Άγιος Στέφανος: Ποινική δίωξη εις βάρος του γνωστού μάνατζερ για επικίνδυνη οδήγηση και απείθεια

Ο κατηγορούμενος συνελήφθη τα ξημερώματα στην περιοχή της Κηφισιάς, έπειτα από καταδίωξη που προηγήθηκε

Άγιος Στέφανος: Ποινική δίωξη εις βάρος του γνωστού μάνατζερ για επικίνδυνη οδήγηση και απείθεια
Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών άσκησε ποινική δίωξη σε βάρος του 72χρονου γνωστού μάνατζερ, για τα αδικήματα της επικίνδυνης οδήγησης και της απείθειας.

Ο κατηγορούμενος συνελήφθη τα ξημερώματα στην περιοχή της Κηφισιάς, έπειτα από καταδίωξη που προηγήθηκε αφού δεν σταμάτησε σε σήμα για έλεγχο της Τροχαίας στον Άγιο Στέφανο και παραπέμπεται να δικαστεί στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο.

Πληροφορίες αναφέρουν πως τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης, οι αστυνομικοί επιχείρησαν να τον σταματήσουν για έλεγχο, ωστόσο εκείνος δεν συμμορφώθηκε με τις εντολές τους. Αντίθετα, φέρεται να ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα και να διένυσε περίπου 10 χιλιόμετρα. Το όχημα τελικά ακινητοποιήθηκε στην οδό Λευκάδας στην Κηφισιά, όπου οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στον 72χρονο.

