6Κ/2025: Τα προσωρινά αποτελέσματα για τις 25 θέσεις στην ΕΡΤ (ΤΕ/ΔΕ) – Ξεκινούν οι ενστάσεις

Εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 6Κ/2025 (Φ.Ε.Κ. 68/07.11.2025/τ. Α.Σ.Ε.Π.) που αφορούν στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, 25 θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, κατηγορίας Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Α.Ε. (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.), σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην ηλεκτρονική τους αίτηση.

Από σήμερα οι ενστάσεις

Ενστάσεις κατά των ανωτέρω πινάκων υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ από την Πέμπτη 19 Μαρτίου 2026 και ώρα 8:00 έως και τη Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026 και ώρα 14:00 αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες - > ΕΝΣΤΑΣΗ.

426 αιτήσεις για τις 25 θέσεις στην ΕΡΤ

Στο πλαίσιο της Προκήρυξης 6Κ/2025 του ΑΣΕΠ (Φ.Ε.Κ. 68/07.11.2025/τ. Α.Σ.Ε.Π.) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 25 θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.), σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021, υποβλήθηκαν συνολικά 426 αιτήσεις.

Αριθμός υποβληθεισών αιτήσεων ανά κατηγορία εκπαίδευσης

Αιτήσεις που υποβλήθηκαν ανά ημέρα

Ποσοστό αιτήσεων συμμετοχής ανά ηλικία

Το Φ.Ε.Κ. της 6Κ/2025 Προκήρυξης έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) και διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα).

Δείτε το ΦΕΚ και παρακάτω

Σύμφωνα με την προκήρυξη, στον διαγωνισμό ζητούνται δύο ειδικότητες:

ΤΕ Ηλεκτρονικών

ΔΕ Ηλεκτρονικών

Ακολουθούν οι θέσεις της Προκήρυξης 6Κ/2025.