Όσκαρ πρωτοτυπίας στην Κομοτηνή: Νηπιαγωγός παντρεύτηκε με τους 20 μαθητές της για παρανυφάκια

Σε μια πρωτότυπη και συνάμα υπέροχη κίνηση προχώρησε μια νηπιαγωγός στην Κομοτηνή, η οποία ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας συνοδευόμενη από... 20 μαθητές της οι οποίοι ήταν τα παρανυφάκια της.

Μάλιστα όπως ανέφερε η γυναίκα η πρωτοβουλία για αυτό το ιδιαίτερο εγχείρημα ήταν ιδέα των μικρών της μαθητών.

«Κυρία θέλουμε να κρατήσουμε το νυφικό σας, θέλουμε να έρθουμε και εμείς», έλεγαν τα παιδιά στη νηπιαγωγό μόλις τους ανακοίνωσε πως θα παντρευτεί και πως θα λείψει μερικές ημέρες από το σχολείο.

Η δασκάλα βρήκε πολύ ενδιαφέρουσα την ιδέα και ήρθε σε επικοινωνία με τους γονείς των μικρών της μαθητών, προκειμένου να πραγματοποιηθεί το συγκεκριμένο εγχείρημα και να τη συνοδεύσουν οι μαθητές της στην εκκλησία.

«Τα παιδιά ήταν πάρα πολύ συνεργάσιμα, ήταν τόση η χαρά τους και η θετική τους ενέργεια που δε μπορώ να πω πως έγινε κάτι παράξενο. Μόλις βγήκα από την εκκλησία έπιασαν όλα μαζί το νυφικό. Κύλησε όλο πάρα πολύ ωραία», ανέφερε χαρακτηριστικά μιλώντας στην κάμερα του «Όπου υπάρχει Ελλάδα» η νηπιαγωγός.

