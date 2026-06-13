NBA: Ο Τζέιμς Χάρντεν συνελήφθη για παράνομη οπλοκατοχή – Σε μπελάδες ο «αστέρας» των Καβαλίερς

Snapshot Ο Τζέιμς Χάρντεν συνελήφθη στο Χιούστον για παράνομη οπλοκατοχή.

Αφέθηκε ελεύθερος μετά την καταβολή εγγύησης 100 δολαρίων, με την πρώτη δικαστική εμφάνιση να είναι προγραμματισμένη για τις 22 Ιουνίου.

Οι Κλίβελαντ Καβαλίερς ανέφεραν ότι παρακολουθούν την υπόθεση και βρίσκονται σε επικοινωνία με τον παίκτη και τους εκπροσώπους του.

Ο Χάρντεν έχει προθεσμία έως τις 29 Ιουνίου για να αποφασίσει αν θα ενεργοποιήσει την οψιόν συμβολαίου ύψους 42 εκατ. δολαρίων. Snapshot powered by AI

Ο γκαρντ των Κλίβελαντ Καβαλίερς, Τζέιμς Χάρντεν, συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου (13/06) στο Χιούστον και αντιμετωπίζει κατηγορία πλημμεληματικού χαρακτήρα για παράνομη οπλοκατοχή, όπως μετέδωσε το ESPN.

Σύμφωνα με δικαστικά αρχεία της κομητείας Χάρις, ο Χάρντεν τέθηκε υπό κράτηση στις 03:41, όταν αστυνομικοί εντόπισαν ένα πιστόλι στο κάθισμα αυτοκινήτου που ανήκει σε εκείνον. Όπως αναφέρεται στα έγγραφα, το όπλο δεν βρισκόταν σε θήκη και ήταν εκτεθειμένο σε κοινή θέα.

Ο 36άχρονος άσος οδηγήθηκε στο κρατητήριο στις 04:57 και αφέθηκε αργότερα ελεύθερος, καταβάλλοντας εγγύηση ύψους 100 δολαρίων. Η πρώτη του εμφάνιση ενώπιον του δικαστηρίου έχει οριστεί για την 22α Ιουνίου. Στα δικαστικά έγγραφα αναφέρεται ως κάτοικος του Χιούστον.

Οι Καβαλίερς ανέφεραν πως «η ομάδα είναι ενήμερη για τη σύλληψη του Τζέιμς Χάρντεν και βρίσκεται στη διαδικασία συλλογής πρόσθετων πληροφοριών» και τόνισαν ότι «έχουμε επικοινωνία με τον παίκτη και τους εκπροσώπους του και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Προς το παρόν, δεν θα προβούμε σε περαιτέρω σχόλια».

Οι εκπρόσωποι του Χάρντεν αρνήθηκαν να τοποθετηθούν επί του θέματος.

Ο έμπειρος γκαρντ ενδέχεται να μείνει ελεύθερος στο τέλος του μήνα, καθώς έχει προθεσμία έως την 29η Ιουνίου για να αποφασίσει αν θα ενεργοποιήσει την οψιόν ύψους 42 εκατ. δολαρίων που προβλέπεται στο συμβόλαιό του, από τα οποία είναι εγγυημένα μόνο 13,3 εκατ. δολάρια. Πάντως, εκτιμάται ότι θα «σπάσει» το υπάρχον συμβόλαιο προκειμένου να υπογράψει νέα πολυετή συμφωνία παραμονής στο Κλίβελαντ, όπου «μετακόμισε» τον περασμένο Φεβρουάριο.

Την περασμένη αγωνιστική περίοδο, ο Χάρντεν είχε 19,2 πόντους και 5,5 ασίστ κατά μέσο όρο στα πλέι–οφ, συμβάλλοντας στην πορεία των Καβαλίερς έως τους τελικούς της Ανατολικής Περιφέρειας.