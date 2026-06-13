NBA: Ο Τζέιμς Χάρντεν συνελήφθη για παράνομη οπλοκατοχή – Σε μπελάδες ο «αστέρας» των Καβαλίερς

«Βόμβα» στις Ηνωμένες Πολιτείες – Ο «αστέρας» των Κλίβελαντ Καβαλίερς, Τζέιμς Χάρντεν, συνελήφθη για παράνομη οπλοκατοχή

Επιμέλεια - Γιάννης Νικηφοράκης

NBA: Ο Τζέιμς Χάρντεν συνελήφθη για παράνομη οπλοκατοχή – Σε μπελάδες ο «αστέρας» των Καβαλίερς
AP.
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Τζέιμς Χάρντεν συνελήφθη στο Χιούστον για παράνομη οπλοκατοχή.
  • Αφέθηκε ελεύθερος μετά την καταβολή εγγύησης 100 δολαρίων, με την πρώτη δικαστική εμφάνιση να είναι προγραμματισμένη για τις 22 Ιουνίου.
  • Οι Κλίβελαντ Καβαλίερς ανέφεραν ότι παρακολουθούν την υπόθεση και βρίσκονται σε επικοινωνία με τον παίκτη και τους εκπροσώπους του.
  • Ο Χάρντεν έχει προθεσμία έως τις 29 Ιουνίου για να αποφασίσει αν θα ενεργοποιήσει την οψιόν συμβολαίου ύψους 42 εκατ. δολαρίων.
Snapshot powered by AI

Ο γκαρντ των Κλίβελαντ Καβαλίερς, Τζέιμς Χάρντεν, συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου (13/06) στο Χιούστον και αντιμετωπίζει κατηγορία πλημμεληματικού χαρακτήρα για παράνομη οπλοκατοχή, όπως μετέδωσε το ESPN.

Σύμφωνα με δικαστικά αρχεία της κομητείας Χάρις, ο Χάρντεν τέθηκε υπό κράτηση στις 03:41, όταν αστυνομικοί εντόπισαν ένα πιστόλι στο κάθισμα αυτοκινήτου που ανήκει σε εκείνον. Όπως αναφέρεται στα έγγραφα, το όπλο δεν βρισκόταν σε θήκη και ήταν εκτεθειμένο σε κοινή θέα.

Ο 36άχρονος άσος οδηγήθηκε στο κρατητήριο στις 04:57 και αφέθηκε αργότερα ελεύθερος, καταβάλλοντας εγγύηση ύψους 100 δολαρίων. Η πρώτη του εμφάνιση ενώπιον του δικαστηρίου έχει οριστεί για την 22α Ιουνίου. Στα δικαστικά έγγραφα αναφέρεται ως κάτοικος του Χιούστον.

Οι Καβαλίερς ανέφεραν πως «η ομάδα είναι ενήμερη για τη σύλληψη του Τζέιμς Χάρντεν και βρίσκεται στη διαδικασία συλλογής πρόσθετων πληροφοριών» και τόνισαν ότι «έχουμε επικοινωνία με τον παίκτη και τους εκπροσώπους του και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Προς το παρόν, δεν θα προβούμε σε περαιτέρω σχόλια».

Οι εκπρόσωποι του Χάρντεν αρνήθηκαν να τοποθετηθούν επί του θέματος.

Ο έμπειρος γκαρντ ενδέχεται να μείνει ελεύθερος στο τέλος του μήνα, καθώς έχει προθεσμία έως την 29η Ιουνίου για να αποφασίσει αν θα ενεργοποιήσει την οψιόν ύψους 42 εκατ. δολαρίων που προβλέπεται στο συμβόλαιό του, από τα οποία είναι εγγυημένα μόνο 13,3 εκατ. δολάρια. Πάντως, εκτιμάται ότι θα «σπάσει» το υπάρχον συμβόλαιο προκειμένου να υπογράψει νέα πολυετή συμφωνία παραμονής στο Κλίβελαντ, όπου «μετακόμισε» τον περασμένο Φεβρουάριο.

Την περασμένη αγωνιστική περίοδο, ο Χάρντεν είχε 19,2 πόντους και 5,5 ασίστ κατά μέσο όρο στα πλέι–οφ, συμβάλλοντας στην πορεία των Καβαλίερς έως τους τελικούς της Ανατολικής Περιφέρειας.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:52ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Έκτακτη σύγκληση του συμβουλίου ασφαλείας για την συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

00:25ΚΟΣΜΟΣ

Νότια Αφρική: Άνδρας συνελήφθη, με 150 δηλητηριώδεις σκορπιούς στις αποσκευές του

00:12ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κατάρ – Ελβετία 1-1: Η πρώτη έκπληξη στο Παγκόσμιο Κύπελλο ήρθε από τους Ασιάτες

23:55ΚΟΣΜΟΣ

Ταϊλάνδη: Αστυνομικός έγινε… εξορκιστής για να σώσει «δαιμονισμένη» γυναίκα και αποθεώθηκε

23:49ΕΛΛΑΔΑ

Εξάρχεια: Ο «πιστός φίλος» του θύματος των πυροβολισμών δεν έφευγε από το πλευρό του

23:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Έπαιξε με κάταγμα στα πλευρά στο δεύτερο μέρος ο Κέντρικ Ναν

23:42ΕΛΛΑΔΑ

Διόδια: Για ποιους είναι δωρεάν η διέλευση

23:30ΚΟΣΜΟΣ

NBA: Ο Τζέιμς Χάρντεν συνελήφθη για παράνομη οπλοκατοχή – Σε μπελάδες ο «αστέρας» των Καβαλίερς

23:18ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Τροχαίο με νεκρό 50χρονο μοτοσικλετιστή

23:06ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο κανονισμός που έκανε πρεμιέρα στο εφετινό Μουντιάλ: Τι είναι το “mistaken identity” – Βίντεο

22:54ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κρυφές συνδρομές: Πώς θα εντοπίσετε και θα ακυρώσετε όσα σας χρεώνουν χωρίς να το ξέρετε

22:43ΕΛΛΑΔΑ

Αργοστόλι: Δύο συλλήψεις για οδήγηση ηλεκτρικών πατινιών υπό την επήρεια μέθης

22:30ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Έξυπνες συνήθειες στο αυτοκίνητο: Πώς να μειώσετε την κατανάλωση καυσίμου έως και 25%

22:18LIFESTYLE

Παραμυθένιος γάμος στη Μεσσηνία: Η Δανάη Μπάρκα παντρεύτηκε τον αγαπημένο της, Φάνη Μπότση – Οι συγκινητικές στιγμές της τελετής

22:06ΕΛΛΑΔΑ

Πέντε φωτιές από κεραυνούς εκδηλώθηκαν το Σάββατο

22:06ΕΛΛΑΔΑ

Εξάρχεια: Με πέντε σφαίρες και από πίσω πυροβόλησε το θύμα ο δράστης, τι εκτιμούν οι αρχές - Πρώτες εικόνες και βίντεο από το σημείο

21:54ΕΛΛΑΔΑ

Ανάλυση FT: Καμπανάκι για τον υπερτουρισμό στην Πάρο – «Κινδυνεύει να γίνει νέα… Μύκονος»

21:42LIFESTYLE

Μαριαλένα Ρουμελιώτη: Πήρε εξιτήριο έπειτα από περιπέτεια υγείας – «Αυτή την εικόνα περίμενα να δω»

21:30LIFESTYLE

Μαρία Κίτσου για την κατάθλιψη: «Δεν μετάνιωσα που μίλησα δημόσια, έδωσα θάρρος σε πολλούς ανθρώπους»

21:24ΕΛΛΑΔΑ

Πυροβολισμοί στα Εξάρχεια - Ένας νεκρός

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:09ΚΟΣΜΟΣ

Σπουδαία ανακάλυψη: Αρχαιολόγοι εντόπισαν τη «χαμένη Ατλαντίδα» της Ευρώπης έπειτα από 8.500 χρόνια

22:06ΕΛΛΑΔΑ

Εξάρχεια: Με πέντε σφαίρες και από πίσω πυροβόλησε το θύμα ο δράστης, τι εκτιμούν οι αρχές - Πρώτες εικόνες και βίντεο από το σημείο

07:45LIFESTYLE

Ηθοποιοί που επιστρέφουν, μετά από πολλά χρόνια, στην τηλεόραση

16:19ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν βγάλετε μέχρι τον Αύγουστο

23:49ΕΛΛΑΔΑ

Εξάρχεια: Ο «πιστός φίλος» του θύματος των πυροβολισμών δεν έφευγε από το πλευρό του

22:18LIFESTYLE

Παραμυθένιος γάμος στη Μεσσηνία: Η Δανάη Μπάρκα παντρεύτηκε τον αγαπημένο της, Φάνη Μπότση – Οι συγκινητικές στιγμές της τελετής

21:01ΜΠΑΣΚΕΤ

Video - Η σοκαριστική επίθεση του Ταϊρίκ Τζόουνς στον Κέντρικ Ναν

12:20ΚΟΣΜΟΣ

Ασφυκτικός θάνατος: Πύθωνας 7,5 μέτρων έπνιξε και καταβρόχθισε 44χρονη - Τη βρήκε ο σύζυγός της

13:00ΥΓΕΙΑ

Λαγοκέφαλος: Τι θα νιώσετε αν το φάτε ή σας δαγκώσει - Πρώτες Βοήθειες

18:59ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Στη φυλακή ο 65χρονος Ιταλός για το διπλό φονικό – «Δεν τους σκότωσα εγώ», επιμένει

21:42LIFESTYLE

Μαριαλένα Ρουμελιώτη: Πήρε εξιτήριο έπειτα από περιπέτεια υγείας – «Αυτή την εικόνα περίμενα να δω»

16:49ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Δίωξη για κακούργημα στον παππού του 18 μηνών βρέφους που «έσβησε» στο ΠΑΓΝΗ

23:42ΕΛΛΑΔΑ

Διόδια: Για ποιους είναι δωρεάν η διέλευση

10:54ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι: Βραβευμένος ο φαρμακοποιός που συνελήφθη για παράνομα σκευάσματα - Αυτός είναι ο ειδικός

23:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Έπαιξε με κάταγμα στα πλευρά στο δεύτερο μέρος ο Κέντρικ Ναν

11:32ΚΟΣΜΟΣ

Νέα εξέλιξη: Τι αποκάλυψε το τεστ DNA για τον άνδρα που ισχυρίστηκε ότι είναι ο «χαμένος» Μπεν

21:24ΕΛΛΑΔΑ

Πυροβολισμοί στα Εξάρχεια - Ένας νεκρός

23:55ΚΟΣΜΟΣ

Ταϊλάνδη: Αστυνομικός έγινε… εξορκιστής για να σώσει «δαιμονισμένη» γυναίκα και αποθεώθηκε

16:55TRAVEL

Πέντε παραλίες στην Αττική για τις πρώτες βουτιές του Ιουνίου

18:39ΕΛΛΑΔΑ

Χαμένα δέματα: Οι τρεις... Ολλανδέζες που έκαναν μόδα το unboxing απωλεσθέντων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ