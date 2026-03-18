Το ένα πράγμα που πρέπει πάντα να αποφεύγετε στο πρωινό, σύμφωνα με διαιτολόγους

Ο τρόπος που ξεκινάτε τη μέρα σας μπορεί να διαμορφώσει το πώς αισθάνεστε για το υπόλοιπο της.

Αυτό το γρήγορο πρωινό με ζάχαρη (ένα μπολ δημητριακών, ένα γλυκό ή ένας γλυκός καφές) μπορεί να σας φαίνεται σαν ο πιο γρήγορος τρόπος για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. Αλλά σύμφωνα με τους διαιτολόγους, θα μπορούσε να κάνει το αντίθετο από αυτό που περιμένετε: να σας κάνει πιο κουρασμένους, πιο πεινασμένους και να λαχταράτε περισσότερη ζάχαρη μέσα σε λίγες ώρες.

Για πολλούς, το ζήτημα δεν είναι μόνο τι τρώνε το πρωί, αλλά το πώς αντιδρά το σώμα στη ζάχαρη μετά από μια ολονύκτια νηστεία. Εδώ είναι που ακόμη και οι φαινομενικά ακίνδυνες συνήθειες πρωινού μπορούν να λειτουργήσουν αθόρυβα ενάντια στα επίπεδα ενέργειας και τον έλεγχο της όρεξης.

Πρέπει, δηλαδή, να αποφεύγονται πλήρως τα ζαχαρούχα τρόφιμα και ποτά το πρωί; Η απάντηση είναι πιο λεπτή από ένα απλό ναι ή όχι.

Τι συμβαίνει όταν τρώτε ζάχαρη το πρωί

Μετά από μια ολονύκτια νηστεία, το σώμα είναι πιο ευαίσθητο στις αλλαγές στο σάκχαρο του αίματος. Η κατανάλωση τροφών με υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη με άδειο στομάχι μπορεί να οδηγήσει σε ταχεία αύξηση της γλυκόζης στο αίμα, ακολουθούμενη από απότομη πτώση.

Αυτό το μοτίβο μπορεί να προκαλέσει:

  • Κατάρρευση ενέργειας στα μέσα του πρωινού
  • Αυξημένη πείνα λίγο μετά το πρωινό γεύμα
  • Δυσκολία συγκέντρωσης
  • Ισχυρότερη επιθυμία για περισσότερη ζάχαρη αργότερα μέσα στην ημέρα

Οι διαιτολόγοι συχνά επισημαίνουν ότι αυτός ο κύκλος μπορεί να δυσκολέψει τη διατήρηση σταθερής ενέργειας και όρεξης καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Γιατί οι διαιτολόγοι προειδοποιούν κατά των ζαχαρούχων πρωινών γευμάτων

Οι ειδικοί συνήθως δεν λένε ότι η ζάχαρη πρέπει να αποφεύγεται εντελώς. Αντίθετα, τονίζουν ότι το να ξεκινάτε την ημέρα κυρίως με ζάχαρη παρέχει μικρή διατροφική ισορροπία.

Συνήθεις ανησυχίες:

  • Έλλειψη πρωτεϊνών και φυτικών ινών, οι οποίες είναι απαραίτητες για τον κορεσμό
  • Γρήγορη πέψη που δεν σας κρατά χορτάτους
  • Αυξημένη πιθανότητα υπερφαγίας αργότερα

Πολλά δημοφιλή είδη πρωινού εμπίπτουν σε αυτήν την κατηγορία, όπως:

  • Δημητριακά με ζάχαρη
  • Αρτοσκευάσματα
  • Ζαχαρούχα ροφήματα καφέ
  • Χυμοί φρούτων με προσθήκη σακχάρων

Αυτά τα τρόφιμα μπορεί να έχουν χορταστική γεύση αρχικά, αλλά συχνά δεν παρέχουν διαρκή ενέργεια.

Είναι όλα τα σάκχαρα εξίσου προβληματικά;

Δεν έχουν όλες οι τροφές με ζάχαρη την ίδια επίδραση στον οργανισμό. Για παράδειγμα:

  • Τα ολόκληρα φρούτα περιέχουν φυσικά σάκχαρα μεν, αλλά παρέχουν και φυτικές ίνες δε, οι οποίες επιβραδύνουν την απορρόφηση
  • Τα γαλακτοκομικά προϊόντα περιέχουν φυσικά σάκχαρα μαζί με πρωτεΐνες και θρεπτικά συστατικά

Το πρόβλημα είναι πιο έντονο με τα πρόσθετα σάκχαρα, ειδικά όταν καταναλώνονται χωρίς άλλα θρεπτικά συστατικά που βοηθούν στη ρύθμιση του σακχάρου στο αίμα.

Αυτό σημαίνει ότι ένα πρωινό που περιλαμβάνει φρούτα, γιαούρτι ή δημητριακά ολικής αλέσεως είναι πολύ διαφορετικό από ένα που βασίζεται κυρίως στη ραφιναρισμένη ζάχαρη.

Τι προτείνουν οι διαιτολόγοι

Αντί να εξαλείψετε εντελώς τη ζάχαρη, οι διαιτολόγοι προτείνουν να δημιουργήσετε ένα ισορροπημένο πρωινό που υποστηρίζει σταθερά επίπεδα σακχάρου στο αίμα.

Τα βασικά συστατικά περιλαμβάνουν:

  • Πρωτεΐνη (αυγά, γιαούρτι, ξηροί καρποί)
  • Υδατάνθρακες, πλούσιους σε φυτικές ίνες (δημητριακά ολικής αλέσεως, φρούτα)
  • Υγιεινά λίπη (ξηροί καρποί, σπόροι, αβοκάντο)

Ένας συνδυασμός των παραπάνω βοηθά στην επιβράδυνση της πέψης και παρέχει διαρκή ενέργεια.

Αν σας αρέσουν τα γλυκά τρόφιμα, ο συνδυασμός τους με πρωτεΐνες ή λιπαρά μπορεί να μειώσει την επίδρασή τους στο σάκχαρο του αίματος. Για παράδειγμα:

  • Προσθήκη ξηρών καρπών σε ένα μπολ με φρούτα
  • Επιλογή γιαουρτιού με φρούτα αντί για γλυκά αρτοσκευάσματα
  • Ψωμί ολικής αλέσεως με βούτυρο ξηρών καρπών αντί για ζαχαρούχα αλείμματα

Συχνές Ερωτήσεις

Είναι χειρότερο να τρώω ζάχαρη το πρωί παρά αργότερα μέσα στην ημέρα;

Η ζάχαρη μπορεί να επηρεάσει τη γλυκόζη του αίματος οποιαδήποτε στιγμή, αλλά η κατανάλωσή της με άδειο στομάχι μπορεί να οδηγήσει σε ταχύτερες αυξήσεις και μειώσεις της ενέργειας σε σύγκριση με την κατανάλωσή της ως μέρος ενός ισορροπημένου γεύματος.

Μπορεί ένα γλυκό πρωινό να είναι υγιεινό;

Ναι, αρκεί να περιλαμβάνει πρωτεΐνες, φυτικές ίνες και υγιή λίπη. Για παράδειγμα, τα φρούτα με γιαούρτι ή η βρώμη με ξηρούς καρπούς μπορούν να παρέχουν γλυκύτητα, ενώ παράλληλα υποστηρίζουν σταθερή ενέργεια.

Ποιο είναι το καλύτερο πρωινό για να μην έχω ενεργειακές καταρρεύσεις;

Ένα ισορροπημένο γεύμα που συνδυάζει πρωτεΐνες, φυτικές ίνες και υγιή λίπη (π.χ. αυγά με ψωμί ολικής άλεσης ή γιαούρτι με φρούτα και ξηρούς καρπούς) είναι πιο πιθανό να σας παρέχει διαρκή ενέργεια όσο περνούν οι ώρες.

Συμπέρασμα

Οι διαιτολόγοι γενικά δεν συνιστούν την πλήρη αποφυγή της ζάχαρης στο πρωινό, αλλά προειδοποιούν να μην ξεκινάτε την ημέρα σας με τροφές που περιέχουν κυρίως ζάχαρη. Αυτές οι επιλογές μπορούν να οδηγήσουν σε απότομες αυξήσεις ενέργειας, ακολουθούμενες από καταρρεύσεις, αυξημένη πείνα και λιγούρες αργότερα μέσα στην ημέρα.

Μια πιο ισορροπημένη προσέγγιση βοηθά στην υποστήριξη σταθερής ενέργειας και καλύτερου ελέγχου της όρεξης. Για τους περισσότερους, το κλειδί δεν είναι η πλήρης εξάλειψη της ζάχαρης, αλλά η διασφάλιση ότι αποτελεί μέρος ενός διατροφικά πλήρους γεύματος και όχι το κύριο συστατικό.

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:04ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στην Κάλυμνο: Πέθανε σε ηλικία 108 ετών η γηραιότερη γυναίκα του νησιού

14:58ΚΟΣΜΟΣ

Επιστρέφουν στο Ιράν οι Ιρανές αθλήτριες - «Είναι παιδιά της πατρίδας και ο λαός τις αγκαλιάζει» λέει η Τεχεράνη

14:54ΚΟΣΜΟΣ

Μετεωρίτης τρόμαξε κατοίκους σε πολλές πολιτείες των ΗΠΑ: Εκκωφαντικός κρότος και λάμψη

14:54ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Χτυπήθηκαν εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στη Μπουσέρ

14:48ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Σφοδρή σύγκρουση οχημάτων στα Συχαινά - Φωτογραφίες

14:39ΚΟΣΜΟΣ

Κονγκό: Ο πρόεδρος Σάσου Νγκουέσο επανεξελέγη για πέμπτη θητεία, με ποσοστό σχεδόν 95%

14:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παπαθανάσης: Έγκριση 20 Τομεακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης, ύψους 11,787 δισ. ευρώ

14:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς παρά τους βοριάδες έχουμε αφρικανική σκόνη και λασποβροχές - Η εξήγηση Κολυδά

14:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κουκουλόπουλος: Οι 255 ψήφοι πολλαπλασιάζουν τη βαρύτητα της ευθύνης

14:21ΚΟΣΜΟΣ

Περιβαλλοντική «βόμβα» έτοιμη να εκραγεί στη Μεσόγειο: Ρωσικό τάνκερ γεμάτο LNG πλέει ακυβέρνητο

14:19ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Αναρωτιέμαι τι θα γινόταν αν αποτελειώναμε το ιρανικό τρομοκρατικό κράτος»

14:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χειμαρρώδης η Λιάνα Κανέλλη: «Έχετε ανεχθεί τέτοιες π... πολιτικών και ζητάτε τις πηγές του Κουτσούμπα;»

14:02ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμαριά: Υπό δρακόντεια μέτρα κι από την πίσω πόρτα η μεταγωγή στα δικαστήρια του 23χρονου δολοφόνου του Κλεομένη

14:01ΕΥ ΖΗΝ

Το ένα πράγμα που πρέπει πάντα να αποφεύγετε στο πρωινό, σύμφωνα με διαιτολόγους

13:54ΕΛΛΑΔΑ

Μυτιλήνη: Λουκέτο επ' αόριστον στα βενζινάδικα του νησιού - Τι ζητούν οι επαγγελματίες

13:52WHAT THE FACT

Έμοιαζε με ψάρι-φούσκα αντί για γάτα: Το viral γατάκι που κατάφερε να σωθεί

13:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξελέγη αντιπρόεδρος της Βουλής με 255 ψήφους ο Κουκουλόπουλος, στη θέση του Κωνσταντινόπουλου

13:47ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Είκοσι τα ύποπτα ή επιβεβαιωμένα κρούσματα της επιδημίας μηνιγγίτιδας

13:42ΕΛΛΑΔΑ

Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό στα Χανιά - Εγκλωβίστηκε ζευγάρι ηλικιωμένων

13:35ΚΟΣΜΟΣ

Τζο Κεντ: Ο αξιωματούχος που εναντιώθηκε στον Τραμπ και η τραγωδία που τον στιγμάτισε - Ποια ήταν η «κομάντο» σύζυγός του που σκοτώθηκε στη Συρία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:21ΚΟΣΜΟΣ

Περιβαλλοντική «βόμβα» έτοιμη να εκραγεί στη Μεσόγειο: Ρωσικό τάνκερ γεμάτο LNG πλέει ακυβέρνητο

12:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Να 'ρθει εδώ ο πρόεδρος της Βουλής»: Η Ζωή τραβούσε βίντεο τον Άδωνι να τρώει και η συνεδρίαση διακόπηκε

10:20ΕΛΛΑΔΑ

Βέροια: 24χρονη βρέθηκε άγρια ξυλοκοπημένη σε πυλωτή πολυκατοικίας – Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση

13:35ΚΟΣΜΟΣ

Τζο Κεντ: Ο αξιωματούχος που εναντιώθηκε στον Τραμπ και η τραγωδία που τον στιγμάτισε - Ποια ήταν η «κομάντο» σύζυγός του που σκοτώθηκε στη Συρία

12:57ΚΟΣΜΟΣ

Ταυροκαρχαρίας: Κι όμως, ο πιο επιθετικός καρχαρίας του ωκεανού μπορεί να κάνει φίλους - Ερευνητές κολύμπησαν μαζί τους για 6 χρόνια κι αποκαλύπτουν

09:38LIFESTYLE

Σωσίες σώματος στο Χόλιγουντ: Η κρυφή ζωή τους - Από τα πόδια της Τζούλια Ρόμπερτς έως τα χέρια του Μάικλ Ντάγκλας

13:01LIFESTYLE

Τηλεθέαση-μεσημεριανή ζώνη: Η Μακρυπούλια, ο Ευαγγελάτος και τα απίστευτα μονοψήφια

12:37ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ηράκλειο: Πίσω από το ΚΕΠ είχαν στήσει εργοστάσιο διακίνησης χιλιάδων Πακιστανών - Το κύκλωμα αποκόμισε τουλάχιστον €5 εκατ.

11:49ΕΛΛΑΔΑ

«Ζούσε με €370 το μήνα και ‘έφυγε’ χτυπημένη από τον καρκίνο»: Η viral ανάρτηση για την κυρία Μαρία

11:08LIFESTYLE

Μπραντ Πιτ: Στον πύργο της Δουκίσσης Πλακεντίας συνεχίζονται τα γυρίσματα της νέας του ταινίας

12:52ΕΛΛΑΔΑ

«Φοβάμαι για τη ζωή μου, οι μαθητές μού πετούσαν πέτρες» – Νέα καταγγελία καθηγητή από την Αχαΐα για ακραίο bullying

11:34ΚΟΣΜΟΣ

«Ξέρουμε τα πάντα για σένα, είσαι στη μαύρη λίστα»: Από τον Χαμενεϊ μέχρι τον Λαριτζανί, τo Ισραήλ κυνηγά τα μέλη της ηγεσίας του Ιράν στα καταφύγιά τους, ένας προς έναν - Τι γράφει η Wall Street Journal

12:01LIFESTYLE

Η γυναίκα της «Coldplay Kiss cam», Κρίστιν Κάμποτ, μιλά ανοιχτά για το περιστατικό - «Δέχτηκα απειλές και ο CEO δεν είπε την αλήθεια»

14:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς παρά τους βοριάδες έχουμε αφρικανική σκόνη και λασποβροχές - Η εξήγηση Κολυδά

18:17ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Επίθεση Τσελίκ στις χώρες της Ευρώπης που έστειλαν βοήθεια στην Κύπρο

14:01ΕΥ ΖΗΝ

Το ένα πράγμα που πρέπει πάντα να αποφεύγετε στο πρωινό, σύμφωνα με διαιτολόγους

09:10WHAT THE FACT

Ζυγίζει 250.000 τόνους, έχει μήκος 365 μέτρα και χωράει 10.000 άτομα: Το μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο που κατασκευάστηκε ποτέ

15:05ΕΛΛΑΔΑ

Δεν «βλέπει» μείωση στις τιμές της βενζίνης η πρόεδρος των βενζινοπωλών Αττικής και προβλέπει «vegetarian Πάσχα»

14:19ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Αναρωτιέμαι τι θα γινόταν αν αποτελειώναμε το ιρανικό τρομοκρατικό κράτος»

23:25LIFESTYLE

Κρήτη: Μια αγκαλιά, μια παρέα - Νύφη και γαμπρός χορεύουν με τους δικούς τους ανθρώπους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ