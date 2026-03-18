Άλμπα Βερολίνου – ΑΕΚ 88-93 (79-79κ.α.): Η «Ένωση» πήρε πρωτιά και πλεονέκτημα έδρας!

Η ΑΕΚ νίκησε στην παράταση την Άλμπα με 93-88 (79-79κ.α.) στο Βερολίνο, έκανε το «6 στα 6» κι εξασφάλισε την πρωτιά στον όμιλο της στο Top-16 και το πλεονέκτημα έδρας στα προημιτελικά του Basketball Champions League - Με «διπλό» στην Τουρκία αποχαιρέτησε τη διοργάνωση η Καρδίτσα.

Την έκτη της νίκη σε ισάριθμα παιχνίδια στη δεύτερη φάση του BCL πανηγύρισε η «Ένωση».

Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα πέρασε κι από το Βερολίνο κι ολοκλήρωσε με το απόλυτο το Top-16, εξασφαλίζοντας την πρώτη θέση στον όμιλο της και κατ’ επέκταση το πλεονέκτημα έδρας στα προημιτελικά.

Οι «κιτρινόμαυροι» θα μάθουν τον αντίπαλο τους στην κλήρωση της Παρασκευής (20/03, 13:00), ο οποίος θα αποτελέσει και το τελευταίο εμπόδιο πριν από το Final Four, το οποίο θα διεξαχθεί φέτος στην Μπανταλόνα. Πιθανοί αντίπαλοι είναι η Γαλατάσαραϊ, Μπανταλόνα και Νίμπουργκ, που τερμάτισαν δεύτερες στους άλλους τρεις ομίλους.

Τρομερή εμφάνιση από τον Φρανκ Μπάρτλεϊ, ο οποίος μέτρησε 29 πόντους με 6/14 τρίποντα, 7 ριμπάουντ και 6 ασίστ, ενώ άξιος συμπαραστάτης του ήταν ο εξίσου εντυπωσιακός ΡαϊΚουάν Γκρέι (24π.).

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 19-28, 46-52, 62-64, 79-79 (κ.δ.), 88-93 (παρ.)
ΑΛΜΠΑ (Κάλες): Ο’Κόνελ, Γκρίζελ 6, Ντέλοου 7 (1), Καγίλ 10, Μάτισεκ 14 (3), Γουντ 6 (2), Ρόμπερτς 4, Εχόντας 1, Αγκμπακοκό 10, Νούφερ, Χούντ 10 (2), Μπιν 20 (3).
ΑΕΚ (Σάκοτα): Γκρέι 24, Σκορδίλης, Μπράουν 10, Κατσίβελης 2, Φλιώνης, Φίζελ 8, Λεκαβίτσιους 6, Μπάρτλεϊ 29 (6), Χαραλαμπόπουλος 2, Νάναλι 12 (2).

«Αντίο» με νίκη η Καρδίτσα

Στο άλλο ματς του ομίλου, η Καρδίτσα πραγματοποίησε καλή εμφάνιση κι επικράτησε 98-90 της Τόφας στην Τουρκία, αποχαιρετώντας με νίκη τη διοργάνωση, στην παρθενική της συμμετοχή στην Ευρώπη.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 26-19, 47-49, 61-79, 90-98
ΤΟΦΑΣ (Γιλμάζ): Φλόιντ 5 (1), Τσενγκίζ 13 (2), Πέρες 8 (1), Πόστελ 2, Γκετσίμ 6 (1), Καμπατσά 12 (1), Κιντ 6, Μπλάζεβιτς 23 (2), Μπεσόν 15 (2).
ΚΑΡΔΙΤΣΑ (Παπανικολόπουλος): Εστράδα 13 (3), Χόρχλερ 15 (1), Λιάπης, Δίπλαρος 13 (3), Καμαριανός 10 (2), Κασελάκης 10 (2), Καμπερίδης 9 (3), Τζέφερσον 14 (2), Μάντσεν 14.

