Κατάρ – Ελβετία 1-1: Η πρώτη έκπληξη στο Παγκόσμιο Κύπελλο ήρθε από τους Ασιάτες

Με κεφαλιά «δυναμίτη» στο 90+4’ το Κατάρ πήρε σπουδαίο βαθμό κόντρα στους φλύαρους Ελβετούς που είχαν προηγηθεί με πέναλτι του Εμπολό. 

Newsbomb

Κατάρ – Ελβετία 1-1: Η πρώτη έκπληξη στο Παγκόσμιο Κύπελλο ήρθε από τους Ασιάτες
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
3'
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Το Group B είναι ο όμιλος της ισορροπίας μετά την 1η του αγωνιστική. Μετά το 1-1 του Καναδά με τη Βοσνία, ήρθε η μεγάλη έκπληξη στο Ελβετία-Κατάρ. Οι ευρωπαίοι που ήταν το μεγάλο φαβορί, είδαν τους Ασιάτες να τους ισοφαρίζουν στο 90+4’ και έτσι να παίρνουν τον σπουδαίο βαθμό.

Η ομάδα του Γιακίν ήταν ανώτερη αλλά αρκετά φλύαρη. Ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης. Έμοιαζε να επαναπαύεται στο υπέρ της σκορ με το πέναλτι του Εμπολό απ’ το 17’. Έτσι στο 4ο λεπτό του έξτρα χρόνου, η κεφαλιά του Κούχι προκάλεσε σοκ φέρνοντας τεράστιους πανηγυρισμούς στην ομάδα του Κατάρ.

Η αναμέτρηση σε γενικές γραμμές ήταν κακή. Ειδικά από την πλευρά των Ελβετών που δεν είχαν φαντασία, παρότι δεν έδειχναν να απειλούνται. Οι συνθήκες του αγώνα (12:00 το μεσημέρι με έντονη ζέστη) ευνόησαν το Κατάρ τελικά και δικαιώθηκε με το γκολ στο τέλος.

Το ματς άρχισε με το Κατάρ να έχει μεγάλη ευκαιρία με τον Εντμίλσον να βγαίνει τετ α τετ. Ο Κόμπελ αντέδρασε εξαιρετικά και κράτησε το μηδέν στο 2ο λεπτό. Τρία λεπτά μετά, ο Εντόι σούταρε από καλή θέση, με τον Αμπουνάντα να διώχνει.

Στο 10’ ο Ροντρίγκες έκανε το γύρισμα, ο Εντόι από καλή θέση πλάσαρε άουτ. Τρία λεπτά μετά, οι Ελβετοί κέρδισαν πέναλτι. Ο Αμπουνάντα ανέτρεψε τον Φρόιλερ, με τον διαιτητή να δείχνει πέναλτι. Η φάση ελέγχθηκε μήπως υπάρχει οφσάιντ, όμως η απόφαση παρέμεινε. Στο 17’ ο Εμπολό εκτέλεσε για το 1-0 των Ελβετών!

Ο Ζακάρια στο 20’ βρήκε τον Αμπουνάντα σε ετοιμότητα και δεν κατάφερε να σκοράρει. O Εντμίλσον στο 43’ είχε καλό σουτ για το Κατάρ, με τον Κόπερ να διώχνει με τα πόδια σε κόρνερ. Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, Εντόι και Βάργκας δεν βρήκαν στόχο για τους Ελβετούς και έτσι οι δύο ομάδες πήγαν στην ανάπαυλα με το 1-0.

Ο Τζάκα στο 49’ έκανε πολύ δυνατό σουτ, με την μπάλα να φεύγει άουτ. Το ματς συνεχίστηκε σε χαμηλό τέμπο και έλειψαν οι σημαντικές ευκαιρίες μέχρι το 75’.

Τότε, ο Βάργκας βρέθηκε σε θέση βολής με χώρο και χρόνο, αλλά το πλασέ του βρήκε σε ετοιμότητα τον Αμπουνάντα. Στη συνέχεια ο Εμπολό «τσίμπησε», χωρίς να βρει στόχο.

Κι ενώ η Ελβετία περίμενε πως θα φτάσει στη νίκη, το Κατάρ στο 90+4’ ήρθε να σοκάρει τους ευρωπαίους. Μετά από σέντρα που έγινε από αριστερά, ο Κούχι με κεφαλιά «δυναμίτη» έστειλε την μπάλα στα δίχτυα! Ισοφαρίζοντας σε 1-1!

Στα λεπτά που ακολούθησαν δεν έγινε κάτι σημαντικό και έτσι το Κατάρ πανηγύρισε έναν ιστορικό βαθμό απέναντι στους Ελβετούς.

Διαιτητής: Σ. Μαρτίνεθ (Ονδούρα)

Κίτρινες: Αμπουνάντα, Γκαμπέρ

ΚΑΤΑΡ (Χουλέν Λοπετέγκι): Αμπουνάντα, Γκαμπέρ (60' Μπουντιάφ), Αλουί, Μιγκέλ, Λαγιέ, Αχμέντ, Κούχι, Μαντιμπό (78' Μανάι), Ζούνιορ, Αφίφ, Αμπντουρισάγκ (60' Αλαελντίν)

ΕΛΒΕΤΙΑ (Γιακίν Μουράτ): Κόμπελ, Ελβέντι, Ακάντζι, Ροντρίγκες (89' Μουχέιμ), Ζακάρια, Εντόι (66' Αμπισέρ), Φρόιλερ (89' Γιασάρι), Τζάκα, Αμπισέρ (66' Ρίντερ), Βάργκας (79' Αμντούνι), Εμπολό

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