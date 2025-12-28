Όσα έρχονται στην TV το 2026 – Αναλυτικός οδηγός για σειρές και ριάλιτι

Σε τροχιά αλλαγών και επαναπρογραμματισμού μπαίνουν τα κανάλια, με φόντο το δεύτερο μισό της τηλεοπτικής σεζόν. Νέες σειρές και ριάλιτι σόου προσγειώνονται

στην αρένα της απογευματινής και βραδινής ζώνης, με τον ανταγωνισμό να «χτυπά

κόκκινο».

Σωτήρης Κοντιζάς, Πάνος Ιωαννίδης και Λεωνίδας Κουτσόπουλος στα γυρίσματα του «Master Chef»

Στο μέτωπο του STAR, όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στο «MasterChef». Οι εκπλήξεις θα είναι πολλές, ωστόσο η επιτυχημένη συνταγή θα είναι ίδια. Οι τρεις

κριτές, Σωτήρης Κοντιζάς, Πάνος Ιωαννίδης και Λεωνίδας Κουτσόπουλος, πρόσφατα αποκάλυψαν: «Μας έχουν λείψει οι auditions πάρα, πάρα πολυ και στον κόσμο έχουν λείψει, γιατί ήταν ένα κομμάτι της διαδικασίας αρκετά όμορφο και διασκεδαστικό».

Οι άνθρωποι του STAR, όμως, δεν επαναπαύονται και ήδη εξετάζουν ένα τηλεπαιχνίδι που έχει απασχολήσει κατά περιόδους. Το «Lingo», που στο παρελθόν είχε μπει στο στόχαστρο τόσο της ΕΡΤ όσο και του ALPHA, είναι στη λίστα με τις προτεραιότητες. Πρόκειται για ένα πρότζεκτ όπου οι παίκτες προσπαθούν να μαντέψουν λέξεις, ενώ έχει σημειώσει μεγάλη επιτυχία στο εξωτερικό. Το STAR έχει και τα δικαιώματα του «The 1% Club».

Σε αυτό το πρωτοποριακό, πολυβραβευμένο φορμάτ, δεν χρειάζεται ούτε γνώση, ούτε

αποστήθιση, αλλά μόνο ο τρόπος που λειτουργεί το μυαλό σας. Ο Πέτρος Πολυχρονίδης, ο άνθρωπος που έχει συνδέσει το όνομά του με την ψυχαγωγία, την αμεσότητα και το χιούμορ, θα αναλάβει την παρουσίαση του πιο έξυπνου game show χωρίς να έχει οριστικοποιηθεί το πότε θα γίνει η πρεμιέρα.

Στον ΑΝΤ1, οι ιθύνοντες επενδύουν ιδιαίτερα στο νέο σόου με τη Ζέτα Μακρυπούλια. Ο τίτλος θα είναι «Moments of your life» και πρώτοι καλεσμένοι ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και η Μαρία Μπεκατώρου, που θα ξετυλίξουν μέσα από ιστορίες το νήμα της ζωής τους. Στα συρτάρια των στελεχών είναι το «Dragons’Den» και το νέο τηλεπαιχνίδι-ριάλιτι με μεσίτες «Flathunters», που αναμένεται τον Φεβρουάριο. Παράλληλα, θα δούμε και το «Extreme Makeover: Home Edition» με τον Σπύρο Σούλη. Στο κανάλι του Αμαρουσίου ετοιμάζουν το «Κάτι ψήνεται», που έχει παρουσιαστεί με επιτυχία στο παρελθόν. Οι αντενικοί σκέφτονται να το επαναφέρουν, χωρίς παρουσιαστή για την ώρα.

Η Ζέτα Μακρυπούλια

Στο κεφάλαιο της μυθοπλασίας, η υπάρχουσα λίστα του ΑΝΤ1 ενισχύεται με την κωμωδία «Σούπερ Ήρωες» με τον Γιάννη Μπέζο. Σε ένα ελληνικό συνοικιακό σούπερ μάρκετ, η κωμική σειρά χαρακτήρων καταγράφει την καθημερινότητα, τις δυσκολίες και τις αλληλεπιδράσεις της παράλογης διοίκησης, των απηυδισμένων υπαλλήλων, των εκκεντρικών τακτικών πελατών και, φυσικά, εκείνων των πελατών που πιστεύουν ότι «έχουν πάντα δίκιο».

Στον ΣΚΑΪ, η επιστροφή του «Survivor» μονοπωλεί το ενδιαφέρον. Η πρεμιέρα, σύμφωνα με τον μέχρι τώρα προγραμματισμό, έχει δρομολογηθεί για τις 11 Ιανουαρίου στις 21.00. «Το απόλυτο παιχνίδι επιβίωσης με παρουσιαστή τον Γιώργο Λιανό οδηγεί φέτος στο τεράστιο έπαθλο των 250.000 ευρώ!

Ο Γιώργος Λιανός

Οι αποφασισμένοι Survivors, δύο ομάδες, Αθηναίοι και Επαρχιώτες, καλούνται να συμβιώσουν, να ξεπεράσουν τις δυσκολίες της επιβίωσης και να καταστρώσουν τη δική τους στρατηγική στις αφιλόξενες παραλίες και στη ζούγκλα του Αγίου Δομίνικου. Φέτος το Survivor δεν είναι παιχνίδι αθλητών, αλλά παιχνίδι ικανών! Ποιος θα αναδειχθεί ο μεγάλος νικητής για το 2026;», αναφέρεται στην περιγραφή.

Στις αρχές του 2026, στις 12 Ιανουαρίου συγκεκριμένα, στην απογευματινή ζώνη, κάνει πρεμιέρα το «Beat my guest». Η εκπομπή θα προβάλλεται καθημερινά, στις 18.30, και οι ιθύνοντες ευελπιστούν να αναγεννηθεί το εν λόγω slot. «Στο πιο διασκεδαστικό game show κάθε εβδομάδα, πέντε διαγωνιζόμενοι λαμβάνουν μέρος σε έναν μουσικό διαγωνισμό. Κάθε μέρα, ένας διαφορετικός οικοδεσπότης επιλέγει το αγαπημένο του TOP 5 τραγουδιών και οι τέσσερις καλεσμένοι του καλούνται να ερμηνεύσουν τα κομμάτια που έχει επιλέξει στο σαλόνι του σπιτιού του. Τις επιδόσεις του κάθε διαγωνιζόμενου κρίνουν οι υπόλοιποι συμμετέχοντες, οι οποίοι πρέπει να αξιολογήσουν τη φωνή και τη σκηνική παρουσία. Το συνολικό άθροισμα των βαθμολογιών αναδεικνύει τον μεγάλο νικητή που κερδίζει το έπαθλο των 2000 ευρώ, το «χρυσό μικρόφωνο» και τον τίτλο του Καλύτερου Οικοδεσπότη της Εβδομάδας», αναφέρεται στην περιγραφή.

Στο OPEN, η Μαρία Μπακοδήμου, μία από τις πιο ισχυρές γυναίκες της ψυχαγωγίας στην ελληνική τηλεόραση, επιστρέφει για να αναλάβει ένα από τα πιο hot τηλεπαιχνίδια που άφησαν εποχή.

Η Μαρία Μπακοδήμου

Η παρουσιάστρια θα είναι η οικοδέσποινα του «Αδύναμου Κρίκου» και το μόνο βέβαιο είναι ότι ο νέος ρόλος… θα της ταιριάξει γάντι. Άλλωστε, έχει αποδείξει ότι μπορεί να βάζει την πινελιά της σε ό,τι κι αν της ανατεθεί. Την ίδια ώρα, θα δούμε, από τον Ιανουάριο του 2026, και το «Just the 2 of us».

MEGA, ALPHA και ΕΡΤ1 φορτσάρουν στη μυθοπλασία

Στο MEGA, στις αρχές του 2026, στις 5 Φεβρουαρίου για την ακρίβεια, θα δούμε την πρώτη επίσημη της σειράς «Οι Αθώοι». Εμπνευσμένη από το πεζογράφημα του Κωνσταντίνου Θεοτόκη, η ιστορία θα ταξιδέψει τους τηλεθεατές στην Κέρκυρα των αρχών του 20ού αιώνα, μέσα από τα κινηματογραφικά πλάνα του Νίκου Κουτελιδάκη.

Εκεί, ανάμεσα σε κατάφυτα τοπία και γάργαρα νερά, ξετυλίγεται η βαθιά ανθρώπινη ιστορία των «Αθώων», σε σενάριο της Ελένης Ζιώγα. Μία από τις μεγαλύτερες ιστορίες αγάπης που γράφτηκαν ποτέ ζωντανεύει στη μικρή οθόνη. Μια ατιμασμένη γυναίκα βρίσκει καταφύγιο στο νησί, προκειμένου να αναθρέψει τον γιο της, Γιάννο (Κώστας Νικούλι). Μεγαλώνει στιγματισμένος, καθώς οι συγχωριανοί του τον αντιμετωπίζουν με καταφρόνια και καχυποψία ως «νόθο» και «ξένο». Τρέφει συναισθήματα για ένα κορίτσι διαφορετικό από τα υπόλοιπα της εποχής του: τη Μαργαρίτα (Χριστίνα Χειλά- Φαμέλη). Η ικανότητά της στα γράμματα, η εξυπνάδα και η ομορφιά της, τη γεμίζουν με υπερηφάνεια, αλλά και με μια βαθιά ανάγκη για ανεξαρτησία. Τον περίτεχνο ηθογραφικό καμβά του Θεοτόκη συμπληρώνει ο Πέτρος (Γιάννης Νιάρρος) – όμορφος και γοητευτικός, με έντονη ροπή προς τα πάθη, κυρίως προς τον παράφορο έρωτά του για τη Μαργαρίτα.

Στο Μεγάλο κανάλι, θα επιστρέψει και η κωμική σειρά «Έχω παιδιά» με τους Ευγενία Σαμαρά, Βασίλη Μαυρογεωργίου, Αθηνά Οικονομάκου, Νικόλα Παπαδομιχελάκη, Λάμπρο Φισφή.

Ο ALPHA σαρώνει με τις παραγωγές μυθοπλασίας του και δεν έχει λόγο να μην συνεχίσει την ίδια επιτυχημένη συνταγή. Οι ιθύνοντες θα βγάλουν στον αέρα το σίριαλ «Μπαμπά, σ’ αγαπώ». Ο Αναστάσης Ροϊλός, ο Μιχάλης Βαλάσογλου και ο Βασίλης Μηλιώνης πρωταγωνιστούν, ενώ το σενάριο βασίζεται στο διεθνώς επιτυχημένο φορμάτ «Dear Daddies». Τρυφερές αλλά και ξεκαρδιστικές ιστορίες τεσσάρων μπαμπάδων, που προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα με τις απαιτήσεις της καθημερινότητας και της πατρότητας, θα συντροφεύσουν το κοινό.

Το κοινό θα έχει τη χαρά να απολαύσει, στη δημόσια τηλεόραση, τη μεγαλύτερη παραγωγή της δημόσιας τηλεόρασης, μία δουλειά που θα ξεχωρίσει και θα αφήσει το στίγμα της.

H «Μεγάλη χίμαιρα», το αριστουργηματικό μυθιστόρημα του Μ. Καραγάτση, που καθόρισε γενιές αναγνωστών, θα ζωντανέψει σύντομα με το πρώτο special διπλό επεισόδιο να είναι διαθέσιμο στο ERTFLIX από το πρώτο λεπτό της νέας χρονιάς (1/1/2026, 00.01). Μάλιστα, θα παραμείνει στη δημοφιλή πλατφόρμα έως και την Κυριακή 4 Ιανουαρίου. Το ίδιο βράδυ, το διπλό επεισόδιο θα προβληθεί και από την ΕΡΤ1, στις 22.00, σηματοδοτώντας την επίσημη τηλεοπτική πρεμιέρα της σειράς. Από εκεί και πέρα, το κοινό θα έχει ραντεβού κάθε Κυριακή βράδυ στις 22.00, όταν ένα νέο επεισόδιο της «Μεγάλης χίμαιρας» θα ξεδιπλώνει τη συναρπαστική της ιστορία στη μικρή οθόνη.

Στο μέτωπο της ΕΡΤ1, η παραγωγή με τίτλο «Αύριο» αναμένεται να καθηλώσει, με την πρεμιέρα να έχει οριστεί για τις αρχές του 2026. Γυρισμένη σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, η σειρά, σε σενάριο και σκηνοθεσία του βραβευμένου Γιώργου Γκικαπέππα, αποτελεί την πρώτη ιστορία διάσωσης στην ελληνική τηλεόραση. Καταγράφει σε σχεδόν πραγματικό χρόνο την αγωνιώδη διάσωση ενός ζευγαριού που χάνεται σε έναν ποταμό, με πρωταγωνιστές τη Στεφανία Γουλιώτη και τον Χρήστο Λούλη.

Η νέα σατιρική σειρά της ΕΡΤ «tv land», σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Ρέλλου και σενάριο Γιώργου Φειδά, που βασίζεται στο πρωτότυπο concept της Φρόσως Ράλλη και του Γιώργου Φειδά, έρχεται και μας αποκαλύπτει όσα κωμικοτραγικά συμβαίνουν στα παρασκήνια των τηλεοπτικών σειρών.

Παράλληλα, η σειρά εποχής «Από ήλιο σε ήλιο» βασίζεται στη διλογία της Μαίρης Κόντζογλου που αποτελείται από τα μέρη «Αποσπερίτης» και «Ανέσπερος». Η ιστορία μεταφέρεται στη μικρή οθόνη μέσα από το τηλεοπτικό σενάριο της Μαρίας Γεωργιάδου, ενώ τη σκηνοθεσία υπογράφουν ο Βασίλης Τσελεμέγκος και ο Χρήστος Αναγνωστόπουλος.

Το σίριαλ αφηγείται πραγματικά γεγονότα και εστιάζει στην απεργία των μεταλλωρύχων της Σερίφου το 1916 – ένα ορόσημο στην ιστορία του εργατικού κινήματος. Με μυθοπλαστική προσέγγιση και ιστορική τεκμηρίωση, ζωντανεύει μια εποχή έντασης, αγώνων και προσωπικών ιστοριών. Ντάνη Γιαννακοπούλου, Σταύρος Σβήγκος, Μιχάλης Αεράκης, Αλέκος Συσσοβίτης, Λεωνίδας Καλφαγιάννης, Παναγιώτης Εξαρχέας, Δημήτρης Ξανθόπουλος, Μαριάννα Πολυχρονίδη, Μαρθίλια Σβάρνα, πρωταγωνιστούν.

Μια δυνατή ιστορία για την απώλεια, τον ξεριζωμό και τη δύναμη του ανθρώπου να συνεχίζει, ακόμα και μέσα από τις πιο σκοτεινές θάλασσες, ζωντανεύει η μίνι σειρά οκτώ επεισοδίων της ΕΡΤ, «Θάλασσες μας χώρισαν», που βασίζεται στο βιβλίο της Ιφιγένειας Τέκου, σε σενάριο της Σοφίας Σωτηρίου και σκηνοθεσία του Χρήστου Δήμα. Η αφήγηση αρχίζει το 1937 στην ιταλοκρατούμενη Σύμη, όταν ο θάνατος του μικρού γιου της οικογένειας Γεωργά τους αναγκάζει να ξεριζωθούν και να μεταναστεύσουν στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί, οι δύο αδελφές, η Παρασκευούλα και η Ελπίδα, δοκιμάζονται από τον έρωτα, τη ζήλια και μια απαγορευμένη σχέση που θα αλλάξει τη μοίρα τους. Η ιστορία εκτείνεται μέχρι την Αλεξάνδρεια και διατρέχει μεγάλες ιστορικές αναταραχές -από την άνοδο του Νάσερ έως τα Σεπτεμβριανά– και φωτίζει μια βαθιά προσωπική διαδρομή γεμάτη πόνο, προδοσία και πάθη. Υπάρχει θέση για την αληθινή αγάπη, που όλα τα υπομένει, που ξέρει να συγχωρεί και να θυσιάζεται; Πρωταγωνιστούν οι Κατερίνα Λέχου, Λεωνίδας Κακούρης, Γιάννης Κουκουράκης, Νεφέλη Κουρή, Χριστίνα Αλεξανιάν, Δήμητρα Ματσούκα, Βαγγέλης Στρατηγάκος, Αθηνά Λιμπάντση.

