου» είχε πρωτιά στο σύνολο κοινού με 30,2%, πρωτιά στο δυναμικό κοινό 18-54 με 31,8% και πρωτιά στο γυναικείο δυναμικό κοινό (Γ18-54) με 35,5%.

Στην καθημερινή δραματική σειρά του ALPHA, «Να μ' αγαπάς» (Δευτέρα έως Πέμπτη στις 20.00), η αγάπη, οι απώλειες και τα μυστικά πλέκονται σε μια αφήγηση που αγγίζει την καρδιά του τηλεθεατή. Από τη Θεσσαλονίκη του χθες έως το Ναύπλιο του σήμερα, μια συγκινητική διαδρομή ξεδιπλώνεται, με το κοινό να ακολουθεί σταθερά, όπως αποτυπώνεται και στους πίνακες τηλεθέασης, όπου η σειρά κατέκτησε την πρώτη θέση στο σύνολο του κοινού με 21%. Με σύγχρονη ματιά, πλούσια παραγωγή και γρήγορη πλοκή, η σειρά έχει κερδίσει το κοινό από το πρώτο επεισόδιο και συνεχίζει καθημερινά τη δυναμική της πορεία, με 1.329.000 τηλεθεατές να γίνονται μάρτυρες των εξελίξεων έστω για 1 λεπτό!

Το σταθερό ραντεβού του ALPHA είναι ο «Άγιος Έρωτας» (Δευτέρα έως Πέμπτη στις 21.00). Η δραματική ένταση και η βαθιά συναισθηματική φόρτιση της σειράς έχουν κερδίσει το κοινό, οδηγώντας τον «Άγιο Έρωτα» σε εντυπωσιακές επιδόσεις τηλεθέασης με 20,5% στο σύνολο κοινού, με 15,4% στο δυναμικό κοινό 18-54 και 18,3% στο γυναικείο δυναμικό κοινό 18-54 (Γ18-54). Τις κινηματογραφικές σκηνές της σειράς παρακολούθησαν 1.550.000 τηλεθεατές έστω για 1 λεπτό!

Στο ίδιο μέτωπο, η μίνι σειρά «Να με λες μαμά» μπορεί να βρέθηκε στην αρένα για λίγα μόνο επεισόδια, αλλά ήταν αρκετά να καθηλώσουν και η εν λόγω παραγωγή να γράψει ιστορία τη φετινή σεζόν. Εκτός της τηλεθέασης, που ξεπερνούσε το 20%, η δραματική σειρά άφησε εποχή με τη δυνατή ιστορία της παιδικής κακοποίησης και την ερμηνεία της Μαρίας Κίτσου, αλλά και της μικρής Ναυσικάς Κοκοτά.

Η μεγάλη έκπληξη, τη φετινή σεζόν, ήρθε από το STAR. «Τα Φαντάσματα» δεν αποτέλεσαν μία ακόμη κωμωδία, ήταν μία παραγωγή με ταυτότητα (με την υπογραφή των καλύτερων: του Λευτέρη Παπαπέτρου στο σενάριο και της Αμαλίας Γιαννίκου στη σκηνοθεσία) και έξυπνο περιεχόμενο, υπέροχες ερμηνείες και έξυπνους διαλόγους, που χάρισαν στο κανάλι της Κηφισιάς πρωτιές και όχι άδικα. Χαρακτηριστικά, στο φινάλε της 7ης Δεκεμβρίου, η σειρά βρέθηκε στην κορυφή με 15,7% στο δυναμικό κοινό, αποδεικνύοντας ότι το κοινό δεν χορταίνει από τις περιπέτειες των «Φαντασμάτων». Φυσικά, λόγω της επιτυχίας, υπάρχει στα σκαριά και ένας δεύτερος κύκλος που θα χαροποιήσει πολύ τους φανατικούς.

Από τη λίστα δεν θα μπορούσε να λείπει και η σειρά του MEGA, «Μία νύχτα μόνο». Ένας άντρας με πληγές που δεν έχουν κλείσει. Μια γυναίκα που δεν έχει άλλη επιλογή και μια νύχτα που θα αλλάξει για πάντα τις ζωές τους. Ο τηλεοπτικός έρωτας της Μαριλίτας Λαμπροπούλου και του Δημήτρη Λάλου καθήλωσε το κοινό το πρώτο μισό της σεζόν, με υψηλά νούμερα (που έφταναν μέχρι το 28-30% σε επιμέρους κοινά) που αναμένεται να συνεχιστούν από Γενάρη.

