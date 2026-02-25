Καταδίωξη Κηφισιά: Αναβολή στο Αυτόφωρο για τον γνωστό μάνατζερ

Στις 6 Μαρτίου 2026 θα πραγματοποιηθεί η δίκη του 72χρονου μάνατζερ μοντέλων και καλλιτεχνών στο το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο. Η δίκη, που επρόκειτο να γίνει σήμερα, αναβλήθηκε προκειμένου να προσέλθουν οι αστυνομικοί που καταδίωξαν τον 72χρονο μάνατζερ στην περιοχή της Κηφισιάς όταν εκείνος δεν σταμάτησε σε σήμα τους για έλεγχο. Με απόφαση του δικαστηρίου ο κατηγορούμενος αφέθηκε ελεύθερος. Υπενθυμίζεται, ότι βάρος του έχει ασκηθεί πλημμεληματική δίωξη επικίνδυνη οδήγηση (για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη και οδήγηση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας) και απείθεια.

