Κηφισιά: Αναβλήθηκε για την Τετάρτη η δίκη του γνωστού μάνατζερ - «Φοβήθηκα μήπως είναι κακοποιοί»

Η δίκη του 72χρονου μάνατζερ μοντέλων και καλλιτεχνών στην Κηφισιά αναβλήθηκε για την Τετάρτη μετά από αίτημα προετοιμασίας υπεράσπισης.

Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε ότι επιχείρησε να διαφύγει συνειδητά και δήλωσε ότι φοβήθηκε επειδή τον ακολουθούσε ένα αυτοκίνητο, υποθέτοντας ότι ήταν κακοποιοί.

Ο 72χρονος δήλωσε ότι σήμερα ασχολείται με κτηματομεσιτικά μαζί με τον αδελφό του, ενώ στο παρελθόν είχε δουλέψει ως μάνατζερ μοντέλων και στον τηλεοπτικό χώρο.

Η εισαγγελέας πρότεινε να παραμείνει κρατούμενος μέχρι την επόμενη δίκη και έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση και απείθεια.

Σε αναβολή για αύριο οδηγήθηκε η εκδίκαση της υπόθεσης του 72χρονου μάνατζερ μοντέλων και καλλιτεχνών, ο οποίος συνελήφθη έπειτα από καταδίωξη στην περιοχή της Κηφισιάς. Η υπόθεση εξετάστηκε από το Μονομελές Αυτόφωρο Πλημμελειοδικείο, όπου ο κατηγορούμενος ζήτησε χρόνο προκειμένου να προετοιμάσει την υπερασπιστική του γραμμή.

Απευθυνόμενος προς την έδρα, ο 72χρονος επιχείρησε να εξηγήσει τη συμπεριφορά του κατά το περιστατικό, αρνούμενος ότι επιχείρησε να διαφύγει συνειδητά από τις αστυνομικές αρχές. «Είναι δυνατόν με το σμαρτάκι μου να τρέχω; Πήγα σπίτι μου και είδα ένα αυτοκίνητο να με ακολουθεί. Το αυτοκίνητο φτάνει μέχρι 60 χιλιόμετρα την ώρα. Φοβήθηκα μήπως είναι κακοποιοί. Ούτε μεθυσμένος ήμουν ούτε βρήκαν κάτι οι αστυνομικοί στο αυτοκίνητο. Με έχουν κλέψει 25 φορές, γι’ αυτό φοβήθηκα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όταν ρωτήθηκε για την επαγγελματική του δραστηριότητα, δήλωσε ότι σήμερα βοηθά τον αδελφό του στον χώρο των κτηματομεσιτικών, ενώ στο παρελθόν είχε δραστηριοποιηθεί ως μάνατζερ μοντέλων και καλλιτεχνών και είχε εργαστεί και στον χώρο της τηλεόρασης.

Η εισαγγελέας της έδρας πρότεινε την αναβολή της δίκης για αύριο, ζητώντας παράλληλα να παραμείνει ο κατηγορούμενος κρατούμενος μέχρι τότε. Σε βάρος του κατηγορουμένου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση — συγκεκριμένα για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη και κίνηση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας — καθώς και για απείθεια.

