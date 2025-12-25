Το «Survivor» έρχεται στον ΣΚΑΪ και αλλάζει η βραδινή ζώνη – Πότε κάνει πρεμιέρα το νέο πρόγραμμα

Το δεύτερο μισό της σεζόν και το νέο έτος θα φέρουν πολλά «δώρα» στον ΣΚΑΪ.

Τα βλέμματα είναι στραμμένα στο Survivor, με τα στελέχη του Φαλήρου και τον Ατζούν Ιλιτζαλί να ποντάρουν στην ανανεωμένη εκδοχή του. Η πρεμιέρα, σύμφωνα με τον μέχρι τώρα προγραμματισμό, έχει δρομολογηθεί για τις 11 Ιανουαρίου στις 21.00.

«Το απόλυτο παιχνίδι επιβίωσης με παρουσιαστή τον Γιώργο Λιανό οδηγεί φέτος στο τεράστιο έπαθλο των 250.000 ευρώ! Οι αποφασισμένοι Survivors, δύο ομάδες, Αθηναίοι και Επαρχιώτες, καλούνται να συμβιώσουν, να ξεπεράσουν τις δυσκολίες της επιβίωσης και να καταστρώσουν τη δική τους στρατηγική στις αφιλόξενες παραλίες και στη ζούγκλα του Αγίου Δομίνικου. Φέτος το Survivor δεν είναι παιχνίδι αθλητών, αλλά παιχνίδι ικανών! Ποιος θα αναδειχθεί ο μεγάλος νικητής για το 2026;», αναφέρεται στην περιγραφή.

Το ριάλιτι θα παίζεται από Σάββατο έως και Τετάρτη, με πέντε επεισόδια, ωστόσο κάθε Τετάρτη θα βγαίνει στον αέρα στις 21.40. Ο λόγος είναι η προβολή της σειράς «Τότε και τώρα», που έχει ήδη το δικό της κοινό.

Το τηλεπαιχνίδι «The Floor», επίσης με τον Γιώργο Λιανό, θα προβάλλεται κάθε Πέμπτη, ενώ αναμένεται αλλαγή ημέρας και για το «The Wall» με τον Χρήστο Φερεντίνο.

Στις αρχές του 2026, στις 12 Ιανουαρίου συγκεκριμένα, στην απογευματινή ζώνη, κάνει πρεμιέρα το «Beat my guest». Η εκπομπή θα προβάλλεται καθημερινά, στις 18.30, και οι ιθύνοντες ευελπιστούν να αναγεννηθεί το εν λόγω slot.

«Στο πιο διασκεδαστικό game show κάθε εβδομάδα, πέντε διαγωνιζόμενοι λαμβάνουν μέρος σε έναν μουσικό διαγωνισμό. Κάθε μέρα, ένας διαφορετικός οικοδεσπότης επιλέγει το αγαπημένο του TOP 5 τραγουδιών και οι τέσσερις καλεσμένοι του καλούνται να ερμηνεύσουν τα κομμάτια που έχει επιλέξει στο σαλόνι του σπιτιού του. Τις επιδόσεις του κάθε διαγωνιζόμενου κρίνουν οι υπόλοιποι συμμετέχοντες, οι οποίοι πρέπει να αξιολογήσουν τη φωνή και τη σκηνική παρουσία. Το συνολικό άθροισμα των βαθμολογιών αναδεικνύει τον μεγάλο νικητή που κερδίζει το έπαθλο των 2000 ευρώ, το "χρυσό μικρόφωνο" και τον τίτλο του Καλύτερου Οικοδεσπότη της Εβδομάδας», αναφέρεται στην περιγραφή.

