Καταδίωξη Κηφισιά: Αναβολή στο Αυτόφωρο για τον γνωστό μάνατζερ
Νέα αναβολή αποφάσισε το Αυτόφωρο για την υπόθεση του γνωστού μάνατζερ μοντέλων και καλλιτεχνών, ο οποίος συνελήφθη στην περιοχή της Κηφισιάς μετά από καταδίωξη.
- Το Αυτόφωρο αποφάσισε νέα αναβολή για την υπόθεση του 72χρονου μάνατζερ μοντέλων και καλλιτεχνών που συνελήφθη μετά από καταδίωξη στην Κηφισιά.
- Η δίκη έχει οριστεί για τις 6 Μαρτίου 2026 στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο.
- Η αναβολή αποφασίστηκε ώστε να προσέλθουν οι αστυνομικοί που συμμετείχαν στην καταδίωξη.
- Ο 72χρονος μάνατζερ αφέθηκε ελεύθερος με απόφαση του δικαστηρίου.
- Εναντίον του έχει ασκηθεί πλημμεληματική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση και απείθεια.
Στις 6 Μαρτίου 2026 θα πραγματοποιηθεί η δίκη του 72χρονου μάνατζερ μοντέλων και καλλιτεχνών στο το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο.
Η δίκη, που επρόκειτο να γίνει σήμερα, αναβλήθηκε προκειμένου να προσέλθουν οι αστυνομικοί που καταδίωξαν τον 72χρονο μάνατζερ στην περιοχή της Κηφισιάς όταν εκείνος δεν σταμάτησε σε σήμα τους για έλεγχο. Με απόφαση του δικαστηρίου ο κατηγορούμενος αφέθηκε ελεύθερος.
Υπενθυμίζεται, ότι βάρος του έχει ασκηθεί πλημμεληματική δίωξη επικίνδυνη οδήγηση (για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη και οδήγηση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας) και απείθεια.
